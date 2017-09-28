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28 сентября 2017, 22:39 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Станимир Стоилов: У меня смешанные чувства

Главный тренер «Астаны» Станимир Стоилов рассказал об итогах матча с пражской «Славией» в Лиге Европы.

— У меня смешанные чувства. Недоволен, что не выиграли, но радует, что команда играла с сердцем, желанием и продлила серию без поражений в домашних матчах. На первых минутах нам мешали эмоции, дальше мы смогли успокоить игру. Не получилось использовать все свои моменты, не хватило креатива в атакующих действиях. Вместе с тем, у нас не было возможности усилить команду со скамейки — пока это наша проблема.

— Многие игроки играли на несвойственных им позициях. Сказалось ли это на том, что команда смотрелась неуверенно в начале? Почему отсутствовал Марин Аничич?
— Абзал Бейсебеков играл на непривычной позиции. В начале было много нервозности, и это мешало. Аничич вчера повредил ногу. Игорь Шитов в 7 утра приехал из Германии, где восстанавливался от травмы, но, несмотря на это, он вышел и бился на поле. Хорошо, что в нашей команде есть такие игроки. Плохо, что у нас нет достаточно возможностей, чтобы усилить игру со скамейки.

— Учитывали ли Вы перед матчем, что «Славия» будет очень опасна на втором этаже?
— Мы говорили об этом во время подготовки. Думаю, что у нас достаточно рослых игроков. Мы были готовы к тому, что стандарты будут главным оружием «Славии». Когда играешь на таком высоком уровне, всегда возможны моменты, за которые могут наказать. «Астана» доказала, что мы крепкая европейская команда. У нас были проблемы с составом, но нам удалось показать хорошую игру.

— Как оцените игру Патрика Твумаси?
— Патрик играл с недостаточными желанием и амбициями. Думаю, что этого недостаточно для того, чтобы проявить себя с лучшей стороны в Лиге Европы.

28.09.2017 18:00 Групповой турнир: Группа A Astana Arena
Астана 1:1 Славия Пр
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Станимир Стойлов Ярослав Шилгавы
Голы
42′ Марин Томасов 14
13 Мишель Нгаде-Нгаджюи (Ян Сикора) 18′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Игорь Шитов 14
Абзал Бейсебеков 15
Юрий Логвиненко 27
85′ Евгений Постников 44
Дмитрий Шомко 77
Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
Жуниор Кабананга 30
27′ 87′ Серикжан Мужиков 7
Асхат Тагыберген 17
82′ Марин Томасов 14
Роман Муртазаев 45
31 Пржемысл Коварж
3 Эдуард Соболь 63′
4 Якуб Югас 32′
13 Мишель Нгаде-Нгаджюи
18 Ян Боржил 39′
19 Симон Дели
17 Мирослав Стох
29 Руслан Ротань
6 Ян Сикора 87′
14 Мик ван Бюрен
8 Яромир Змргал (к) 62′
26 Якуб Громада
27 Томаш Нецид 72′
21 Милан Шкода
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 14
8 Удары в створ 3
5 Угловые 10
13 Фолы 11
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Андреас Экберг (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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