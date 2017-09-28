Ярослав Шилхавы: «Астана» создала нам проблемы, но мы выстояли

— Наши ожидания оправдались: «Астана» создала серьезные проблемы. Мы неплохо смотрелись в начале игры, и если бы нам повезло немного больше в эпизодах, то матч сложился бы по-другому. Во втором тайме «Астана» показала хорошее давление, но мы смогли выстоять.



— Как оцените перспективы «Астаны» выйти из группы?

— Мы заработали очко в матче с хорошим соперником. Безусловно, «Вильярреал» — главный фаворит. Конечно, перед нами стоит задача пройти в плей-офф.



— Во втором тайме ваши футболисты откровенно делали все, чтобы сохранить ничейный результат.

— Это правда, «Астана» хорошо играла во втором тайме, имела моменты. Нам, к сожалению, не удалось переиграть соперника.



— Как Вам атмосферы игры в Казахстане?

— У «Астаны» хороший стадион. Была отличная поддержка болельщиков, которая помогла казахстанскому клубу.