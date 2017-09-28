Удивительная подготовка «Реала» к России: месяц планов, которые чуть не рухнули

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как говорят в газете El Diario Basco, такие длительные и сложные поездки требуют особо тщательного планирования: от виз и проката автобуса с водителем до транспортировки спортивного оборудования.

В Петербург в конце августа отправилось четыре человека от команды: администратор Хуанчо Тресет, повар Джонни Порто, человек из руководства клуба и представитель турагентства, которое работает с «Реалом».

Они работали в Петербурге два дня и рассмотрели все вопросы, с которыми столкнется команда: отели, тренировочное поле, передвижение по городу. Делегация посетила пять отелей, каждый из которых устроил «Реал Сосьедад» и по обстановке, и по времени дороги до стадиона (от 30 до 45 минут). Выбрали в итоге пятизведочную «Коринтию».

По плану «Реал» должен был лететь из Витории-Гастейс в 10 утра по местному времени и прилететь в Петербурге в 15:20 по московскому. Однако облачность нарушила планы, пилот не стал рисковать и садиться в Витории-Гастейс и отправился в соседний город Лухуа. Отлет отложили на час.

После приземления команда должна перекусить и отправиться тренироваться на «Петровский». Обычно гости тренируются на том же поле, где будут играть, но в Петербурге это правило не работает. Как пишет баскское издание, «Зенит» попросил команду потренироваться на старой арене, чтобы сохранить газон стадиона «Санкт-Петербург», который находится не в лучших кондициях, «несмотря на то, что стадион был построен недавно и является самым дорогим в истории», — такую ремарку сделала газета.

Утром в день матча команда совершит короткую прогулку по городу, пока делегаты клубов будут встречаться с УЕФА. Баски рассчитывают, что российская полиция обеспечит безопасность транспортировки игроков, вспоминая почему-то случай 14-летней давности. В 2003 году «Реал Сосьедад» играл в Стамбуле с «Галатасараем» в Лиге чемпионов и из-за гигантских пробок опоздал на стадион.

Из Петербурга «Реал Сосьедад» вернется в 6 утра в пятницу, и у команды будет всего 54 часа на подготовку к матчу с «Бетисом».

А когда игроки будут отдыхать после «Бетиса», делегация клуба отправится в Тронхейм и Скопье, чтобы все так же тщательно рассчитать к следующим матчам.