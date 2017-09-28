Евгений Ловчев: «МЮ» показал, где находится современный футбол и где мы
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев — о матче Лиги чемпионов ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» (1:4).
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«МЫ УГОВАРИВАЕМ ЧЕРЧЕСОВА, ЧТОБЫ ОН ВЕРНУЛ ИГНАШЕВИЧА И БЕРЕЗУЦКИХ В СБОРНУЮ»
Да, я говорил перед матчем, что Акинфеев и Березуцкие не боятся «Манчестер». Мне так казалось. Но Игнашевич два гола себе привез и Вася Березуцкий махнул мимо мяча, когда Лукаку забивал третий гол. А мы все уговариваем Черчесова, чтобы он вернул в сборную этих опытных защитников ЦСКА, потому что без них на чемпионате мира никак не обойтись.
К нам приехали две заметные английские команды, сыграли в Москве с разницей в один день. И эти матчи показали, куда ушел современный футбол и где находимся мы. Куда ушел футбол там, где люди думают о футболе, о завоевании трофеев, а не о деньгах.
Мы переживали за «Спартак», когда судья добавил 8 минут. И мысль была только одна: как бы нам продержаться? А должна быть такая: как бы нам за это время добить соперника?
Что касается «Манчестера», он просто показал всем российским футболистам
«ДАЖЕ АКИНФЕЕВ НИКОМУ НЕ ПИХАЛ»
Понятно, что ЦСКА с нынешним «Манчестером», этой сборной мира, будет трудно соперничать. Тренеру надо было придумать
А так было
Но это не вину армейцев, а беда всего нашего футбола. У нас крайне мало игроков, которые быстро соображают на поле. Этому надо учить еще в детских школах.
И укор нашим
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