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28 сентября 2017, 14:32 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Фанаты «Селтика», номинированные на приз лучшим болельщикам ФИФА, подрались с полицией Брюсселя

Фанаты «Селтика» устроили драку в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Андерлехта» (3:0).

В Брюссель пожаловало три тысячи шотландских болельщиков, которые сначала выпивали, а затем устроили стычки с полицией.

Напомним, ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшим болельщикам по итогам года. На премию претендуют фанаты «Селтика», дортмундской «Боруссии» и «Копенгагена».

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