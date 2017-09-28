Евгений Ловчев: «МЮ» показал, где находится современный футбол и где мы

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«МЫ УГОВАРИВАЕМ ЧЕРЧЕСОВА, ЧТОБЫ ОН ВЕРНУЛ ИГНАШЕВИЧА И БЕРЕЗУЦКИХ В СБОРНУЮ»

Да, я говорил перед матчем, что Акинфеев и Березуцкие не боятся «Манчестер». Мне так казалось. Но Игнашевич два гола себе привез и Вася Березуцкий махнул мимо мяча, когда Лукаку забивал третий гол. А мы все уговариваем Черчесова, чтобы он вернул в сборную этих опытных защитников ЦСКА, потому что без них на чемпионате мира никак не обойтись.

К нам приехали две заметные английские команды, сыграли в Москве с разницей в один день. И эти матчи показали, куда ушел современный футбол и где находимся мы. Куда ушел футбол там, где люди думают о футболе, о завоевании трофеев, а не о деньгах.

Мы переживали за «Спартак», когда судья добавил 8 минут. И мысль была только одна: как бы нам продержаться? А должна быть такая: как бы нам за это время добить соперника?

Что касается «Манчестера», он просто показал всем российским футболистам мастер-класс. Я смотрел этот матч и думал: где же я уже это видел? А видел я это в матче «Рома» — ЦСКА года два-три назад. Тогда «Рома» отгрузила армейцам пять голов. И вчера все это повторилось, только еще добавились ошибки тех наших заслуженных защитников, в которых мы все верим.

«ДАЖЕ АКИНФЕЕВ НИКОМУ НЕ ПИХАЛ»

Понятно, что ЦСКА с нынешним «Манчестером», этой сборной мира, будет трудно соперничать. Тренеру надо было придумать что-то такое, необычное. Но ничего другого не придумали, как просто отойти назад всей командой, насытив оборону количественно. А надо было отбирать мяч, как только соперник переходил на нашу половину, чтобы заставить их нервничать. Но этого не было. Наши просто сопровождали игроков соперника, а те издевательски удерживали мяч. Только Головин один завелся и во втором тайме кому-то засадил по ногам и получил желтую.

А так было какое-то безразличие у всех. Даже Акинфеев никому не пихал после пропущенных голов, воспринимал это, как должное. И даже когда наши перехватывали мяч, делали пять передач, но отдавали мяч вратарю.

Но это не вину армейцев, а беда всего нашего футбола. У нас крайне мало игроков, которые быстро соображают на поле. Этому надо учить еще в детских школах.