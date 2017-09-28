Ермакович: Борисовчане сохранили свое лицо

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Чемпион Беларуси уступил в прошедшей встрече 2:4, уступая в ходе игры 0:3 уже к 25 минуте первого тайма. «Главное — сохранили свое лицо. После такого неудачного начала важно было забить. Гол головой Мирко Иванича вселил определенные надежды, но все испортил пенальти в начале второго тайма. После отдыха пошли большими силами вперед. Думаю, второй тайм понравился болельщикам больше», — рассказал Александр Ермакович.

Отвечая на вопрос, что же все-таки произошло в первом тайме, наставник БАТЭ сделал акцент на ошибках. «До перерыва робко начинали атаки. Полузащитники БАТЭ располагалась неправильно, часто теряли мяч», — подчеркнул Александр Ермакович.

Следующий матч в Лиге Европы футболисты проведу 19 октября. В этот день они примут немецкий «Кельн».