Экс-игрок «Арсенала» Александр Глеб встретился с наставником «канониров» Арсеном Венгером
Известный белорусский полузащитник Александр Глеб встретился с тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером, под руководством которого играл с 2005-го по 2008 годы.
Футболисты «Арсенала» сегодня сыграют с борисовским БАТЭ в матче группового этапа Лиги Европы. Александр Глеб начинал профессиональную карьеру в БАТЭ, после чего уехал сначала в немецкий «Штутгарт», а затем перешел в «Арсенал».
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