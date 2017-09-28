«МЮ» разнес ЦСКА на мелкие кусочки

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MANCHESTER EVENING NEWS: «ТРИБУНЫ СВИСТЕЛИ ГРОМЧЕ, ЧЕМ В СУОНСИ»

Во время разминки показалось, что игроки «МЮ» чувствуют себя не в своей тарелке на московском холоде. Публика горячо поддерживала их соперников. Печально известные фанаты ЦСКА, расположившиеся за воротами, восторженно взревели, когда на поле появилась их команда. Англичан же встретили враждебно. Свист был даже более громким, чем во время игры «Юнайтед» в Суонси.

Шокирующая победа россиян над «Бенфикой» пару недель назад заставила даже Жозе Моуринью отдать дань уважения сопернику. Перед матчем в Москве он сказал, что это лучший ЦСКА с которым встречались его команды. Но «МЮ» разнес этот ЦСКА на мелкие кусочки.

Кто-то сравнит эту игру с одним из лучших матчей Дэвида Мойеса, в котором «Юнайтед» обыграл «Байер» 5:0, но вчерашний матч был даже круче.

Манкунианцы сыграли без многих игроков основы, однако напрягли все свои мускулы и заставили забыть о том, что во время предыдущего визита в Россию они едва избежали поражения от «Ростова». Кажется, та игра была совсем давно…

THE SUN: «УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО “МЮ” ТАК МАЛО ЗАБИЛ В МОСКВЕ»

Ромелу Лукаку продолжает блестящую дебютную серию в «МЮ». Теперь он забил 2 гола в Москве и помог команды победить ЦСКА со счетом 4:1.

На счету бывшего форварда «Челси» и «Эвертона» уже 10 голов в девяти матчах, которые он провел за «МЮ» после подписания контракта этим летом.

Антони Марсьяль тоже сиял вчера: на его счету гол и две результативных передачи, а четвертый гол забил Генрих Мхитарян. Так манкунианцы добыли легкую победу над ЦСКА в Москве.

Единственное, что может расстроить Жозе Моуринью — гол престижа от Константина Кучаева. Португальский тренер будет сожалеть, что упустил сухую победу.

Русские оказались худшими врагами для самих себя, когда пропустили два гола в стартовые 18 минут матча. Единственный сюрприз этого матча — тот факт, что «МЮ» не забил больше, настолько ЦСКА был ужасен в первом тайме.

DAILY MAIL: «ВСЕ БЫЛО КОНЧЕНО НА 26-Й МИНУТЕ»

У русских были моменты в первом тайме. Они проводили умные комбинации перед штрафной и дважды Давиду де Хеа пришлось выручать «МЮ» превосходными сэйвами. Но на 26-й минуте все было кончено: Марсьяль сделал навес в штрафную мимо Василия Березуцкого и Лукаку отправил мяч в сетку.

Четвертый гол записал на свой счет Мхитарян. Он успел прибежать на добивание после того, как удар Марсьяля был отбит вратарем.

«МЮ» мог забить еще как минимум три мяча до того момента, как вышедший на замену Константин Кучаев ворвался в их штрафную и отыграл один гол.

THE TELEGRAPH: «МЮ» ЗАСТАВИЛ РУССКОГО МЕДВЕДЯ ТАНЦЕВАТЬ ПОД СВОЮ ДУДКУ

Накануне игры Моуринью изо всех сил старался быть почтительным и дружелюбным. Нет сомнений, что португалец старался лишний раз не задеть русского медведя. Он даже назвал команду Виктора Гончаренко лучшим ЦСКА с которым сталкивался в своей карьере. Тем не менее, «МЮ» приручил зверя и к концу матча заставил танцевать его под свою дудку.

Даже после гола Лукаку на четвертой минуте болельщики ЦСКА не перестали петь. И хозяева едва не ответили — Алан Дзагоев здорово пробил из-за штрафной, но Давид де Хеа справился.