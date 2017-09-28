Футболисты БАТЭ проиграли «Арсеналу» в домашнем матче Лиги Европы
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проиграли лондонскому «Арсеналу» со счетом 2:4 в домашнем матче Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Главные тренеры
|Александр Ермакович
|Арсен Венгер
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|15
|9
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Даниель Стефански (Польша)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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