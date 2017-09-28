Фанаты «Селтика», номинированные на приз лучшим болельщикам ФИФА, подрались с полицией Брюсселя
Фанаты «Селтика» устроили драку в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Андерлехта» (3:0).
В Брюссель пожаловало три тысячи шотландских болельщиков, которые сначала выпивали, а затем устроили стычки с полицией.
Напомним, ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшим болельщикам по итогам года. На премию претендуют фанаты «Селтика», дортмундской «Боруссии» и «Копенгагена».
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