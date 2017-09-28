Манчини: Кокорин замечательно сыграл в матче с «Реал Сосьедадом»

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В четверг «Зенит» обыграл «Реал Сосьедад» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1. В составе хозяев мячи забили Эмилиано Ригони и Кокорин. У испанцев отличился Диего Льоренте.

«Мы сыграли не идеально, но очень хорошо, тем более против такой быстрой и мастеровитой команды. В целом, я доволен», — поделился впечатлениями от игры Манчини.

«Кокорин сыграл просто замечательно, игра Артема Дзюбы потихоньку улучшается. Главное, что все сыграли хорошо сегодня», — сказал специалист. «Считаю, соперник голы нам не дарил, ведь голы случаются тогда, когда кто-то допускает ошибки, если бы все играли идеально, все матчи завершались бы со счетом 0:0. Ригони забил очень хорошим ударом издалека, а Кокорин сделал рывок к мячу перед первым забитым мячом», — также отметил он.

Манчини также сообщил, что Дзюба в предыдущей игре с «Краснодаром» (2:0) получил повреждение. «Дзюба, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз не вышли в стартовом составе, потому что играли буквально четыре дня назад, а через несколько дней у нас снова игра, у нас плотный график. Тем более Дзюба в матче с “Краснодаром” получил небольшое повреждение колена и вплоть до 12 часов сегодняшнего дня мы не знали, можем ли на него рассчитывать», — сказал он.