Откуда в «Зените» испанская грусть?

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КЕЛЬТСКИЙ БРАСЛЕТ

Первое в истории Санкт-Петербурга испанское свидание выпало на финал Кубка Интертото в августе 2000 года. «Сельту» тех лет и испанской-то не назовешь — слишком уж сильным был русский акцент Александра Мостового и Валерия Карпина в игре клуба из Виго. Этот акцент превратил «кельтов» в одну из самых крепко сбитых европейских команд, регулярно отбиравших очки у богатых и знаменитых соперников, сковывая тех по рукам и ногам своим «кельтским браслетом». «Зенит» на стыке веков богатым и знаменитым не был, но петербуржцев это не спасло.

Все лето подопечные Юрия Морозова выгрызали себе дорогу к финалу, победа в котором гарантировала участие в Кубке УЕФА. Второй раунд, третий, полуфинал — «Зенит» шел широким шагом, переступая через словенское «Приморье» (3:0, 3:1), венгерскую «Татабанью» (2:1, 2:1) и английский «Брэдфорд» (1:0, 3:0). Но на «Сельте» петербуржцы споткнулись — 1:2 на выезде и драматичная концовка ответной домашней встречи, когда за 7 последних минут счет на табло с 2:0 в пользу «Зенита» превратился в 2:2. Карпин забил по голу в каждом матче, «Петровский» предал его анафеме. С финальным свистком Санкт-Петербург погрузился в тишину.

Андрею Аршавину было 19, Александру Кержакову — 17, и он только начинал привлекать к себе внимание, играя в «Светогорце», а все многочисленные испанские неудачи были у «Зенита» еще впереди.

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК

Уже в третьем своем еврокубковом сезоне «Зениту» удалось прыгнуть выше головы — впервые в истории клуба сине-бело-голубые добрались до ¼ финала Кубка УЕФА. С большим трудом оставив за спиной в отборочных раундах австрийский «Суперфунд» (2:2, 1:1) и греческий АЕК (0:0, 1:0), команда Властимила Петржелы чуть более уверенно прошла групповой этап, в 1/16 финала разобралась с «Русенборгом» (2:0, 2:1), в 1/8 — с «Марселем» (1:0, 1:1) и запрыгнула в четвертьфинальный вагон.

Там ее ждала «Севилья», с которой на удивление часто «Зениту» в те годы выпадало играть. К марту-апрелю 2006-го — времени той самой четвертьфинальной схватки — команды успели встретиться уже дважды, оба раза на групповом этапе Кубка УЕФА и оба раза в Санкт-Петербурге. Баланс был на стороне петербуржцев — ничья и победа, поэтому мысли/мечты о полуфинале были вполне логичны. Но на домашней арене «севильский цирюльник» показал себя во всей красе, превратив ответную игру в формальность: «Зенит» вдевятером (были удалены Эрик Хаген и Аршавин) закончил матч на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», пропустив четыре мяча и забив в ответ лишь один.

Тот гол записал на свой счет Кержаков, который через 9 месяцев поставит подпись под контрактом с андалусийцами и отправится покорять южную Испанию.

ИСПОЛНЕННЫЙ МАДРИГАЛ

Самая успешная еврокампания в истории «Зенита», которая 14 мая 2008 года завершилась завоеванием Кубка УЕФА (победа 2:0 над «Рейнджерс»), вполне могла бесславно закончиться еще в феврале на стадии 1/16 финала. Спарринг с «Вильярреалом», ставший для тысяч поклонников сине-бело-голубых пунктом обмена нервных клеток на седые волосы, был и остается для петербургской команды одним из самых тяжелых столкновений в еврокубках. Остудив февральским ветром испанские атаки на «Петровском» (1:0), «Зенит» приехал на стадион «Эль Мадригал» защищать минимальное преимущество, добытое в Санкт-Петербурге благодаря мячу Павла Погребняка.

Матч в Вильярреале превратился в кошмар. «Зенит» вышел вперед (снова Погребняк), но весь второй тайм гостям пришлось играть в меньшинстве — уже на 47-й минуте Роман Широков получил второе предупреждение. На самом деле, первая потеря случилась еще раньше — Николас Ломбертс, благодаря которому и случился гол Погребняка, врезался в тот же момент в штангу и покинул поле на носилках. Хозяева, подгоняемые бесновавшимися трибунами, устроили ковровую бомбардировку штрафной площади гостей, судья «поплыл», удалил с бровки Дика Адвоката, потом выгнал с поля Радека Ширла, а «Вильярреал» тем временем сравнял счет и вскоре вышел вперед. Пять добавленных минут превратились в один затяжной крик, хвалебный мадригал, повисший над испанской ареной.

