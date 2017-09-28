УЕФА ждет дополнительные отчеты по матчу юношеских команд «Спартака» и «Ливерпуля»
МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ждет дополнительные отчеты по матчу юношеских команд российского «Спартака» и «Ливерпуля», в котором, по информации британских СМИ, игрок английского клуба якобы подвергся расистским оскорблениями. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе организации.
Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что «Ливерпуль» пожаловался в УЕФА на то, что 18-летний форвард команды Бобби Адеканье подвергся расизму со стороны болельщиков
«Мы ждем дополнительные отчеты по этому матчу», — говорится в сообщении УЕФА.
Основные команды «Спартака» и «Ливерпуля» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью — 1:1. Бразильское издание O Globo после его окончания сообщило, что во время игры с трибун доносились расистские уханья в адрес 25-летнего сенегальского полузащитника «Ливерпуля» Садио Мане, но этот факт не нашел подтверждения в рапорте УЕФА.
Председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин сообщил ТАСС, что в организацию не поступало информации о расистских проявлениях на матче «Спартака» и «Ливерпуля». При этом он заметил, что зачастую зарубежные СМИ целенаправленно приезжают на спортивные соревнования в Россию, чтобы «написать
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