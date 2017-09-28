Ермакович: Борисовчане сохранили свое лицо
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчане сохранили свое лицо. Такое мнение на
пресс-конференции после матча Лиги Европы с лондонском «Арсеналом» высказал главный тренер БАТЭ Александр Ермакович, передает корреспондент БЕЛТА.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпион Беларуси уступил в прошедшей встрече 2:4, уступая в ходе игры 0:3 уже к 25 минуте первого тайма. «Главное — сохранили свое лицо. После такого неудачного начала важно было забить. Гол головой Мирко Иванича вселил определенные надежды, но все испортил пенальти в начале второго тайма. После отдыха пошли большими силами вперед. Думаю, второй тайм понравился болельщикам больше», — рассказал Александр Ермакович.
Отвечая на вопрос, что же
Следующий матч в Лиге Европы футболисты проведу 19 октября. В этот день они примут немецкий «Кельн».
|Александр Ермакович
|Арсен Венгер
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|2
|3
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Даниель Стефански (Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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