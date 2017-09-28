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28 сентября 2017, 22:27 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Футболисты «Арсенала» обыграли БАТЭ в матче группового этапа Лиги Европы

ТАСС, 28 сентября. Английский «Арсенал» обыграл белорусский БАТЭ со счетом 4:2 в выездном матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу английского клуба. Увеличить
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В составе лондонцев забитыми мячами отметились Тео Уолкотт (9-я и 22-я минуты), Роб Холдинг (25) и Оливье Жиру (49). У хозяев отличились Мирко Иванич (28) и Михаил Гордейчук (67).

Жиру забил 100-й гол в карьере за «Арсенал».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу группы H с шестью очками в активе. Следом идет «Црвена Звезда» (4), БАТЭ (1) и «Кельн» (0).

В следующем матче «Арсенал» на выезде сыграет с «Црвеной Звездой». БАТЭ на своем поле примет «Кельн». Оба матча состоятся 19 октября.

Результаты других матчей дня:

«Кельн» — «Црвена Звезда» — 0:1;.

«Астана» — «Славия» — 1:1;.

«Атлетик» — «Заря» — 0:1;.

«Виктория Пльзень» — «Хапоэль» (Беэр-Шева) — 3:1;.

«Коньяспор» — «Гимарайнш» — 2:1;.

«Лацио» — «Зюльте-Варегем» — 2:0;.

«Лугано» — «Стяуа» — 1:2;.

«Зальцбург» — «Марсель» — 1:0;.

«Эстерсунд» — «Герта» — 1:0.

28.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа H Борисов-Арена
БАТЭ 2:4 Арсенал
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Александр Ермакович Арсен Венгер
Голы
28′ Мирко Иванич (А. Риос) 10
67′ Михаил Гордейчук 62
14 Тео Уолкотт 9′
14 Тео Уолкотт 22′
16 Роб Холдинг (П. Мертесакер) 25′
12 Оливье Жиру 49′
Составы
Денис Щербицкий 48
Виталий Гайдучик 3
64′ Неманья Милунович 19
87′ Мирко Иванич 10
Алексей Риос 17
48′ Станислав Драгун 21
Игорь Стасевич 22
Михаил Гордейчук 62
25′ Денис Поляков 33
Максим Володько 42
85′ Александр Володько 8
Дмитрий Бага 55
55′ Виталий Родионов (к) 20
Николай Сигневич 13
13 Давид Оспина
4 Пер Мертесакер (к)
16 Роб Холдинг
20 Шкодран Мустафи
10 Джек Уилшир
30 Эйнсли Мэйтланд-Найлс
35 Мохамед Эль-Ненни
12 Оливье Жиру
14 Тео Уолкотт
69 Джозеф Уиллок 89′
62 Эдвард Нкетиа
61 Рейс Нелсон 79′
58 Маркус Макгейн
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 2
3 Угловые 5
13 Фолы 10
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Даниель Стефански (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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