УЕФА открыл дисциплинарные дела против «Базеля» и «Бенфики» по итогам матча ЛЧ

«Базель» в среду дома разгромил «Бенфику» со счетом 5:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов. Команды выступают в группе A вместе с московским ЦСКА и английским «Манчестер Юнайтед».

фоторепортаж ЦСКА впервые стартовал в Лиге чемпионов с победы Московский ЦСКА одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.

Отмечается, что дело против «Базеля» открыто за использование болельщиками клуба пиротехники, в отношении «Бенфики» — за бросание на поле фанатами различных предметов и прямую красную карточку игрока португальского клуба Андре Алмейды. Данные дела будут рассмотрены 6 октября.

Также сообщается, что УЕФА начал расследование против лиссабонского «Спортинга» по итогам его матча Лиги чемпионов с испанской «Барселоной» (0:1) за выбегание болельщиков на поле, поведение команды (шесть желтых карточек) и блокирование проходов на трибунах. Дело будет рассмотрено 19 октября.