«Зенит» победил «Реал Сосьедад» в матче футбольной Лиги Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе хозяев мячи забили Эмилиано Ригони (5-я минута) и Александр Кокорин (24, 60). У испанцев отличился Диего Льоренте (41).

Кокорин оформил дубль в третьем матче турнира подряд. С семью голами он идет в числе лидеров списка бомбардиров с учетом квалификационных матчей. В основном раунде в активе Кокорина четыре мяча, на данный момент 26-летний форвард занимает первое место. Кроме того, Кокорин обновил свой рекорд результативности за клуб в одном сезоне, забив 14 мячей в 16 играх, предыдущее достижение было установлено в сезоне-2012/13 в составе московского «Динамо», когда он забил 13 голов в 26 матчах.

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев с учетом выступления за сборную России пропустил гол впервые с 16 августа, когда сине-бело-голубые уступили на выезде голландскому «Утрехту» в квалификации Лиги Европы. После этого голкипер сыграл «на ноль» в восьми встречах подряд. Итальянский защитник петербуржцев Доменико Кришито провел свой 200-й матч в составе «Зенита».

Ранее «Реал Сосьедад» шесть раз встречался с отечественными клубами. В 1998 году испанский клуб дважды победил московское «Динамо» во втором раунде Кубка УЕФА (3:0, 3:2), а в 2014-м уступил «Краснодару» в квалификации Лиги Европы (1:0, 0:3). В 1987 году «Реал Сосьедад» встречался с советским клубом «Динамо» из Минска во втором раунде Кубка обладателей кубков и уступил по сумме двух матчей (1:1 — дома, 0:0 — в гостях).