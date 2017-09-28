Футболисты «Арсенала» обыграли БАТЭ в матче группового этапа Лиги Европы

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В составе лондонцев забитыми мячами отметились Тео Уолкотт (9-я и 22-я минуты), Роб Холдинг (25) и Оливье Жиру (49). У хозяев отличились Мирко Иванич (28) и Михаил Гордейчук (67).

Жиру забил 100-й гол в карьере за «Арсенал».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу группы H с шестью очками в активе. Следом идет «Црвена Звезда» (4), БАТЭ (1) и «Кельн» (0).

В следующем матче «Арсенал» на выезде сыграет с «Црвеной Звездой». БАТЭ на своем поле примет «Кельн». Оба матча состоятся 19 октября.

Результаты других матчей дня:

«Кельн» — «Црвена Звезда» — 0:1;.

«Астана» — «Славия» — 1:1;.

«Атлетик» — «Заря» — 0:1;.

«Виктория Пльзень» — «Хапоэль» (Беэр-Шева) — 3:1;.

«Коньяспор» — «Гимарайнш» — 2:1;.

«Лацио» — «Зюльте-Варегем» — 2:0;.

«Лугано» — «Стяуа» — 1:2;.

«Зальцбург» — «Марсель» — 1:0;.

«Эстерсунд» — «Герта» — 1:0.