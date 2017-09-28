Джон Брэдли: Без Акинфеева ЦСКА пропустил бы десять
Комментатор российской
премьер-лиги на канале ESPN — о двух англо-русских противостояниях в Лиге чемпионов.
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ГОЛОВИНУ НАДО УЕЗЖАТЬ
— Предполагал, что «Юнайтед» обыграет ЦСКА, — начал Брэдли. — Но чтоб так крупно… Впрочем, я не удивлен — оборона армейцев играла преступно.
— Подобные ошибки не в первый раз в сезоне.
— У Игнашевича и Березуцких устали и ноги, и умы. Они были потрясающими футболистами, я восхищаюсь их насыщенной карьерой, но очевидно, что они не могут выдерживать взрывной темп «Манчестер Юнайтед». И даже в играх чемпионата России проявляются подобные вещи. Проблема заключается в том, что играть больше некому. Есть, конечно, Васин, но одного мало, да и он ненадежен.
— Хоть
— Головина. Ему нужно как можно скорее уезжать из России, он должен играть в футбол более высокого калибра. Это лучший российский игрок, даже лучше Кокорина и Смолова. Я очень боюсь, что он останется в России, и мы никогда не узнаем, каков его истинный потенциал, потому что он упрется в потолок и перестанет прогрессировать в
— Полгода назад вы говорили, что он еще не созрел для «Арсенала». А сейчас?
— Он усилит почти любую команду Европы. Его уровень — «Арсенал», «Атлетико», дортмундская «Боруссия».
НЕ СЧИТАЙТЕ СЕРИЮ!
— Ни одного новичка этим летом. Одна из причин поражения?
— Я бы взял шире — нехватка покупок в последние годы дает о себе знать. И Леониду Слуцкому не хватало качественных исполнителей, а у Гончаренко команда еще слабее. Да, в ЦСКА есть перспективные молодые футболисты, но их слишком рано называть стабильными игроками основы. Даже Кучаева с Жамалетдиновым.
— Но они забили два последних мяча ЦСКА в Лиге чемпионов.
— Гол на 90-й минуте при счете 0:4 не значит ничего — только для молодого игрока он важен. Честно говоря, я уверен, что Виктор Гончаренко не выпускал бы их, если бы скамейка была длиннее. Но никого нет. ЦСКА и «Атлетико» — две единственные команды в Лиге чемпионов без новичков, но мадридцам их просто запрещено было регистрировать. А ЦСКА?
— Ну хоть вратарская позиция сильна. Согласны?
— Без Акинфеева ЦСКА пропустил бы десять, так что он спас команду от позора. Кстати, я не понимаю, почему в моей ленте Твиттера русские до сих пор считают его серию с пропущенными мячами. Он же играл на ноль в отборочных матчах!
«ЛИВЕРПУЛЬ» — НЕ «АНЖИ»
— Кто сыграл лучше: Акинфеев, Ребров или Селихов?
— Ребров провел игру с «Ливерпулем» за пределами возможного. Это матч, который он будет пересматривать снова и снова. Никогда не видел, чтобы Ребров был так надежен. Надеюсь, он быстро поправится.
— Итог встречи в Тушине закономерен?
— «Спартак» потерял гигантское количество ключевых футболистов, поэтому «Ливерпуль» считался фаворитом. И поэтому же Массимо Каррера должен быть доволен ничьей. А «Ливерпуль» разочарован: столько опасных моментов — и лишь один гол. Но я не виню Юргена Клоппа. Тренер даже сделал правильную замену, когда выпустил Старриджа. Но и он упустил хороший шанс.
— Один из моментов, о которых вы говорите — выход пятерых игроков «Ливерпуля» на двух футболистов «Спартака». Как они не забили?
— Потому что «Ливерпуль» — не «Анжи»!
ДУМАЛ, ПРОМЕС СДЕЛАН ИЗ ЖЕЛЕЗА
— Гол Фернанду со штрафного — ошибка Кариуса?
— Он мог бы сыграть лучше. Фернанду удался классный удар, но Кариус явно выбрал неверную позицию.
— Ещенко признан лучшим игроком матча. Справедливо?
— Абсолютно. Он был неудержим! Еще отмечу Кутепова, Таски и Боккетти — они выдержали колоссальное давление, хотя ошибок не избежали.
— Вы уже упомянули о том, что «Спартаку» не хватало многих игроков. Может, вы знаете причины эпидемии травм?
— Невезение. Не думаю, что за этим стоят тренеры «Спартака», как пишут в российской прессе. Вряд ли они
— Два очка после двух матчей — нормально для «Спартака»?
— Пока да, но очень многое зависит от матчей с «Севильей». Если
|27.09.2017 21:45
|Зрители 29073
|Групповой турнир: Группа A
|Арена ЦСКА
|ЦСКА
|1:4
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:3
|Виктор Гончаренко
|Жозе Моуринью
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|8
|15
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|10
|3
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|5
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Юнас Эрикссон (Швеция)
|Боковой судья
|Матиас Класениус (Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк (Швеция)
|Стефан Юханнессон (Швеция)
|Гленн Нюберг (Швеция)
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