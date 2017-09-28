Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Фаставом»

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа F, 28.09.2017, 22:05 -:- Локомотив М Злин

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фарфан, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Эдер.

Запасные: Медведев, Касаев, Коломейцев, Ротенберг, В. Денисов, Баринов, Ан. Миранчук.

Начало встречи на стадионе «РЖД Арена» в Москве — в 22:05 мск.

Напомним, в стартовом матче группового этапа Лиги Европы подопечные Юрия Сёмина в гостях сыграли вничью с «Копенгагеном» (0:0).