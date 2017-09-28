Сколько уже заработала «Астана» в этом евросезоне
«Астана» сыграла вничью с чешской «Славией» (1:1) на групповом этапе Лиги Европы, что позволило казахстанской команде пополнить свой бюджет, сообщает Sports.kz.
Перед стартом группового этапа Лиги Европы сумма заработанных «Астаной» денег составляла 6,18 миллиона евро: 3 миллиона — за вылет в квалификации
Таким образом, общая сумма на данный момент составляет 6,3 миллиона евро. Впрочем, это еще не окончательные цифры: также клуб может рассчитывать на дополнительные выплаты от продажи телевизионных и маркетинговых прав, которые будут произведены УЕФА по окончании сезона.
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