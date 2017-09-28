«Ницца» разгромила «Витесс» в матче Лиги Европы при судействе Еськова

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Забитыми голами в составе французской команды отметились Алессан Плеа (16-я, 81-я минуты) и Ален Сен-Максимен (45). Плеа сравнялся с нападающим «Зенита» Александром Кокориным по количеству забитых голов. У обоих футболистов в активе по четыре мяча, и они возглавляют гонку бомбардиров основного турнира Лиги Европы.

Встречу обслуживала бригада российского арбитра Алексея Еськова. В начале второго тайма матч был прерван на 20 минут из-за проблем с освещением на стадионе.

«Ницца» возглавляет турнирную таблицу группы К с шестью очками в активе. Следом идут «Лацио» (6), «Витесс» (0) и «Зюльте-Варегем» (0). В следующем туре «Ницца» на своем поле примет «Лацио». «Витесс» в гостях сыграет с «Зюльте-Варегемом». Оба матча состоятся 19 октября.