Кажется, у «ПСЖ» уже лучшая атака в мире

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Поделили шкуру незабитых пенальти, пошумели в раздевалке — и хватит. Спорить теперь не за что, а миллион евро, обещанный Эдинсону Кавани за предательство принципов и отказ бить пенальти, тут неважен. Вчера грозная атака «Пари Сен-Жермен» размазала «Баварию»: Килиан Мбаппе сыграл так, что заставил Рио Фердинанда говорить о незаконности своей игры (в 18 лет против «Баварии» обычно выходят с дрожащими ногами), Неймар очаровал президента «ПСЖ», а Эдинсон Кавани хищно сделал своё дело и выступил миротворцем после матча.

«На поле мы должны работать вместе как одна семья и решать общую для всех задачу — победить», — призвал Матадор. Время ставить в разжигании конфликта точку: вчера Неймар, Кавани и Мбаппе разорвали «Баварию» вместе. Их работа в атаке — идиллическая, никто не жадничал и специально не игнорировал товарища. Лучший кадр матча тоже подарили те, кто недавно дрался за забитый мяч. После перерыва Неймар загубил убойный момент в контратаке, а Кавани побежал успокаивать бразильца и приобнял. Конфликта больше нет.

Атака «ПСЖ» не всегда будет такой эффективной, а выпадение Неймара из состава будет вводить всех в панику — как в Монпелье на выходных. Но в идеальном сочетании, которому уже нужна торговая марка (NMC? MCN?), и при таком рисунке игры, как вчера — это оружие мощнее северокорейского.

Как играла атакующая тройка

Проводить параллели с тройкой MSN пока рано, есть только два вывода по взаимодействию Неймара, Мбаппе и Кавани, бросающиеся в глаза — убийственная игра атакующей тройки на скорости и отсутствие жадности (теперь уже точно). Скорость стала главной причиной, почему «ПСЖ» эпизодами брался за готовку баварской сосиски: одно резкое ускорение могло взломать чуть медленный центр обороны «Баварии». Во втором голе так и случилось — Мбаппе одним рывком разнёс Зюле, собрал на себя двух центральных защитников и выкатил мяч под удар Кавани. Очевидно, что Парижу нельзя ни давать разгоняться, ни взламывать центр поля — почти все контратаки «ПСЖ» начинал из центральной зоны, где Тиаго с трудом понимал функции в опорной зоне, а Видаль занимался ежеминутной слежкой за Верратти.

Из атакующей тройки Неймар будет самым вовлечённым в пасовую игру «Пари Сен-Жермен»: бразилец сделал 79 касаний за матч — больше всех в команде — и часто опускался за мячом в глубину. В «Барселоне» образца последнего сезона Неймар тоже очень много брал на себя, порой даже больше, чем Месси, так что здесь ничего удивительного нет. Часто Кавани и Мбаппе предлагали себя на передней линии вдвоём, а Неймар уходил в глубину — так он дирижирует игрой «ПСЖ». Главное, чтобы над ним не свисала большая тень.

Алгоритм действий «ПСЖ» в контратаках понятен: один игрок тащит мяч, стягивает на себя защитников и готовит пас, второй выполняет отвлекающую роль, третий оказывается на ударной позиции. Или тоже отвлекает защиту. С «Баварией» Париж много перегружал одну зону, а потом отдавал в другую, куда мог включаться не только кто-то из форвардов, но и Дани Алвес (как в случае с голом, как в случае с моментом на скриншоте ниже, когда бразилец выдавал Кавани почти на пустые ворота).

Сила атаки «ПСЖ» — в том, что Неймар, Кавани и Мбаппе могут выполнять любую из ролей в зависимости от конкретной ситуации. Каждый из них против баварской защиты успел и потащить мяч в контратаке, и отвлечь на себя внимание, не касаясь мяча, и выйти на ударную позицию. И да, есть подозрение — пока надо говорить об этом только шёпотом, — что ключевым игроком Парижа в завершении атак будет всё-таки не Неймар, а Килиан Мбаппе. С «Баварией» он принимал самые умные решения и лучше остальных организовывал свободные зоны. Напоминаем, ему всего 18. Это вообще законно?

Как играл остальной «ПСЖ»

Комментируя победу, Унаи Эмери выделял не только лихую атаку, но и треугольник полузащиты: «Наши три полузащитника проделали огромный объём работы». Париж грамотно навязывал «Баварии» комбинированный прессинг: один из полузащитников постоянно играет по мячу, остальные — садятся в глубину и перекрывают возможные варианты передач. Никому конкретно «ПСЖ» не стремился усложнить жизнь, но план баварцев в центре поля не сработал: Тиаго Алькантара, выпущенный в опорную зону, почти не мог свободно дышать.

В давлении самым важным игроком был Марко Верратти. Когда мяч разыгрывали центральные защитники «Баварии», Верратти часто поднимался на первую линию прессинга к Кавани и накрывал футболиста с мячом. Когда защитникам удавалось преодолеть давление, или же в него включался кто-то другой, Верратти встречал атаки в глубине. Иногда его и всю полузащиту «ПСЖ» удавалось отыгрывать, выходя из-под прессинга длинными передачами, но защитники парижан, особенно Тиаго Силва, успевали поджать соперника на приёме передач.

