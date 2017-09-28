Венгер: «Арсеналу» потребовалось немало усилий, чтобы удержать преимущество в счете
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Арсеналу» потребовалось немало усилий, чтобы удержать преимущество в счете в матче с борисовчанами. Об этом на пресс-конференции после матча Лиги Европы с БАТЭ рассказал главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, передает корреспондент БЕЛТА.
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«Хозяева поля показали довольно интересную игру, нам потребовалось немало усилий, чтобы удержать преимущество в счете. В матче с БАТЭ у нас был довольно экспериментальный состав. Вместе с молодежью на поле вышли и молодые игроки. Понравилась как мои подопечные взаимодействовали только 60 минут из всего игрового времени матча», — рассказал наставник Арсенала.
Арсен Вегер также поздравил Оливье Жиру, который забил 100-й гол за лондонский клуб. «Остается только поздравить его с достижением, так как достичь такого показателя удается не всем хорошим игрокам», — отметил Арсен Венгер.
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28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчане сохранили свое лицо. Такое мнение на пресс-конференции после матча Лиги Европы с лондонском «Арсеналом» высказал главный тренер БАТЭ Александр Ермакович, передает корреспондент БЕЛТА.