Роббен не захотел говорить о составе, который был выбран на матч с «ПСЖ»
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:3) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.
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Встреча состоялась 27 сентября.
«Это болезненное поражение. Мы обязательно поговорим об этом. Команда за Анчелотти? Я не буду отвечать на этот вопрос. Также не хочу говорить о составе, который был выбран на игру.
Мы команда. Нужно успокоиться. Любой футболист, который выражает своё недовольство, не помогает команде, — цитирует Роббена Football Italia.
В матче с «ПСЖ» Арьен Роббен вышел на замену на 69-й минуте.
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