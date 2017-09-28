Защитник «Астаны» стал отцом во время матча Лиги Европы
Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Юрий Логвиненко впервые стал отцом, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 28 сентября, у футболиста и его супруги Елены родилась дочь. Ребенок появился на свет в те минуты, когда отец в составе «Астаны» играл против чешской «Славией» в рамках группового раунда Лиги Европы.
Сам Логвиненко провел на поле все 90 минут и помог клубу добыть ничью — 1:1. После матча он получил поздравления по громкой связи.
Свадьбу Логвиненко сыграл в ноябре 2015 года. До бракосочетания молодые люди встречались на протяжении семи лет.
Главные тренеры
|Станимир Стойлов
|Ярослав Шилгавы
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|10
|13
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Андреас Экберг (Швеция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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