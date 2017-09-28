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28 сентября 2017, 23:05 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Ермакович: Борисовчане сохранили свое лицо

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчане сохранили свое лицо. Такое мнение на пресс-конференции после матча Лиги Европы с лондонском «Арсеналом» высказал главный тренер БАТЭ Александр Ермакович, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос что же <nobr>все-таки</nobr> произошло в первом тайме наставник <span class=error>БАТЭ</span> сделал акцент на ошибках. До перерыва робко начинали атаки. Полузащитники <span class=error>БАТЭ</span> располагалась неправильно часто теряли мяч — подчеркнул Александр <span class=error>Ермакович</span>. Увеличить
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Чемпион Беларуси уступил в прошедшей встрече 2:4, уступая в ходе игры 0:3 уже к 25 минуте первого тайма. «Главное — сохранили свое лицо. После такого неудачного начала важно было забить. Гол головой Мирко Иванича вселил определенные надежды, но все испортил пенальти в начале второго тайма. После отдыха пошли большими силами вперед. Думаю, второй тайм понравился болельщикам больше», — рассказал Александр Ермакович.

Отвечая на вопрос, что же все-таки произошло в первом тайме, наставник БАТЭ сделал акцент на ошибках. «До перерыва робко начинали атаки. Полузащитники БАТЭ располагалась неправильно, часто теряли мяч», — подчеркнул Александр Ермакович.

Следующий матч в Лиге Европы футболисты проведу 19 октября. В этот день они примут немецкий «Кельн».

28.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа H Борисов-Арена
БАТЭ 2:4 Арсенал
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Александр Ермакович Арсен Венгер
Голы
28′ Мирко Иванич (А. Риос) 10
67′ Михаил Гордейчук 62
14 Тео Уолкотт 9′
14 Тео Уолкотт 22′
16 Роб Холдинг (П. Мертесакер) 25′
12 Оливье Жиру 49′
Составы
Денис Щербицкий 48
Виталий Гайдучик 3
64′ Неманья Милунович 19
87′ Мирко Иванич 10
Алексей Риос 17
48′ Станислав Драгун 21
Игорь Стасевич 22
Михаил Гордейчук 62
25′ Денис Поляков 33
Максим Володько 42
85′ Александр Володько 8
Дмитрий Бага 55
55′ Виталий Родионов (к) 20
Николай Сигневич 13
13 Давид Оспина
4 Пер Мертесакер (к)
16 Роб Холдинг
20 Шкодран Мустафи
10 Джек Уилшир
30 Эйнсли Мэйтланд-Найлс
35 Мохамед Эль-Ненни
12 Оливье Жиру
14 Тео Уолкотт
69 Джозеф Уиллок 89′
62 Эдвард Нкетиа
61 Рейс Нелсон 79′
58 Маркус Макгейн
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 2
3 Угловые 5
13 Фолы 10
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Даниель Стефански (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

Венгер: «Арсеналу» потребовалось немало усилий, чтобы удержать преимущество в счете

Венгер: «Арсеналу» потребовалось немало усилий, чтобы удержать преимущество в счете

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Арсеналу» потребовалось немало усилий, чтобы удержать преимущество в счете в матче с борисовчанами. Об этом на пресс-конференции после матча Лиги Европы с БАТЭ рассказал главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, передает корреспондент БЕЛТА.
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