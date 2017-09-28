Футболисты «Арсенала» обыграли БАТЭ в матче группового этапа Лиги Европы
ТАСС, 28 сентября. Английский «Арсенал» обыграл белорусский БАТЭ со счетом 4:2 в выездном матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
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В составе лондонцев забитыми мячами отметились Тео Уолкотт (9-я и 22-я минуты), Роб Холдинг (25) и Оливье Жиру (49). У хозяев отличились Мирко Иванич (28) и Михаил Гордейчук (67).
Жиру забил 100-й гол в карьере за «Арсенал».
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу группы H с шестью очками в активе. Следом идет «Црвена Звезда» (4), БАТЭ (1) и «Кельн» (0).
В следующем матче «Арсенал» на выезде сыграет с «Црвеной Звездой». БАТЭ на своем поле примет «Кельн». Оба матча состоятся 19 октября.
Результаты других матчей дня:
«Кельн» — «Црвена Звезда» — 0:1;.
«Астана» — «Славия» — 1:1;.
«Атлетик» — «Заря» — 0:1;.
«Виктория Пльзень» — «Хапоэль» (Беэр-Шева) — 3:1;.
«Коньяспор» — «Гимарайнш» — 2:1;.
«Лацио» — «Зюльте-Варегем» — 2:0;.
«Лугано» — «Стяуа» — 1:2;.
«Зальцбург» — «Марсель» — 1:0;.
«Эстерсунд» — «Герта» — 1:0.
|Александр Ермакович
|Арсен Венгер
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|2
|3
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Даниель Стефански (Польша)
- Вышел из игры
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