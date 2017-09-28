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28 сентября 2017, 22:36 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Венгер: «Арсеналу» потребовалось немало усилий, чтобы удержать преимущество в счете

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Арсеналу» потребовалось немало усилий, чтобы удержать преимущество в счете в матче с борисовчанами. Об этом на пресс-конференции после матча Лиги Европы с БАТЭ рассказал главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, передает корреспондент БЕЛТА.

<span class=error>Арсен</span> <span class=error>Вегер</span> также поздравил Оливье Жиру который забил 100-й гол за лондонский клуб. Остается только поздравить его с достижением так как достичь такого показателя удается не всем хорошим игрокам — отметил <span class=error>Арсен</span> <span class=error>Венгер</span>. Увеличить
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«Хозяева поля показали довольно интересную игру, нам потребовалось немало усилий, чтобы удержать преимущество в счете. В матче с БАТЭ у нас был довольно экспериментальный состав. Вместе с молодежью на поле вышли и молодые игроки. Понравилась как мои подопечные взаимодействовали только 60 минут из всего игрового времени матча», — рассказал наставник Арсенала.

Арсен Вегер также поздравил Оливье Жиру, который забил 100-й гол за лондонский клуб. «Остается только поздравить его с достижением, так как достичь такого показателя удается не всем хорошим игрокам», — отметил Арсен Венгер.

Покидая пресс-конференцию один из мэтров тренерского цеха с улыбкой подчеркнул красоту столицы Беларуси. «Минск — прекрасный город!».

28.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа H Борисов-Арена
БАТЭ 2:4 Арсенал
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Александр Ермакович Арсен Венгер
Голы
28′ Мирко Иванич (А. Риос) 10
67′ Михаил Гордейчук 62
14 Тео Уолкотт 9′
14 Тео Уолкотт 22′
16 Роб Холдинг (П. Мертесакер) 25′
12 Оливье Жиру 49′
Составы
Денис Щербицкий 48
Виталий Гайдучик 3
64′ Неманья Милунович 19
87′ Мирко Иванич 10
Алексей Риос 17
48′ Станислав Драгун 21
Игорь Стасевич 22
Михаил Гордейчук 62
25′ Денис Поляков 33
Максим Володько 42
85′ Александр Володько 8
Дмитрий Бага 55
55′ Виталий Родионов (к) 20
Николай Сигневич 13
13 Давид Оспина
4 Пер Мертесакер (к)
16 Роб Холдинг
20 Шкодран Мустафи
10 Джек Уилшир
30 Эйнсли Мэйтланд-Найлс
35 Мохамед Эль-Ненни
12 Оливье Жиру
14 Тео Уолкотт
69 Джозеф Уиллок 89′
62 Эдвард Нкетиа
61 Рейс Нелсон 79′
58 Маркус Макгейн
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 2
3 Угловые 5
13 Фолы 10
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Даниель Стефански (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

Ермакович: Борисовчане сохранили свое лицо

Ермакович: Борисовчане сохранили свое лицо

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчане сохранили свое лицо. Такое мнение на пресс-конференции после матча Лиги Европы с лондонском «Арсеналом» высказал главный тренер БАТЭ Александр Ермакович, передает корреспондент БЕЛТА.
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