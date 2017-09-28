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28 сентября 2017, 12:46 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Роббен не захотел говорить о составе, который был выбран на матч с «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:3) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Полузащитник Баварии <span class=error>Арьен</span> <span class=error>Роббен</span> прокомментировал поражение от <span class=error>ПСЖ</span> (0:3) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Увеличить
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Встреча состоялась 27 сентября.

«Это болезненное поражение. Мы обязательно поговорим об этом. Команда за Анчелотти? Я не буду отвечать на этот вопрос. Также не хочу говорить о составе, который был выбран на игру.

Мы команда. Нужно успокоиться. Любой футболист, который выражает своё недовольство, не помогает команде, — цитирует Роббена Football Italia.

В матче с «ПСЖ» Арьен Роббен вышел на замену на 69-й минуте.

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