Ещё один игрок, заслуживший личную отметку по матчу — Дани Алвес. Схема и стиль игроков атаки дают Эмери использовать Алвеса в стиле «Барселоны» Гвардиолы: при атаках бразилец не вспахивает фланг, а старается тащить мяч и обострять через центральную зону. Гол Алвеса доказывает, что для правого защитника готовы создавать свободные зоны, а третий мяч — что конспекты Гвардиолы никуда не пропали. Перехватив мяч, Алвес рванул через полуфланговую зону, на рывке освободился от Левандовского и Видаля, а дальше оставалось только наслаждаться громадным свободным коридором. Стиль Алвеса отражают числа: 45,3% касаний в матче он сделал в центральной или полуфланговой зоне.

Тактические проблемы

При всех положительных качествах Мбаппе, Неймара и Кавани «Пари Сен-Жермен» провёл странный матч — да, мог забить больше трёх, но мог напускать сам против кризисной «Баварии». Когда прессинг Парижа не проходит, и нужно сесть глубже в оборону, у команды начинаются трудности, и здесь тоже важна роль атакующей тройки. Мбаппе возвращался назад пешочком, давая закидывать мячи на фланг и оставляя Алвеса в одиночестве (ему помогал вездесущий Верратти и — хуже — Рабьо, но при таком раскладе может страдать и центр). Неймар готов отрабатывать в обороне, что доказывал последний сезон в «Барселоне», но в защитной работе практически бесполезен.

Недисциплинированность на флангах помогала «Баварии» вскрывать зоны передачами вразрез или верхом, обнажавшими уязвимость Парижа. Особенно здорово удавалось «раздевать» парижан у Йосуа Киммиха: Неймар играл с Киммихом недостаточно плотно, а Курзава постоянно зевал рывки себе за спину. Плюс плохо понимал такие включения Адриен Рабьо.

Отсюда — масса статистических камней, которые необходимо разбить и объяснить:

20 навесов Йосуа Киммиха. У «Пари Сен-Жермен» за весь матч набралось лишь 5. Число, объясняющее слабость работы Неймара и Курзава в обороне. Ситуаций, когда Курзава зевал включение себе за спину, а Неймар не успевал накрыть Киммиха, было очень много. Ну, где-то около 20.

9 навесов Хамеса Родригеса. Если что: мы говорим о неудачном матче Хамеса. Колумбиец покинул поле в перерыве, а в середине первого тайма начал искать свободное пространство за пределами своего фланга, но всё равно успел оформить 9 подач. Правда, точной стала лишь одна, но сам факт — Мбаппе и Алвес тоже давали разыграться на своём краю.

14 выносов Тиаго Силвы. 7 из них — головой, после фланговых подач. 7 — ногами, но в основном такого свойства:

То есть Тиаго Силва — капитан «ПСЖ», скала, авторитет и так далее, но в матче с «Баварией» нечеловеческую статистику ему подарила слабая командная игра в обороне. И снова нужно повторять те же детали: недоработал на фланге Мбаппе, прозевал включение своего игрока Рабьо. Работа над обороной очень нужна Парижу, однако кажется, что сейчас Унаи Эмери защита уже не заботит.

Что ещё может помешать «ПСЖ»

Да то же самое, что и в предыдущие годы. Унаи Эмери — очень сильный тактик, и разбитая на атомы в контратаках «Бавария» (даже кризисная) должна занять в списке побед Эмери важное место рядом с разгромом «Барселоны» 4:0 (даже кризисной). Однако психология Парижа в последние годы не выдерживает никакой критики. Весной-2016 «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, подняв лапки против «Манчестер Сити» — сказался негативный опыт предыдущих неудачных попыток прыгнуть в полуфинал. Весной-2017 весь мир зачем-то обсуждал, что «Барселона» может отыграться с 0:4, все почему-то ждали чуда (именно поэтому меня не покидает чувство, будто сценарий этой пары кто-то написал заранее и распространил копии по земному шару), и под давлением «ПСЖ» плыл. Что в дебюте матча, что в концовке, после четвёртого мяча.

Сейчас Унаи Эмери не шибко вырос как психолог, доносить правильные ментальные вещи в раздевалке он не умеет. Из истории Неймара и Кавани (да, конфликт закрыт, но всё же) Эмери технично самоустранился, сказав, что игроки сами разберутся. Это как спалить ребёнка с сигаретами, а потом сказать, что ты сам решай, хочешь дальше курить или нет — мне как бы всё равно. Тренер в раздевалке должен настраивать игроков, вселять уверенность и распределять обязанности, хотя чего ждать от специалиста, который не справился с Артёмом Дзюбой.

Тактика без тренерской харизмы никогда не выигрывала Лигу чемпионов.

Но тактика с харизмой игроков — может.