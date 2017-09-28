Откуда в «Зените» испанская грусть?
Вспоминаем самые яркие еврокубковые матчи петербуржцев с испанскими командами.
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КЕЛЬТСКИЙ БРАСЛЕТ
Первое в истории
Все лето подопечные Юрия Морозова выгрызали себе дорогу к финалу, победа в котором гарантировала участие в Кубке УЕФА. Второй раунд, третий, полуфинал — «Зенит» шел широким шагом, переступая через словенское «Приморье» (3:0, 3:1), венгерскую «Татабанью» (2:1, 2:1) и английский «Брэдфорд» (1:0, 3:0). Но на «Сельте» петербуржцы споткнулись — 1:2 на выезде и драматичная концовка ответной домашней встречи, когда за 7 последних минут счет на табло с 2:0 в пользу «Зенита» превратился в 2:2. Карпин забил по голу в каждом матче, «Петровский» предал его анафеме. С финальным свистком
Андрею Аршавину было 19, Александру Кержакову — 17, и он только начинал привлекать к себе внимание, играя в «Светогорце», а все многочисленные испанские неудачи были у «Зенита» еще впереди.
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК
Уже в третьем своем еврокубковом сезоне «Зениту» удалось прыгнуть выше головы — впервые в истории клуба
Там ее ждала «Севилья», с которой на удивление часто «Зениту» в те годы выпадало играть. К
Тот гол записал на свой счет Кержаков, который через 9 месяцев поставит подпись под контрактом с андалусийцами и отправится покорять южную Испанию.
ИСПОЛНЕННЫЙ МАДРИГАЛ
Самая успешная еврокампания в истории «Зенита», которая 14 мая 2008 года завершилась завоеванием Кубка УЕФА (победа 2:0 над «Рейнджерс»), вполне могла бесславно закончиться еще в феврале на стадии 1/16 финала. Спарринг с «Вильярреалом», ставший для тысяч поклонников
Матч в Вильярреале превратился в кошмар. «Зенит» вышел вперед (снова Погребняк), но весь второй тайм гостям пришлось играть в меньшинстве — уже на 47-й минуте Роман Широков получил второе предупреждение. На самом деле, первая потеря случилась еще раньше — Николас Ломбертс, благодаря которому и случился гол Погребняка, врезался в тот же момент в штангу и покинул поле на носилках. Хозяева, подгоняемые бесновавшимися трибунами, устроили ковровую бомбардировку штрафной площади гостей, судья «поплыл», удалил с бровки Дика Адвоката, потом выгнал с поля Радека Ширла, а «Вильярреал» тем временем сравнял счет и вскоре вышел вперед. Пять добавленных минут превратились в один затяжной крик, хвалебный мадригал, повисший над испанской ареной.
Финальный свисток положил конец этому безумию, «Зенит» продолжил путь за первым европейским трофеем, а «Вильярреал» — за первыми в истории клуба серебряными медалями чемпионата Испании.
ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ В
Несмотря на не самую привлекательную статистику встреч с испанскими командами, в одном «Зенит» всегда держал марку — он никогда не проигрывал испанцам дома. Точнее, не проигрывал до 30 сентября 2008 года — пока в
Действующие обладатели Кубка и Суперкубка УЕФА принимали «сливочных» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов, после поражения в Турине (0:1), и не смогли продолжить беспроигрышную домашнюю серию. Точного удара Данни не хватило хозяевам — гости, благодаря автоголу Томаша Губочана и мячу Руда ван Нистелроя, первыми (и пока единственными) из испанских соперников «Зенита» увезли из северной столицы три очка.
СРЕЗАННЫЕ КРЫЛЬЯ «ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ»
«Реал Сосьедад» станет восьмой испанской командой, с которой «Зенит» сыграет в Европе. Последним, на сегодняшний момент, соперником была «Валенсия» — и те две встречи в групповом этапе Лиги чемпионов-2015/16 болельщики петербуржцев вспоминают с особенной теплотой. Впервые в своей истории
Домашняя игра также осталась за командой из
Кажется, самое время подправить статистику.
Все игры «Зенита» против испанских команд в еврокубках:
2000/01, финал Кубка Интертото
Сельта — Зенит — 2:1 (Карпин, Хуанфран — Игонин)
Зенит — Сельта — 2:2 (Попович (2) — Карпин, Маккарти).
2004/05, групповой этап Кубка УЕФА
Зенит — Севилья — 1:1 (Аршавин — Батиста).
2005/06, групповой этап Кубка УЕФА
Зенит — Севилья — 2:1 (Кержаков (2) — Савиола).
2005/06, ¼ финала Кубка УЕФА
Севилья — Зенит — 4:1 (Савиола (2), Марти, Адриану — Кержаков)
Зенит — Севилья — 1:1 (Хен Ен Мин — Кепа).
2007/08, 1/16 финала Кубка УЕФА
Зенит — Вильярреал — 1:0 (Погребняк)
Вильярреал — Зенит — 2:1 (Франко, даль Томассон — Погребняк).
2008/09, групповой этап Лиги чемпионов
Зенит — Реал — 1:2 (Данни — Губочан (автогол), ван Нистелрой)
Реал — Зенит — 3:0 (Рауль (2), Роббен).
2012/13, групповой этап Лиги чемпионов
Малага — Зенит — 3:0 (Иско (2), Савиола)
Зенит — Малага — 2:2 (Данни, Файзулин — Буонанотте, Фернандес).
2013/14, групповой этап Лиги чемпионов
Атлетико — Зенит — 3:1 (Миранда, Туран, Батистау — Халк)
Зенит — Атлетико — 1:1 (Алдервейрелд (автогол) — Лопес).
2014/15, ¼ финала Лиги Европы
Севилья — Зенит — 2:1 (Бакка, Суарес — Рязанцев)
Зенит — Севилья — 2:2 (Рондон, Халк — Бакка, Гамейро).
2015/16, групповой этап Лиги чемпионов
Валенсия — Зенит — 2:3 (Канселу, Гомеш — Халк (2), Витсель)
Зенит — Валенсия — 2:0 (Шатов, Дзюба).
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