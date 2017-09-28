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28 сентября 2017, 21:14 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Фаставом»

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч группового этапа Лиги Европы с чешской командой «Фастав».

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фарфан, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Эдер.

Запасные: Медведев, Касаев, Коломейцев, Ротенберг, В. Денисов, Баринов, Ан. Миранчук.

Начало встречи на стадионе «РЖД Арена» в Москве — в 22:05 мск.

Напомним, в стартовом матче группового этапа Лиги Европы подопечные Юрия Сёмина в гостях сыграли вничью с «Копенгагеном» (0:0).

Злин
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