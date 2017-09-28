Игрок «Спартака» Фернандо претендует на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

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Встреча группы E прошла во вторник в Москве и завершилась вничью со счетом 1:1. Бразилец забил первый гол в матче на 23-й минуте, отличившись прямым ударом со штрафного с 25 метров.

На звание лучшего гола недели также претендуют забитые мячи в исполнении Скотта Синклера («Селтик») в ворота бельгийского «Андерлехта» (3:0), Эдинсона Кавани (ПСЖ) в игре с немецкой «Баварией» (3:0), Гарета Бэйла («Реал») во встрече с «Боруссией» из Дортмунда (3:1) и Кевина Де Брейне («Манчестер Сити») в матче с украинским «Шахтером» (2:0).

Голосование за лучший гол недели в Лиге чемпионов является открытым и проходит на официальном сайте УЕФА. Оно открывается в четверг во время матчей второго тура группового этапа Лиги Европы и завершится 2 октября.