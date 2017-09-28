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28 сентября 2017, 23:15 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Ярослав Шилхавы: «Астана» создала нам проблемы, но мы выстояли

Главный тренер «Славии» Ярослав Шилхавы прокомментировал игру своих подопечных в матче с «Астаной», пишет Sports.kz.

— Наши ожидания оправдались: «Астана» создала серьезные проблемы. Мы неплохо смотрелись в начале игры, и если бы нам повезло немного больше в эпизодах, то матч сложился бы по-другому. Во втором тайме «Астана» показала хорошее давление, но мы смогли выстоять.

 — Как оцените перспективы «Астаны» выйти из группы?
— Мы заработали очко в матче с хорошим соперником. Безусловно, «Вильярреал» — главный фаворит. Конечно, перед нами стоит задача пройти в плей-офф.

 — Во втором тайме ваши футболисты откровенно делали все, чтобы сохранить ничейный результат.
— Это правда, «Астана» хорошо играла во втором тайме, имела моменты. Нам, к сожалению, не удалось переиграть соперника.

 — Как Вам атмосферы игры в Казахстане?
— У «Астаны» хороший стадион. Была отличная поддержка болельщиков, которая помогла казахстанскому клубу.

28.09.2017 18:00 Групповой турнир: Группа A Astana Arena
Астана 1:1 Славия Пр
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Станимир Стойлов Ярослав Шилгавы
Голы
42′ Марин Томасов 14
13 Мишель Нгаде-Нгаджюи (Ян Сикора) 18′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Игорь Шитов 14
Абзал Бейсебеков 15
Юрий Логвиненко 27
85′ Евгений Постников 44
Дмитрий Шомко 77
Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
Жуниор Кабананга 30
27′ 87′ Серикжан Мужиков 7
Асхат Тагыберген 17
82′ Марин Томасов 14
Роман Муртазаев 45
31 Пржемысл Коварж
3 Эдуард Соболь 63′
4 Якуб Югас 32′
13 Мишель Нгаде-Нгаджюи
18 Ян Боржил 39′
19 Симон Дели
17 Мирослав Стох
29 Руслан Ротань
6 Ян Сикора 87′
14 Мик ван Бюрен
8 Яромир Змргал (к) 62′
26 Якуб Громада
27 Томаш Нецид 72′
21 Милан Шкода
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 14
8 Удары в створ 3
5 Угловые 10
13 Фолы 11
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Андреас Экберг (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
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