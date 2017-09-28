Джон Брэдли: Без Акинфеева ЦСКА пропустил бы десять

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ГОЛОВИНУ НАДО УЕЗЖАТЬ

— Предполагал, что «Юнайтед» обыграет ЦСКА, — начал Брэдли. — Но чтоб так крупно… Впрочем, я не удивлен — оборона армейцев играла преступно.

— Подобные ошибки не в первый раз в сезоне.

— У Игнашевича и Березуцких устали и ноги, и умы. Они были потрясающими футболистами, я восхищаюсь их насыщенной карьерой, но очевидно, что они не могут выдерживать взрывной темп «Манчестер Юнайтед». И даже в играх чемпионата России проявляются подобные вещи. Проблема заключается в том, что играть больше некому. Есть, конечно, Васин, но одного мало, да и он ненадежен.

— Хоть что-нибудь позитивное в игре с «МЮ» увидели?

— Головина. Ему нужно как можно скорее уезжать из России, он должен играть в футбол более высокого калибра. Это лучший российский игрок, даже лучше Кокорина и Смолова. Я очень боюсь, что он останется в России, и мы никогда не узнаем, каков его истинный потенциал, потому что он упрется в потолок и перестанет прогрессировать в какой-то момент.

— Полгода назад вы говорили, что он еще не созрел для «Арсенала». А сейчас?

— Он усилит почти любую команду Европы. Его уровень — «Арсенал», «Атлетико», дортмундская «Боруссия».

НЕ СЧИТАЙТЕ СЕРИЮ!

— Ни одного новичка этим летом. Одна из причин поражения?

— Я бы взял шире — нехватка покупок в последние годы дает о себе знать. И Леониду Слуцкому не хватало качественных исполнителей, а у Гончаренко команда еще слабее. Да, в ЦСКА есть перспективные молодые футболисты, но их слишком рано называть стабильными игроками основы. Даже Кучаева с Жамалетдиновым.

— Но они забили два последних мяча ЦСКА в Лиге чемпионов.

— Гол на 90-й минуте при счете 0:4 не значит ничего — только для молодого игрока он важен. Честно говоря, я уверен, что Виктор Гончаренко не выпускал бы их, если бы скамейка была длиннее. Но никого нет. ЦСКА и «Атлетико» — две единственные команды в Лиге чемпионов без новичков, но мадридцам их просто запрещено было регистрировать. А ЦСКА?

— Ну хоть вратарская позиция сильна. Согласны?

— Без Акинфеева ЦСКА пропустил бы десять, так что он спас команду от позора. Кстати, я не понимаю, почему в моей ленте Твиттера русские до сих пор считают его серию с пропущенными мячами. Он же играл на ноль в отборочных матчах!

«ЛИВЕРПУЛЬ» — НЕ «АНЖИ»

— Кто сыграл лучше: Акинфеев, Ребров или Селихов?

— Ребров провел игру с «Ливерпулем» за пределами возможного. Это матч, который он будет пересматривать снова и снова. Никогда не видел, чтобы Ребров был так надежен. Надеюсь, он быстро поправится.

— Итог встречи в Тушине закономерен?

— «Спартак» потерял гигантское количество ключевых футболистов, поэтому «Ливерпуль» считался фаворитом. И поэтому же Массимо Каррера должен быть доволен ничьей. А «Ливерпуль» разочарован: столько опасных моментов — и лишь один гол. Но я не виню Юргена Клоппа. Тренер даже сделал правильную замену, когда выпустил Старриджа. Но и он упустил хороший шанс.

— Один из моментов, о которых вы говорите — выход пятерых игроков «Ливерпуля» на двух футболистов «Спартака». Как они не забили?

— Потому что «Ливерпуль» — не «Анжи»!

ДУМАЛ, ПРОМЕС СДЕЛАН ИЗ ЖЕЛЕЗА

— Гол Фернанду со штрафного — ошибка Кариуса?

— Он мог бы сыграть лучше. Фернанду удался классный удар, но Кариус явно выбрал неверную позицию.

— Ещенко признан лучшим игроком матча. Справедливо?

— Абсолютно. Он был неудержим! Еще отмечу Кутепова, Таски и Боккетти — они выдержали колоссальное давление, хотя ошибок не избежали.

— Вы уже упомянули о том, что «Спартаку» не хватало многих игроков. Может, вы знаете причины эпидемии травм?

— Невезение. Не думаю, что за этим стоят тренеры «Спартака», как пишут в российской прессе. Вряд ли они что-то существенно меняли в подготовке. Даже Промес сломался — я думал, он сделан из железа.

— Два очка после двух матчей — нормально для «Спартака»?