«Астана» ушла от поражения в матче группы Лиги Европы со «Славией»

Игра второго тура группы А проходила сегодня, 28 сентября, в столице Казахстана и завершилась со счетом 1:1.

Оба гола в этой игре были забиты в первом тайме. На 18-й минуте камерунский защитник Майкл Нгадеу-Нгаджуи головой замкнул подачу со штрафного и вывел «Славию» вперед.

Отыграться у «Астаны» получилось в концовке первого тайма. На 43-й минуте вратарь «Славии» Пржемысл Коварж справился с ударом нападающего «Астаны» Жуниора Кабананги, но первым на добивании оказался хорватский полузащитник Марин Томасов.

В первом тайме «Славия» дважды попадала в перекладину ворот «Астаны». Во второй половине таких моментов не было ни у одной команд.

В ночь с 28 на 29 сентября в группе А состоится еще один матч, в котором израильский «Маккаби» из Тель-Авива на своем поле встретится с испанским «Вильярреалом».

На данный момент с четырьмя очками таблицу группы возглавляет «Славия», следом с тремя баллами идет «Вильярреал», третью строчку с одним очком занимает «Астана», а «Маккаби» находится на четвертой.

Следующий матч «Астана» проведет 19 октября в Израиле, где сыграет с «Маккаби». Эти же команды встретятся друг с другом и 2 ноября, но уже в столице Казахстана.

В 1/16 финала Лиги Европы, матчи которой пройдут в феврале, выйдут клубы, которые займут первое и второе места в своих группах.