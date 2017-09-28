«Зенит» победил «Реал Сосьедад». Кокорину и Дзюбе осталось 20 голов
«Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ВОСПОМИНАНИЯ О КАРПИНЕ
Есть прекрасная национальная баскская песня с романтическим названием Maritxu nora zoaz. Знать перевод необязательно — главное, что эту композицию 21 год назад исполнял сам Валерий Карпин на одном из телешоу Страны Басков. Тогда он выступал за «Реал Сосьедад», и все были в восторге не только от его игры, но и от голоса. Карпин сам говорил: «Всем в зале было забавно слушать, как русский поет на баскском».
Валерий уезжал из
Сейчас трудно оставить «Зенит» без еврокубков. Без Лиги чемпионов — еще да. Но и это для петербургского клуба почти трагедия — два сезона подряд находиться в изоляции от элитного европейского футбола в планы
КВИНТЕТ АРГЕНТИНЦЕВ В ОСНОВЕ
Поэтому и Роберто Манчини настраивался на баскскую команду серьезно, тем более, это главный конкурент за место в
Снова место на правом фланге защиты занял Иванович, а Смольников остался в запасе. При этом Кузяев отправился на левый фланг, а Ригони — на противоположный, что тоже неожиданно. Видимо, именно такую конфигурацию футболистов Манчини считает оптимальной.
Доказательство — убедительная победа «Зенита» над испанским клубом. Хотя, конечно, игроки «Реала Сосьедад» похоронили себя сами. Мяч Ригони — грубая ошибка полузащитника Пардо, который совершил обрез у своей штрафной и выкатил мяч на аргентинца. А Кокорин за свой первый гол обязан поблагодарить голкипера Рульи, который переоценил собственный рост и не долетел до верхового мяча.
13 ЧАСОВ ЛУНЕВА
Коллега Рульи по «Зениту» подобных просчетов допустить не мог — Лунев вообще в этом сезоне сверхнадежен и к встрече с «Реал Сосьедад» подобрался с багажом в восемь подряд сухих матчей, включая игру за сборную России с «Динамо». Правда, продолжить серию без пропущенных мячей голкипер «Зенита» не смог — Льоренте остановил ее на 805 минутах, или 13 полных часах.
Но это единственное огорчение для питерского клуба в этот вечер. В четверг «Зенит» справлял два больших праздника — 200 матчей Кришито за клуб и 35-й день рождения Анюкова. В честь российского защитника «вираж» даже смастерил красочный перфоманс и всю игру распевал: «Саша Анюков, Саша Анюков».
Атмосферу поддержал и Кокорин. Он не отмечал юбилей и не ставил рекорд — просто оформил дубль. Два гола позволили ему и Дзюбе приблизиться к отметке в 35 забитых мячей на двоих за сезон — теперь остается всего 20. Вы могли представить себе это в июле, когда Манчини ставил перед форвардами такую цель? Вот и я — нет. А ведь это уже не шутки.
Гоша ЧЕРНОВ
из
|28.09.2017 20:00
|Зрители 50487
|Групповой турнир: Группа L
|Санкт-Петербург
|Зенит
|3:1
|Реал Сосьедад
|Первый тайм: 2:1
|Роберто Манчини
|Эусебио Сакристан
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)
|Боковой судья
|Стивен Чайлд (Англия)
|Боковой судья
|Гарри Леннард (Англия)
|Стюарт Аттуэлл (Англия)
|Кевин Френд (Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter