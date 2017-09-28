Фанаты «Селтика», номинированные на приз лучшим болельщикам ФИФА, подрались с полицией Брюсселя

В Брюссель пожаловало три тысячи шотландских болельщиков, которые сначала выпивали, а затем устроили стычки с полицией.

Напомним, ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшим болельщикам по итогам года. На премию претендуют фанаты «Селтика», дортмундской «Боруссии» и «Копенгагена».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Celtic fans involved in isolated clashes in Brussels today <a href="https://t.co/ZtspJP5E1q">pic.twitter.com/ZtspJP5E1q</a></p>— Football Away Days (@sportingawayday) <a href="https://twitter.com/sportingawayday/status/913103811421589504?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>