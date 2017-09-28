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28 сентября 2017, 15:36 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Экс-игрок «Арсенала» Александр Глеб встретился с наставником «канониров» Арсеном Венгером

Известный белорусский полузащитник Александр Глеб встретился с тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером, под руководством которого играл с 2005-го по 2008 годы.

Футболисты «Арсенала» сегодня сыграют с борисовским БАТЭ в матче группового этапа Лиги Европы. Александр Глеб начинал профессиональную карьеру в БАТЭ, после чего уехал сначала в немецкий «Штутгарт», а затем перешел в «Арсенал».

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Новости Еврокубков

Футболисты БАТЭ сыграют с «Арсеналом» при аншлаге на «Борисов-Арене»

Футболисты БАТЭ сыграют с «Арсеналом» при аншлаге на «Борисов-Арене»

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы между БАТЭ и лондонским «Арсеналом» пройдет при аншлаге на трибунах «Борисов-Арены», вмещающих 13 тыс. зрителей. Встреча начнется сегодня в 20.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 2», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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