Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31160757/
28 сентября 2017, 20:33 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА открыл дисциплинарные дела против «Базеля» и «Бенфики» по итогам матча ЛЧ

МОСКВА, 28 сен — Р-Спорт. УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство в отношении швейцарского «Базеля» и португальской «Бенфики» по итогам их матча в рамках футбольной Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.

«Базель» в среду дома разгромил «Бенфику» со счетом 5:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов. Команды выступают в группе A вместе с московским ЦСКА и английским «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что дело против «Базеля» открыто за использование болельщиками клуба пиротехники, в отношении «Бенфики» — за бросание на поле фанатами различных предметов и прямую красную карточку игрока португальского клуба Андре Алмейды. Данные дела будут рассмотрены 6 октября.

Также сообщается, что УЕФА начал расследование против лиссабонского «Спортинга» по итогам его матча Лиги чемпионов с испанской «Барселоной» (0:1) за выбегание болельщиков на поле, поведение команды (шесть желтых карточек) и блокирование проходов на трибунах. Дело будет рассмотрено 19 октября.

27.09.2017 21:45 Зрители 34111 Групповой турнир: Группа A St. Jakob Park
Базель 5:0 Бенфика
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Рафаэль Вики Витория Руй
Голы
2′ Михаэль Ланг 5
20′ Димитри Оберлен (Р. Штеффен) 19
60′ Рикки ван Волфсвинкел 9
69′ Димитри Оберлен 19
76′ Блас Риверос 25
Составы
Томаш Вацлик 1
Марек Сухи (к) 17
45+1′ Мануэль Аканджи 36
Михаэль Ланг 5
Рикки ван Волфсвинкел 9
Ренато Штеффен 11
Лука Дзуффи 7
55′ Таулант Джака 34
80′ Эдер Альварес Баланта 23
Жоффруа Сере Дье 20
50′ 68′ Рауль Петретта 28
Блас Риверос 25
74′ Димитри Оберлен 19
Мохамед Эльюнусси 24
12 Жулиу Сезар
34 Андре Алмейда 62′
3 Алехандро Гримальдо
4 Андерсон Луис Луизау (к)
33 Нивалду Виейра Жардел
5 Любомир Фейса
21 Луиш Мигел Пиззи
9 Рауль Хименес
17 Андрия Живкович 74′ 55′
7 Андреас Самарис
22 Франко Серви 45′
18 Эдуардо Сальвио 59′
10 Жонас 67′
14 Харис Сеферович
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
14 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 0
2 Штанги, перекладины 0
0 Угловые 3
14 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крейг Томсон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бенфика
Новости Матчи Состав Статистика
Базель
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
28 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Cпортсменки, обнажившиеся для Playboy. Фото