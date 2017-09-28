УЕФА ждет дополнительные отчеты по матчу юношеских команд «Спартака» и «Ливерпуля»

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что «Ливерпуль» пожаловался в УЕФА на то, что 18-летний форвард команды Бобби Адеканье подвергся расизму со стороны болельщиков красно-белых в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА, который прошел во вторник в Москве и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

«Мы ждем дополнительные отчеты по этому матчу», — говорится в сообщении УЕФА.

Основные команды «Спартака» и «Ливерпуля» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью — 1:1. Бразильское издание O Globo после его окончания сообщило, что во время игры с трибун доносились расистские уханья в адрес 25-летнего сенегальского полузащитника «Ливерпуля» Садио Мане, но этот факт не нашел подтверждения в рапорте УЕФА.