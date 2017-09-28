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28 сентября 2017, 22:18 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Зенит» победил «Реал Сосьедад» в матче футбольной Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Российский «Зенит» обыграл испанский клуб «Реал Сосьедад» со счетом 3:1 в домашнем матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург», на игре присутствовало 50487 человек.

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В составе хозяев мячи забили Эмилиано Ригони (5-я минута) и Александр Кокорин (24, 60). У испанцев отличился Диего Льоренте (41).

Кокорин оформил дубль в третьем матче турнира подряд. С семью голами он идет в числе лидеров списка бомбардиров с учетом квалификационных матчей. В основном раунде в активе Кокорина четыре мяча, на данный момент 26-летний форвард занимает первое место. Кроме того, Кокорин обновил свой рекорд результативности за клуб в одном сезоне, забив 14 мячей в 16 играх, предыдущее достижение было установлено в сезоне-2012/13 в составе московского «Динамо», когда он забил 13 голов в 26 матчах.

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев с учетом выступления за сборную России пропустил гол впервые с 16 августа, когда сине-бело-голубые уступили на выезде голландскому «Утрехту» в квалификации Лиги Европы. После этого голкипер сыграл «на ноль» в восьми встречах подряд. Итальянский защитник петербуржцев Доменико Кришито провел свой 200-й матч в составе «Зенита».

Ранее «Реал Сосьедад» шесть раз встречался с отечественными клубами. В 1998 году испанский клуб дважды победил московское «Динамо» во втором раунде Кубка УЕФА (3:0, 3:2), а в 2014-м уступил «Краснодару» в квалификации Лиги Европы (1:0, 0:3). В 1987 году «Реал Сосьедад» встречался с советским клубом «Динамо» из Минска во втором раунде Кубка обладателей кубков и уступил по сумме двух матчей (1:1 — дома, 0:0 — в гостях).

В другом матче группы L норвежский «Русенборг» дома обыграл македонский «Вардар» со счетом 3:1. В турнирной таблице лидирует «Зенит» (6 очков), далее располагаются «Реал Сосьедад» (3), «Русенборг» (3), «Вардар» (0). В следующем матче турнира санкт-петербургский клуб 19 октября примет «Русенборг», «Реал Сосьедад» в тот же день на выезде встретится с «Вардаром».

28.09.2017 20:00 Зрители 50487 Групповой турнир: Группа L Санкт-Петербург
Зенит 3:1 Реал Сосьедад
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Роберто Манчини Эусебио Сакристан
Голы
5′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
24′ Александр Кокорин (Л. Паредес) 9
60′ Александр Кокорин (Бр. Иванович) 9
3 Диего Льоренте (С. Каналес) 41′
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович 60
Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
Эмануэль Маммана 30
Матиас Краневиттер 8
Далер Кузяев 14
Александр Кокорин 9
80′ Себастьян Дриусси 11
Дмитрий Полоз 7
88′ Леандро Паредес 5
Артем Дзюба 22
73′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Александр Ерохин 21
1 Херонимо Рульи
19 Альваро Одриосола
24 Альберто Де ла Белья
3 Диего Льоренте
15 Ариц Элустондо
17 Давид Сурутуса
16 Серхио Каналес
8 Аднан Янузай
10 Аргарате Хаби Прието (к) 65′
7 Хуан Мигель Хуанми
21 Хон Баутиста 61′
12 да Силва Виллиан Жозе
14 Рубен Пардо 74′
4 Асьер Андонехи Ильярраменди
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 7
9 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Боковой судья Стивен Чайлд (Англия)
Боковой судья Гарри Леннард (Англия)
  Стюарт Аттуэлл (Англия)
  Кевин Френд (Англия)
Обозначения
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