Финальный свисток положил конец этому безумию, «Зенит» продолжил путь за первым европейским трофеем, а «Вильярреал» — за первыми в истории клуба серебряными медалями чемпионата Испании.

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Несмотря на не самую привлекательную статистику встреч с испанскими командами, в одном «Зенит» всегда держал марку — он никогда не проигрывал испанцам дома. Точнее, не проигрывал до 30 сентября 2008 года — пока в Санкт-Петербург не приехал «Реал» (1:2).

Действующие обладатели Кубка и Суперкубка УЕФА принимали «сливочных» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов, после поражения в Турине (0:1), и не смогли продолжить беспроигрышную домашнюю серию. Точного удара Данни не хватило хозяевам — гости, благодаря автоголу Томаша Губочана и мячу Руда ван Нистелроя, первыми (и пока единственными) из испанских соперников «Зенита» увезли из северной столицы три очка.

СРЕЗАННЫЕ КРЫЛЬЯ «ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ»

«Реал Сосьедад» станет восьмой испанской командой, с которой «Зенит» сыграет в Европе. Последним, на сегодняшний момент, соперником была «Валенсия» — и те две встречи в групповом этапе Лиги чемпионов-2015/16 болельщики петербуржцев вспоминают с особенной теплотой. Впервые в своей истории сине-бело-голубые обыграли испанского соперника на его поле (3:2) — дважды Халк и один раз Аксель Витсель огорчили валенсийского вратаря Жауме Доменека.

Домашняя игра также осталась за командой из Санкт-Петербурга (2:0) — Артем Дзюба и Олег Шатов забили по голу в каждом из таймов и подвели временную черту под противостоянием «Зенита» и представителями Испании. На сегодняшний момент статистика такова: 18 игр, 4 победы, 6 ничьих, 8 поражений, разность мячей 23−33.

Кажется, самое время подправить статистику.

Все игры «Зенита» против испанских команд в еврокубках:

2000/01, финал Кубка Интертото

Сельта — Зенит — 2:1 (Карпин, Хуанфран — Игонин)

Зенит — Сельта — 2:2 (Попович (2) — Карпин, Маккарти).

2004/05, групповой этап Кубка УЕФА

Зенит — Севилья — 1:1 (Аршавин — Батиста).

2005/06, групповой этап Кубка УЕФА

Зенит — Севилья — 2:1 (Кержаков (2) — Савиола).

2005/06, ¼ финала Кубка УЕФА

Севилья — Зенит — 4:1 (Савиола (2), Марти, Адриану — Кержаков)

Зенит — Севилья — 1:1 (Хен Ен Мин — Кепа).

2007/08, 1/16 финала Кубка УЕФА

Зенит — Вильярреал — 1:0 (Погребняк)

Вильярреал — Зенит — 2:1 (Франко, даль Томассон — Погребняк).

2008/09, групповой этап Лиги чемпионов

Зенит — Реал — 1:2 (Данни — Губочан (автогол), ван Нистелрой)

Реал — Зенит — 3:0 (Рауль (2), Роббен).

2012/13, групповой этап Лиги чемпионов

Малага — Зенит — 3:0 (Иско (2), Савиола)

Зенит — Малага — 2:2 (Данни, Файзулин — Буонанотте, Фернандес).

2013/14, групповой этап Лиги чемпионов

Атлетико — Зенит — 3:1 (Миранда, Туран, Батистау — Халк)

Зенит — Атлетико — 1:1 (Алдервейрелд (автогол) — Лопес).

2014/15, ¼ финала Лиги Европы

Севилья — Зенит — 2:1 (Бакка, Суарес — Рязанцев)

Зенит — Севилья — 2:2 (Рондон, Халк — Бакка, Гамейро).

2015/16, групповой этап Лиги чемпионов

Валенсия — Зенит — 2:3 (Канселу, Гомеш — Халк (2), Витсель)

Зенит — Валенсия — 2:0 (Шатов, Дзюба).