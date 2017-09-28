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28 сентября 2017, 19:20 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Реалом Сосьедад»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини принял решение оставить в запасе нападающего Артёма Дзюбу, вышедшего с первых минут в игре 11-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0).

«Зенит»: Лунёв, Кришито, Иванович, Мевля, Маммана, Паредес, Кузяев, Краневиттер, Кокорин, Дриусси, Ригони.

Запасные: Лодыгин, Полоз, Нобоа, Жирков, Смольников, Ерохин, Дзюба.

Начало встречи — в 20:00 мск.

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