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28 сентября 2017, 22:46 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Ницца» разгромила «Витесс» в матче Лиги Европы при судействе Еськова

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «Ницца» со счетом 3:0 разгромил голландский «Витесс» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

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Забитыми голами в составе французской команды отметились Алессан Плеа (16-я, 81-я минуты) и Ален Сен-Максимен (45). Плеа сравнялся с нападающим «Зенита» Александром Кокориным по количеству забитых голов. У обоих футболистов в активе по четыре мяча, и они возглавляют гонку бомбардиров основного турнира Лиги Европы.

Встречу обслуживала бригада российского арбитра Алексея Еськова. В начале второго тайма матч был прерван на 20 минут из-за проблем с освещением на стадионе.

«Ницца» возглавляет турнирную таблицу группы К с шестью очками в активе. Следом идут «Лацио» (6), «Витесс» (0) и «Зюльте-Варегем» (0). В следующем туре «Ницца» на своем поле примет «Лацио». «Витесс» в гостях сыграет с «Зюльте-Варегемом». Оба матча состоятся 19 октября.

28.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа K Allianz Riviera
Ницца 3:0 Витесс
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Люсьен Фавр Хенк Фрезер
Голы
16′ Алассан Плеа (Бонфим Коста Сантос Данте) 14
45′ Аллан Сен-Максимен 7
82′ Алассан Плеа (Б. Срарфи) 14
Составы
Йоан Кардиналь 30
Максим Ле Маршан 20
Кристоф Жалле 24
Бонфим Коста Сантос Данте (к) 31
Арно Суке 2
Пьер Лис Мелу 8
Алассан Плеа 14
Венсан Козьелло 26
73′ Жан-Микаэль Сери 6
Адриен Тамез 5
80′ Аллан Сен-Максимен 7
Бассем Срарфи 11
25′ 73′ Марио Балотелли 9
Иньятиус Ганаго 33
22 Ремко Пасвер
2 Фанкати Дабо
5 Мэтт Миязга
37 Гурам Кашия (к)
10 Томас Брюнс
25 Навароне Фор
7 Милот Рашица
9 Тим Матавж
28 Александр Бюттнер 45′
43 Лассана Файе
17 Тулани Сереро 78′ 31′
23 Мухтар Али
11 Бриан Линссен 86′
19 Мэйсон Маунт
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 3
7 Угловые 3
12 Фолы 7
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Зюлте-Варегем
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