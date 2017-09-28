Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31162209/
28 сентября 2017, 22:57 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Сакристан: «Зенит» может далеко пройти в Лиге Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Санкт- петербургский «Зенит» обладает прекрасной командой, которая способна зайти далеко в Лиге Европы. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер испанского «Реал Сосьедад» Эусебио Сакристан.

Сакристан: Зенит может далеко пройти в Лиге Европы - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг «Зенит» обыграл «Реал Сосьедад» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1. В составе хозяев мячи забили Эмилиано Ригони и Александр Кокорин. У испанцев отличился Диего Льоренте. В другом матче группы L норвежский «Русенборг» дома обыграл македонский «Вардар» со счетом 3:1. В турнирной таблице лидирует «Зенит» (6 очков), далее располагаются «Реал Сосьедад» (3), «Русенборг» (3), «Вардар» (0).

«Сложный матч, мы пропустили очень быстро два гола, потом обрели некоторое спокойствие, забили, но потом снова пропустили. Это не лучший наш матч, мы допустили много ошибок, особенно для матча такого уровня. Постараемся их исправлять», — поделился впечатлениями Сакристан.

«Мы владели мячом 75 процентов времени, но это не оправдывает пропущенные голы, у нас слаженная команда, но у “Зенита” игроки с большим опытом», — также сказал он.

Специалист отметил, что не собирался отходить от атакующей манеры игры, несмотря на то, что «Зенит» любит контратаковать: «Открытую манеру игры, которую мы выбрали, мы проповедуем уже два года. Просто “Зенит” играл очень слаженно, тем более их команда обладает прекрасными игроками. Это был не лучший день для нашей команды».

«У “Зенита” слаженная команда, игроки обладают опытом. Судя по их игре, они могут далеко пройти в турнире. У них высокое качество игры», — заявил Сакристан.

28.09.2017 20:00 Зрители 50487 Групповой турнир: Группа L Санкт-Петербург
Зенит 3:1 Реал Сосьедад
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Роберто Манчини Эусебио Сакристан
Голы
5′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
24′ Александр Кокорин (Л. Паредес) 9
60′ Александр Кокорин (Бр. Иванович) 9
3 Диего Льоренте (С. Каналес) 41′
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович 60
Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
Эмануэль Маммана 30
Матиас Краневиттер 8
Далер Кузяев 14
Александр Кокорин 9
80′ Себастьян Дриусси 11
Дмитрий Полоз 7
88′ Леандро Паредес 5
Артем Дзюба 22
73′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Александр Ерохин 21
1 Херонимо Рульи
19 Альваро Одриосола
24 Альберто Де ла Белья
3 Диего Льоренте
15 Ариц Элустондо
17 Давид Сурутуса
16 Серхио Каналес
8 Аднан Янузай
10 Аргарате Хаби Прието (к) 65′
7 Хуан Мигель Хуанми
21 Хон Баутиста 61′
12 да Силва Виллиан Жозе
14 Рубен Пардо 74′
4 Асьер Андонехи Ильярраменди
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 7
9 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Боковой судья Стивен Чайлд (Англия)
Боковой судья Гарри Леннард (Англия)
  Стюарт Аттуэлл (Англия)
  Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал Сосьедад
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости

"Зенит" победил "Реал Сосьедад" в матче футбольной Лиги Европы

"Химки" впервые стали обладателями Кубка Гомельского по баскетболу

Захаркин заявил о завершении работы на посту главного тренера клуба КХЛ "Югра"

Бой Бетербиев - Кёллинг официально утвержден в качестве поединка за титул IBF