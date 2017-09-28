«Зенит» победил «Реал Сосьедад». Кокорину и Дзюбе осталось 20 голов

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ВОСПОМИНАНИЯ О КАРПИНЕ

Есть прекрасная национальная баскская песня с романтическим названием Maritxu nora zoaz. Знать перевод необязательно — главное, что эту композицию 21 год назад исполнял сам Валерий Карпин на одном из телешоу Страны Басков. Тогда он выступал за «Реал Сосьедад», и все были в восторге не только от его игры, но и от голоса. Карпин сам говорил: «Всем в зале было забавно слушать, как русский поет на баскском».

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Валерий уезжал из Сан-Себастьяна, затем возвращался и выходил в составе «Реала Сосьедад» вместе с Дмитрием Хохловым. А между двумя баскскими периодами уместились шесть лет, за которые российский полузащитник успел повидаться с «Зенитом». Это произошло в финале давно усопшего Кубка Интертото в 2000 году. В том августе Карпин забил за «Сельту» в обоих матчах и оставил соотечественников без участия в Кубке УЕФА.

Сейчас трудно оставить «Зенит» без еврокубков. Без Лиги чемпионов — еще да. Но и это для петербургского клуба почти трагедия — два сезона подряд находиться в изоляции от элитного европейского футбола в планы сине-бело-голубых никак не входило. Но и в Лиге Европы соперники зубастые. Разве «Реал Сосьедад» слабее, например, «Гента», с которым «Зенит» встречался два года назад в Лиге чемпионов?

КВИНТЕТ АРГЕНТИНЦЕВ В ОСНОВЕ

Поэтому и Роберто Манчини настраивался на баскскую команду серьезно, тем более, это главный конкурент за место в плей-офф. Впервые в сезоне, да и в истории, в стартовом составе сине-бело-голубых вышли сразу пять аргентинцев. Парадоксально, но футболистов с родины Месси и Марадоны на поле оказалось даже больше, чем россиян. В премьер-лиге «Зенит» не вписался бы в лимит — легионеров в «старте» оказалось целых восемь.

Снова место на правом фланге защиты занял Иванович, а Смольников остался в запасе. При этом Кузяев отправился на левый фланг, а Ригони — на противоположный, что тоже неожиданно. Видимо, именно такую конфигурацию футболистов Манчини считает оптимальной.

Доказательство — убедительная победа «Зенита» над испанским клубом. Хотя, конечно, игроки «Реала Сосьедад» похоронили себя сами. Мяч Ригони — грубая ошибка полузащитника Пардо, который совершил обрез у своей штрафной и выкатил мяч на аргентинца. А Кокорин за свой первый гол обязан поблагодарить голкипера Рульи, который переоценил собственный рост и не долетел до верхового мяча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb?ref_src=twsrc%5Etfw">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛигаЕвропы</a>. Группа L. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЗенитРеалСосьедад</a> 1:0 5' Эмилиано Ригони <a href="https://twitter.com/EmiRigoni?ref_src=twsrc%5Etfw">@EmiRigoni</a> <a href="https://t.co/skklSD9nrV">pic.twitter.com/skklSD9nrV</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/913451673158332418?ref_src=twsrc%5Etfw">28 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

13 ЧАСОВ ЛУНЕВА

Коллега Рульи по «Зениту» подобных просчетов допустить не мог — Лунев вообще в этом сезоне сверхнадежен и к встрече с «Реал Сосьедад» подобрался с багажом в восемь подряд сухих матчей, включая игру за сборную России с «Динамо». Правда, продолжить серию без пропущенных мячей голкипер «Зенита» не смог — Льоренте остановил ее на 805 минутах, или 13 полных часах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">GIF-Г⚽Л! <a href="https://twitter.com/RealSociedad?ref_src=twsrc%5Etfw">@RealSociedad</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛигаЕвропы</a>. Группа L. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЗенитРеалСосьедад</a> 2:1 41' Диего Льоренте <a href="https://twitter.com/diego_2llorente?ref_src=twsrc%5Etfw">@diego_2llorente</a> <a href="https://t.co/F6WVTcSoG6">pic.twitter.com/F6WVTcSoG6</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/913460343229308928?ref_src=twsrc%5Etfw">28 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но это единственное огорчение для питерского клуба в этот вечер. В четверг «Зенит» справлял два больших праздника — 200 матчей Кришито за клуб и 35-й день рождения Анюкова. В честь российского защитника «вираж» даже смастерил красочный перфоманс и всю игру распевал: «Саша Анюков, Саша Анюков».

Атмосферу поддержал и Кокорин. Он не отмечал юбилей и не ставил рекорд — просто оформил дубль. Два гола позволили ему и Дзюбе приблизиться к отметке в 35 забитых мячей на двоих за сезон — теперь остается всего 20. Вы могли представить себе это в июле, когда Манчини ставил перед форвардами такую цель? Вот и я — нет. А ведь это уже не шутки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/zenit_spb?ref_src=twsrc%5Etfw">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛигаЕвропы</a>. Группа L. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЗенитРеалСосьедад</a> 3:1 60' Александр Кокорин <a href="https://twitter.com/kokorink9?ref_src=twsrc%5Etfw">@kokorink9</a> (дубль) <a href="https://t.co/hsru5RFrWc">pic.twitter.com/hsru5RFrWc</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/913469406923169792?ref_src=twsrc%5Etfw">28 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>