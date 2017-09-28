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28 сентября 2017, 22:21 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Футболисты «Русенборга» победили «Вардар» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 28 сен — Р-Спорт. Норвежский «Русенборг» одержал победу над македонским «Вардаром» в матче группового этапа футбольной Лиги Европы.

Нападающий Русенборга Никлас Бендтнер Увеличить
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Встреча соперников санкт-петербургского «Зенита» во втором туре группы L, прошедшая в четверг в Тронхейме, завершилась со счетом 3:1. В составе «Русенборга» голы забили Никлас Бендтнер (25-я минута, с пенальти), Андерс Конрадсен (56) и Вегар Эгген Хеденстад (68). У «Вардара» отличился Жуан Фелипе (90+1).

В другом матче данной группы «Зенит» дома обыграл «Реал Сосьедад» — 3:1.

В следующем туре «Русенборг» (3 очка) 19 октября сыграет в гостях с «Зенитом» (6), в этот же день «Вардар» (0) примет «Реал Сосьедад» (3).

28.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа L Lerkendal
Русенборг 3:1 Вардар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Коре Ингебригтсен Чедомир Яневски
Голы
25′ Никлас Бендтнер 9
56′ Андерс Конрадсен (Б. Мелинг) 24
68′ Вегар Эгген Хеденстад (Н. Бендтнер) 2
70 Жуан Фелипе (Д. Блажевски) 90+1′
Составы
Андре Хансен 1
Вегар Эгген Хеденстад 2
Биргер Мелинг 3
Торе Региниуссен 4
79′ Йерген Шельвик 16
Майк Йенсен (к) 7
Самуэль Адегбенро 28
Никлас Бендтнер 9
78′ Андерс Конрадсен 24
Андерс Трондсен 15
78′ Янн-Эрик Де Ланлай 19
Милан Евтович 26
86′ Мариус Лундемо 25
Якоб Расмуссен 5
90 Филип Гачевски
5 Висар Муслиу 23′
6 Бобан Грнчаров (к)
23 Бесир Демири 43′
7 Джамбул Джигаури 41′
16 Никола Глигоров
70 Жуан Фелипе
9 Деян Блажевски
19 Оганес Амбарцумян 85′
8 Ваня Маркович
11 Тигран Барсегян 76′
22 Филип Стойчевски
20 Бобан Николов 76′
33 Бесар Исени
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 4
3 Угловые 5
16 Фолы 11
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Георгий Кабаков (Болгария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вардар
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Русенборг
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