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28 сентября 2017, 14:25 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Система определения гола будет использована на матче «Зенит» — «Реал Сосьедад»

Технология определения взятия ворот будет работать во время матча группового этапа футбольной Лиги Европы, в котором петербургский «Зенит» примет испанский «Реал Сосьедад», сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Технология определения взятия ворот будет работать во время матча группового этапа футбольной Лиги Европы в котором петербургский Зенит примет испанский Реал Сосьедад сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Увеличить
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Матч «Зенита» и «Реал Сосьедад» пройдет в Санкт-Петербурге в четверг.

«Сине-бело-голубые» обращают внимание, что крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта. Кроме того, на арене будет использована система определения голов, — говорится в сообщении «Зенита».

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