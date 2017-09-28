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Матч «Зенита» и «Реал Сосьедад» пройдет в Санкт-Петербурге в четверг.

«Сине-бело-голубые» обращают внимание, что крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта. Кроме того, на арене будет использована система определения голов, — говорится в сообщении «Зенита».