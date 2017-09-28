«Спартак» пошел по пути ЦСКА. Красно-белым грозит наказание за расизм
Африканский футболист английского клуба пожаловался на расистские выкрики с трибуны стадиона…
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Опыт ЦСКА
Так начиналась эпопея наказаний московского ЦСКА в 2013 году, когда полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре заявил, что фанаты армейского клуба издавали «обезьяньи звуки», каждый раз как он оказывался с мячом неподалеку от трибун. Этих звуков не слышал никто кроме него. Но клуб все же настоял на включении этого пункта в протокол встречи уже после ее окончания. В УЕФА этот пункт рассмотрели со всей серьезностью и наказали ЦСКА — частично закрытые трибуны на игру с «Баварией». Тогда ЦСКА пришлось играть без фанатского сектора.
Затем была игра в Пльзени в последнем туре группового этапа, когда бесчинства фанатов повторились. Теперь в протоколе значились пункты о расистских выкриках,
После того, как фанаты ЦСКА уже в сентябре 2014 года организовали бесчинства на своем секторе в Риме во время матча с местной «Ромой», УЕФА принял решение оставить
«Спартак» — следующий?
Что мы видим сегодня? Московский «Спартак», судя по всему, идет по стопам своих земляков из ЦСКА.
Начиналось, правда, все не с расизма, а с того, что фанаты
Думаете на игре с «Ливерпулем» на «Открытие Арене» не было фаеров, как того просил у своих фанатов клуб? Как бы ни так! Как минимум один фаер загорелся. Рядом красовался баннер «УЕФА — мафия», который вряд ли понравится сильным футбольного мира сего.
Но и это еще не все. В английских СМИ появилась информация о том, что полузащитника «красных» Садьо Мане фанаты «Спартака» оскорбляли по расовому признаку. Он якобы даже просил их этого не делать после гола на 31-й минуте, но оскорбления не прекратились.
Этот эпизод, правда, в протокол матча
Молодежь подвела
Но все не так просто. Обвинения в расизме все же прокрались в протокол матча между «Спартаком» и «Ливерпулем». Вот только речь идет не о игре главных команд, а о поединке, который прошел на поле академии имени Черенкова за несколько часов до главного матча — в рамках юношеской Лиги чемпионов.
После игры инспектор матча по настоянию «Ливерпуля» внес в протокол пункт, согласно которому фанаты «Спартака» оскорбляли футболиста «Ливерпуля» о расовому признаку. Речь идет о 19-летнем Бобби Адеканье, в 2015 году, купленном у «Барселоны». Он вышел на поле на 60-й минуте встречи и тут же услышал все те же «обезьяньи звуки», что и Яя Туре в игре с ЦСКА.
Очередное заседание КДК УЕФА состоится 19 октября в Швейцарии. «Спартаку» остается лишь молиться, что организация закроет глаза на оскорбления в свой адрес, небольшой фаер и не накажет главный клуб за проступки болельщиков на матче юношеской команды.
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