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28 сентября 2017, 22:52 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Зенит» победил «Реал Сосьедад». Кокорину и Дзюбе осталось 20 голов

«Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина.

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ВОСПОМИНАНИЯ О КАРПИНЕ

Есть прекрасная национальная баскская песня с романтическим названием Maritxu nora zoaz. Знать перевод необязательно — главное, что эту композицию 21 год назад исполнял сам Валерий Карпин на одном из телешоу Страны Басков. Тогда он выступал за «Реал Сосьедад», и все были в восторге не только от его игры, но и от голоса. Карпин сам говорил: «Всем в зале было забавно слушать, как русский поет на баскском».

Валерий уезжал из Сан-Себастьяна, затем возвращался и выходил в составе «Реала Сосьедад» вместе с Дмитрием Хохловым. А между двумя баскскими периодами уместились шесть лет, за которые российский полузащитник успел повидаться с «Зенитом». Это произошло в финале давно усопшего Кубка Интертото в 2000 году. В том августе Карпин забил за «Сельту» в обоих матчах и оставил соотечественников без участия в Кубке УЕФА.

Сейчас трудно оставить «Зенит» без еврокубков. Без Лиги чемпионов — еще да. Но и это для петербургского клуба почти трагедия — два сезона подряд находиться в изоляции от элитного европейского футбола в планы сине-бело-голубых никак не входило. Но и в Лиге Европы соперники зубастые. Разве «Реал Сосьедад» слабее, например, «Гента», с которым «Зенит» встречался два года назад в Лиге чемпионов?

КВИНТЕТ АРГЕНТИНЦЕВ В ОСНОВЕ

Поэтому и Роберто Манчини настраивался на баскскую команду серьезно, тем более, это главный конкурент за место в плей-офф. Впервые в сезоне, да и в истории, в стартовом составе сине-бело-голубых вышли сразу пять аргентинцев. Парадоксально, но футболистов с родины Месси и Марадоны на поле оказалось даже больше, чем россиян. В премьер-лиге «Зенит» не вписался бы в лимит — легионеров в «старте» оказалось целых восемь.

Снова место на правом фланге защиты занял Иванович, а Смольников остался в запасе. При этом Кузяев отправился на левый фланг, а Ригони — на противоположный, что тоже неожиданно. Видимо, именно такую конфигурацию футболистов Манчини считает оптимальной.

Доказательство — убедительная победа «Зенита» над испанским клубом. Хотя, конечно, игроки «Реала Сосьедад» похоронили себя сами. Мяч Ригони — грубая ошибка полузащитника Пардо, который совершил обрез у своей штрафной и выкатил мяч на аргентинца. А Кокорин за свой первый гол обязан поблагодарить голкипера Рульи, который переоценил собственный рост и не долетел до верхового мяча.

13 ЧАСОВ ЛУНЕВА

Коллега Рульи по «Зениту» подобных просчетов допустить не мог — Лунев вообще в этом сезоне сверхнадежен и к встрече с «Реал Сосьедад» подобрался с багажом в восемь подряд сухих матчей, включая игру за сборную России с «Динамо». Правда, продолжить серию без пропущенных мячей голкипер «Зенита» не смог — Льоренте остановил ее на 805 минутах, или 13 полных часах.

Но это единственное огорчение для питерского клуба в этот вечер. В четверг «Зенит» справлял два больших праздника — 200 матчей Кришито за клуб и 35-й день рождения Анюкова. В честь российского защитника «вираж» даже смастерил красочный перфоманс и всю игру распевал: «Саша Анюков, Саша Анюков».

Атмосферу поддержал и Кокорин. Он не отмечал юбилей и не ставил рекорд — просто оформил дубль. Два гола позволили ему и Дзюбе приблизиться к отметке в 35 забитых мячей на двоих за сезон — теперь остается всего 20. Вы могли представить себе это в июле, когда Манчини ставил перед форвардами такую цель? Вот и я — нет. А ведь это уже не шутки.

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга.

28.09.2017 20:00 Зрители 50487 Групповой турнир: Группа L Санкт-Петербург
Зенит 3:1 Реал Сосьедад
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Роберто Манчини Эусебио Сакристан
Голы
5′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
24′ Александр Кокорин (Л. Паредес) 9
60′ Александр Кокорин (Бр. Иванович) 9
3 Диего Льоренте (С. Каналес) 41′
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович 60
Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
Эмануэль Маммана 30
Матиас Краневиттер 8
Далер Кузяев 14
Александр Кокорин 9
80′ Себастьян Дриусси 11
Дмитрий Полоз 7
88′ Леандро Паредес 5
Артем Дзюба 22
73′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Александр Ерохин 21
1 Херонимо Рульи
19 Альваро Одриосола
24 Альберто Де ла Белья
3 Диего Льоренте
15 Ариц Элустондо
17 Давид Сурутуса
16 Серхио Каналес
8 Аднан Янузай
10 Аргарате Хаби Прието (к) 65′
7 Хуан Мигель Хуанми
21 Хон Баутиста 61′
12 да Силва Виллиан Жозе
14 Рубен Пардо 74′
4 Асьер Андонехи Ильярраменди
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 7
9 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Боковой судья Стивен Чайлд (Англия)
Боковой судья Гарри Леннард (Англия)
  Стюарт Аттуэлл (Англия)
  Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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