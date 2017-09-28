Ярослав Шилхавы: «Астана» создала нам проблемы, но мы выстояли
Главный тренер «Славии» Ярослав Шилхавы прокомментировал игру своих подопечных в матче с «Астаной», пишет Sports.kz.
— Наши ожидания оправдались: «Астана» создала серьезные проблемы. Мы неплохо смотрелись в начале игры, и если бы нам повезло немного больше в эпизодах, то матч сложился бы
— Как оцените перспективы «Астаны» выйти из группы?
— Мы заработали очко в матче с хорошим соперником. Безусловно, «Вильярреал» — главный фаворит. Конечно, перед нами стоит задача пройти в
— Во втором тайме ваши футболисты откровенно делали все, чтобы сохранить ничейный результат.
— Это правда, «Астана» хорошо играла во втором тайме, имела моменты. Нам, к сожалению, не удалось переиграть соперника.
— Как Вам атмосферы игры в Казахстане?
— У «Астаны» хороший стадион. Была отличная поддержка болельщиков, которая помогла казахстанскому клубу.
|Станимир Стойлов
|Ярослав Шилгавы
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|10
|13
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Андреас Экберг (Швеция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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