Футболисты «Русенборга» победили «Вардар» в матче Лиги Европы

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Встреча соперников санкт-петербургского «Зенита» во втором туре группы L, прошедшая в четверг в Тронхейме, завершилась со счетом 3:1. В составе «Русенборга» голы забили Никлас Бендтнер (25-я минута, с пенальти), Андерс Конрадсен (56) и Вегар Эгген Хеденстад (68). У «Вардара» отличился Жуан Фелипе (90+1).

В другом матче данной группы «Зенит» дома обыграл «Реал Сосьедад» — 3:1.

В следующем туре «Русенборг» (3 очка) 19 октября сыграет в гостях с «Зенитом» (6), в этот же день «Вардар» (0) примет «Реал Сосьедад» (3).