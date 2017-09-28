Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31160630/
28 сентября 2017, 20:15 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Астана» ушла от поражения в матче группы Лиги Европы со «Славией»

Футболисты «Астаны» сыграли вничью с чешской «Славией» в матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра второго тура группы А проходила сегодня, 28 сентября, в столице Казахстана и завершилась со счетом 1:1.

Оба гола в этой игре были забиты в первом тайме. На 18-й минуте камерунский защитник Майкл Нгадеу-Нгаджуи головой замкнул подачу со штрафного и вывел «Славию» вперед.

Отыграться у «Астаны» получилось в концовке первого тайма. На 43-й минуте вратарь «Славии» Пржемысл Коварж справился с ударом нападающего «Астаны» Жуниора Кабананги, но первым на добивании оказался хорватский полузащитник Марин Томасов.

В первом тайме «Славия» дважды попадала в перекладину ворот «Астаны». Во второй половине таких моментов не было ни у одной команд.

В ночь с 28 на 29 сентября в группе А состоится еще один матч, в котором израильский «Маккаби» из Тель-Авива на своем поле встретится с испанским «Вильярреалом».

На данный момент с четырьмя очками таблицу группы возглавляет «Славия», следом с тремя баллами идет «Вильярреал», третью строчку с одним очком занимает «Астана», а «Маккаби» находится на четвертой.

Следующий матч «Астана» проведет 19 октября в Израиле, где сыграет с «Маккаби». Эти же команды встретятся друг с другом и 2 ноября, но уже в столице Казахстана.

В 1/16 финала Лиги Европы, матчи которой пройдут в феврале, выйдут клубы, которые займут первое и второе места в своих группах.

28.09.2017 18:00 Групповой турнир: Группа A Astana Arena
Астана 1:1 Славия Пр
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Станимир Стойлов Ярослав Шилгавы
Голы
42′ Марин Томасов 14
13 Мишель Нгаде-Нгаджюи (Ян Сикора) 18′
Составы
Ненад Ерич 1
Игорь Шитов 14
Абзал Бейсебеков 15
Юрий Логвиненко 27
85′ Евгений Постников 44
Дмитрий Шомко 77
Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
Жуниор Кабананга 30
27′ 87′ Серикжан Мужиков 7
Асхат Тагыберген 17
82′ Марин Томасов 14
Роман Муртазаев 45
31 Пржемысл Коварж
3 Эдуард Соболь 63′
4 Якуб Югас 32′
13 Мишель Нгаде-Нгаджюи
18 Ян Боржил 39′
19 Симон Дели
17 Мирослав Стох
29 Руслан Ротань
6 Ян Сикора 87′
14 Мик ван Бюрен
8 Яромир Змргал (к) 62′
26 Якуб Громада
27 Томаш Нецид 72′
21 Милан Шкода
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 14
8 Удары в створ 3
5 Угловые 10
12 Фолы 11
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андреас Экберг (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Славия Пр
Новости Матчи Состав Статистика
Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Евгений Ловчев: «Астана», как минимум, не слабее «Славии»

Евгений Ловчев: «Астана», как минимум, не слабее «Славии»

Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака» и других команд, мастер спорта СССР международного класса и заслуженный мастер спорта России, экс-тренер футбольных и мини-футбольных команд, футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Астана» — «Славия» в рамках группового этапа Лиги Европы сезона 2017/2018.
Еще 7 новостей  Все новости
28 сентября

"Астана" ушла от поражения в матче группы Лиги Европы со "Славией"

"Астана" и "Славия" обменялись голами в первом тайме матча Лиги Европы

Алматинцы посоревновались с гонщиками "Астаны" в спринтерском заезде перед "Туром Алматы-2017"