Удивительная подготовка «Реала» к России: месяц планов, которые чуть не рухнули
Поездка в Россию — самая длинная из всех, что предстоят «Реалу» в этом сезоне: 3500 километров. До Норвегии — 3000, до Македонии — 2650. А самая длинная в Ла лиге — в
Лас-Пальмас, 2300.
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Как говорят в газете El Diario Basco, такие длительные и сложные поездки требуют особо тщательного планирования: от виз и проката автобуса с водителем до транспортировки спортивного оборудования.
В Петербург в конце августа отправилось четыре человека от команды: администратор Хуанчо Тресет, повар Джонни Порто, человек из руководства клуба и представитель турагентства, которое работает с «Реалом».
Они работали в Петербурге два дня и рассмотрели все вопросы, с которыми столкнется команда: отели, тренировочное поле, передвижение по городу. Делегация посетила пять отелей, каждый из которых устроил «Реал Сосьедад» и по обстановке, и по времени дороги до стадиона (от 30 до 45 минут). Выбрали в итоге пятизведочную «Коринтию».
По плану «Реал» должен был лететь из
После приземления команда должна перекусить и отправиться тренироваться на «Петровский». Обычно гости тренируются на том же поле, где будут играть, но в Петербурге это правило не работает. Как пишет баскское издание, «Зенит» попросил команду потренироваться на старой арене, чтобы сохранить газон стадиона «Санкт-Петербург», который находится не в лучших кондициях, «несмотря на то, что стадион был построен недавно и является самым дорогим в истории», — такую ремарку сделала газета.
Утром в день матча команда совершит короткую прогулку по городу, пока делегаты клубов будут встречаться с УЕФА. Баски рассчитывают, что российская полиция обеспечит безопасность транспортировки игроков, вспоминая
Из Петербурга «Реал Сосьедад» вернется в 6 утра в пятницу, и у команды будет всего 54 часа на подготовку к матчу с «Бетисом».
А когда игроки будут отдыхать после «Бетиса», делегация клуба отправится в Тронхейм и Скопье, чтобы все так же тщательно рассчитать к следующим матчам.
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