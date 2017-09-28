Защитник «Астаны» стал отцом во время матча Лиги Европы

Сегодня, 28 сентября, у футболиста и его супруги Елены родилась дочь. Ребенок появился на свет в те минуты, когда отец в составе «Астаны» играл против чешской «Славией» в рамках группового раунда Лиги Европы.

Сам Логвиненко провел на поле все 90 минут и помог клубу добыть ничью — 1:1. После матча он получил поздравления по громкой связи.

Свадьбу Логвиненко сыграл в ноябре 2015 года. До бракосочетания молодые люди встречались на протяжении семи лет.