«Спартак» пошел по пути ЦСКА. Красно-белым грозит наказание за расизм

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Опыт ЦСКА

Так начиналась эпопея наказаний московского ЦСКА в 2013 году, когда полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре заявил, что фанаты армейского клуба издавали «обезьяньи звуки», каждый раз как он оказывался с мячом неподалеку от трибун. Этих звуков не слышал никто кроме него. Но клуб все же настоял на включении этого пункта в протокол встречи уже после ее окончания. В УЕФА этот пункт рассмотрели со всей серьезностью и наказали ЦСКА — частично закрытые трибуны на игру с «Баварией». Тогда ЦСКА пришлось играть без фанатского сектора.

Затем была игра в Пльзени в последнем туре группового этапа, когда бесчинства фанатов повторились. Теперь в протоколе значились пункты о расистских выкриках, ультра-правой символике и пиротехнике на гостевой трибуне. ЦСКА наказали одним матчем при закрытых трибунах.

После того, как фанаты ЦСКА уже в сентябре 2014 года организовали бесчинства на своем секторе в Риме во время матча с местной «Ромой», УЕФА принял решение оставить красно-синих вообще без зрителей до конца группового раунда Лиги чемпионов.

«Спартак» — следующий?

Что мы видим сегодня? Московский «Спартак», судя по всему, идет по стопам своих земляков из ЦСКА.

Начиналось, правда, все не с расизма, а с того, что фанаты красно-белых едва не покалечили судью, во время матча с «Марибором» запустив в его сторону ракетницей. Повезло — снаряд просвистел в паре метров от арбитра. УЕФА спустил дело на тормозах, наказав красно-белых лишь штрафом в 60 тысяч евро и закрытием фанатского сектора на выездную игру с «Севильей». Однако футбольные чиновники предупредили — еще хотя бы один фаер и красно-белым грозят домашние матчи без зрителей.

Думаете на игре с «Ливерпулем» на «Открытие Арене» не было фаеров, как того просил у своих фанатов клуб? Как бы ни так! Как минимум один фаер загорелся. Рядом красовался баннер «УЕФА — мафия», который вряд ли понравится сильным футбольного мира сего.

Но и это еще не все. В английских СМИ появилась информация о том, что полузащитника «красных» Садьо Мане фанаты «Спартака» оскорбляли по расовому признаку. Он якобы даже просил их этого не делать после гола на 31-й минуте, но оскорбления не прекратились.

Этот эпизод, правда, в протокол матча каким-то чудом не попал. Видимо, Садьо, в отличие от Яя Туре в свое время, не стал настаивать на то, чтобы его жалобы включили в протокол встречи. Раз нет в протоколе — нет и на столе у контрольно-дисциплинарной комиссии УЕФА. Значит — нет штрафа и наказания. Здесь красно-белых в расизме не обвинишь.

Молодежь подвела

Но все не так просто. Обвинения в расизме все же прокрались в протокол матча между «Спартаком» и «Ливерпулем». Вот только речь идет не о игре главных команд, а о поединке, который прошел на поле академии имени Черенкова за несколько часов до главного матча — в рамках юношеской Лиги чемпионов.

После игры инспектор матча по настоянию «Ливерпуля» внес в протокол пункт, согласно которому фанаты «Спартака» оскорбляли футболиста «Ливерпуля» о расовому признаку. Речь идет о 19-летнем Бобби Адеканье, в 2015 году, купленном у «Барселоны». Он вышел на поле на 60-й минуте встречи и тут же услышал все те же «обезьяньи звуки», что и Яя Туре в игре с ЦСКА.

Очередное заседание КДК УЕФА состоится 19 октября в Швейцарии. «Спартаку» остается лишь молиться, что организация закроет глаза на оскорбления в свой адрес, небольшой фаер и не накажет главный клуб за проступки болельщиков на матче юношеской команды.