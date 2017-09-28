Фурсенко: Применение системы фиксации гола на матче «Зенита» является прерогативой УЕФА

Встреча пройдет в четверг на стадионе «Санкт- Петербург», начало — в 20:00 мск. Во время матча будет использоваться система определения взятия ворот.

«Эта система работала на Кубке конфедераций, но на матчах “Зенита” будет использоваться впервые. Это прерогатива УЕФА, они приняли такое решение. В Российском футбольном союзе (РФС) такого решения нет, потому что данная система установлена не на всех стадионах. Думаю, что эта система используется на всех матчах Лиги Европы, если она установлена», — сказал Фурсенко.

Также собеседник ТАСС поделился мнением об использовании системы видеоповторов. «По правилам на стадионе запрещено показывать повторы спорных моментов. Мы следуем регламентам, поэтому здесь обсуждать нечего. Если будет принято решение в РФС, то мы последуем за ним и регламентом лиги», — сказал президент «Зенита».