«Ницца» разгромила «Витесс» в матче Лиги Европы при судействе Еськова
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «Ницца» со счетом 3:0 разгромил голландский «Витесс» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
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Забитыми голами в составе французской команды отметились Алессан Плеа (16-я, 81-я минуты) и Ален
Встречу обслуживала бригада российского арбитра Алексея Еськова. В начале второго тайма матч был прерван на 20 минут
«Ницца» возглавляет турнирную таблицу группы К с шестью очками в активе. Следом идут «Лацио» (6), «Витесс» (0) и «Зюльте-Варегем» (0). В следующем туре «Ницца» на своем поле примет «Лацио». «Витесс» в гостях сыграет с «Зюльте-Варегемом». Оба матча состоятся 19 октября.
|Люсьен Фавр
|Хенк Фрезер
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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