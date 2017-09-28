ФК «Зенит» продал все билеты на домашний матч Лиги Европы с «Реал Сосьедадом»
МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Зенит» продал все билеты на матч группового турнира Лиги Европы с испанским «Реал Сосьедадом». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе петербургского клуба.
Встреча второго тура группового раунда Лиги Европы пройдет в четверг на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 20:00 мск.
«Ожидается полный стадион. Все билеты проданы», — сказали в
После первого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» занимает первое место в группе L, имея в активе три очка. «Реал Сосьедад», также набрав три очка, занимает второе место. Далее располагаются норвежский «Русенборг» и македонский «Вардар».
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