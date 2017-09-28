Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31162207/
28 сентября 2017, 23:03 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Манчини: Кокорин замечательно сыграл в матче с «Реал Сосьедадом»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сыграл против испанского клуба «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы просто замечательно. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

Главный тренер Зенита сообщил что форвард Артем <span class=error>Дзюба</span> в предыдущей игре с Краснодаром получил повреждение. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг «Зенит» обыграл «Реал Сосьедад» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1. В составе хозяев мячи забили Эмилиано Ригони и Кокорин. У испанцев отличился Диего Льоренте.

«Мы сыграли не идеально, но очень хорошо, тем более против такой быстрой и мастеровитой команды. В целом, я доволен», — поделился впечатлениями от игры Манчини.

«Кокорин сыграл просто замечательно, игра Артема Дзюбы потихоньку улучшается. Главное, что все сыграли хорошо сегодня», — сказал специалист. «Считаю, соперник голы нам не дарил, ведь голы случаются тогда, когда кто-то допускает ошибки, если бы все играли идеально, все матчи завершались бы со счетом 0:0. Ригони забил очень хорошим ударом издалека, а Кокорин сделал рывок к мячу перед первым забитым мячом», — также отметил он.

Манчини также сообщил, что Дзюба в предыдущей игре с «Краснодаром» (2:0) получил повреждение. «Дзюба, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз не вышли в стартовом составе, потому что играли буквально четыре дня назад, а через несколько дней у нас снова игра, у нас плотный график. Тем более Дзюба в матче с “Краснодаром” получил небольшое повреждение колена и вплоть до 12 часов сегодняшнего дня мы не знали, можем ли на него рассчитывать», — сказал он.

В другом матче группы L норвежский «Русенборг» дома обыграл македонский «Вардар» со счетом 3:1. В турнирной таблице лидирует «Зенит» (6 очков), далее располагаются «Реал Сосьедад» (3), «Русенборг» (3), «Вардар» (0). В следующем матче турнира санкт-петербургский клуб 19 октября примет «Русенборг», «Реал Сосьедад» в тот же день на выезде встретится с «Вардаром».

28.09.2017 20:00 Зрители 50487 Групповой турнир: Группа L Санкт-Петербург
Зенит 3:1 Реал Сосьедад
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Роберто Манчини Эусебио Сакристан
Голы
5′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
24′ Александр Кокорин (Л. Паредес) 9
60′ Александр Кокорин (Бр. Иванович) 9
3 Диего Льоренте (С. Каналес) 41′
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович 60
Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
Эмануэль Маммана 30
Матиас Краневиттер 8
Далер Кузяев 14
Александр Кокорин 9
80′ Себастьян Дриусси 11
Дмитрий Полоз 7
88′ Леандро Паредес 5
Артем Дзюба 22
73′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Александр Ерохин 21
1 Херонимо Рульи
19 Альваро Одриосола
24 Альберто Де ла Белья
3 Диего Льоренте
15 Ариц Элустондо
17 Давид Сурутуса
16 Серхио Каналес
8 Аднан Янузай
10 Аргарате Хаби Прието (к) 65′
7 Хуан Мигель Хуанми
21 Хон Баутиста 61′
12 да Силва Виллиан Жозе
14 Рубен Пардо 74′
4 Асьер Андонехи Ильярраменди
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 7
9 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Боковой судья Стивен Чайлд (Англия)
Боковой судья Гарри Леннард (Англия)
  Стюарт Аттуэлл (Англия)
  Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал Сосьедад
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости

"Зенит" победил "Реал Сосьедад" в матче футбольной Лиги Европы

"Химки" впервые стали обладателями Кубка Гомельского по баскетболу

Захаркин заявил о завершении работы на посту главного тренера клуба КХЛ "Югра"

Бой Бетербиев - Кёллинг официально утвержден в качестве поединка за титул IBF