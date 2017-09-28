Система определения гола будет использована на матче «Зенит» — «Реал Сосьедад»
Технология определения взятия ворот будет работать во время матча группового этапа футбольной Лиги Европы, в котором петербургский «Зенит» примет испанский «Реал Сосьедад», сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».
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Матч «Зенита» и «Реал Сосьедад» пройдет в
«Сине-бело-голубые» обращают внимание, что крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта. Кроме того, на арене будет использована система определения голов, — говорится в сообщении «Зенита».
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