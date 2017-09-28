Роббен не захотел говорить о составе, который был выбран на матч с «ПСЖ»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча состоялась 27 сентября.

«Это болезненное поражение. Мы обязательно поговорим об этом. Команда за Анчелотти? Я не буду отвечать на этот вопрос. Также не хочу говорить о составе, который был выбран на игру.

Мы команда. Нужно успокоиться. Любой футболист, который выражает своё недовольство, не помогает команде, — цитирует Роббена Football Italia.

В матче с «ПСЖ» Арьен Роббен вышел на замену на 69-й минуте.