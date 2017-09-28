Футболисты «Русенборга» победили «Вардар» в матче Лиги Европы
МОСКВА, 28 сен —
Р-Спорт. Норвежский «Русенборг» одержал победу над македонским «Вардаром» в матче группового этапа футбольной Лиги Европы.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча соперников
В другом матче данной группы «Зенит» дома обыграл «Реал Сосьедад» — 3:1.
В следующем туре «Русенборг» (3 очка) 19 октября сыграет в гостях с «Зенитом» (6), в этот же день «Вардар» (0) примет «Реал Сосьедад» (3).
Главные тренеры
|Коре Ингебригтсен
|Чедомир Яневски
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Георгий Кабаков (Болгария)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter