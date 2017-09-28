Станимир Стоилов: У меня смешанные чувства

— У меня смешанные чувства. Недоволен, что не выиграли, но радует, что команда играла с сердцем, желанием и продлила серию без поражений в домашних матчах. На первых минутах нам мешали эмоции, дальше мы смогли успокоить игру. Не получилось использовать все свои моменты, не хватило креатива в атакующих действиях. Вместе с тем, у нас не было возможности усилить команду со скамейки — пока это наша проблема.



— Многие игроки играли на несвойственных им позициях. Сказалось ли это на том, что команда смотрелась неуверенно в начале? Почему отсутствовал Марин Аничич?

— Абзал Бейсебеков играл на непривычной позиции. В начале было много нервозности, и это мешало. Аничич вчера повредил ногу. Игорь Шитов в 7 утра приехал из Германии, где восстанавливался от травмы, но, несмотря на это, он вышел и бился на поле. Хорошо, что в нашей команде есть такие игроки. Плохо, что у нас нет достаточно возможностей, чтобы усилить игру со скамейки.



— Учитывали ли Вы перед матчем, что «Славия» будет очень опасна на втором этаже?

— Мы говорили об этом во время подготовки. Думаю, что у нас достаточно рослых игроков. Мы были готовы к тому, что стандарты будут главным оружием «Славии». Когда играешь на таком высоком уровне, всегда возможны моменты, за которые могут наказать. «Астана» доказала, что мы крепкая европейская команда. У нас были проблемы с составом, но нам удалось показать хорошую игру.



— Как оцените игру Патрика Твумаси?

— Патрик играл с недостаточными желанием и амбициями. Думаю, что этого недостаточно для того, чтобы проявить себя с лучшей стороны в Лиге Европы.