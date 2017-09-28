Валерий Газзаев: Как при лимите на легионеров можно на равных играть с «МЮ»?

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— Результат закономерен?

— К сожалению, да…

— ЦСКА и «МЮ» — команды совершенно разного уровня?

— Качество игры, командные действия, единоборства, техническая оснащенность, тактическая выучка «МЮ» на порядок выше, чем у ЦСКА. Бросилась в глаза дикая уверенность гостей в своих силах, которая не перерастала в самоуверенность. И нужно во весь голос сейчас сказать об очень важной проблеме.

— Какой?

— Если мы на уровне клубов так играем в Лиге чемпионов, чего тогда можно ждать от нашей сборной на домашнем чемпионате мира? Есть же аксиома. Сильные клубы — сильная сборная. Вот и все. Нам нужно менять многое в нашем футболе. Я уже не раз приводил в пример ЦСКА и «Зенит». Эти клубы выигрывали Кубок УЕФА, а потом сборная становилась бронзовым призером Euro-2008. А сегодня на поле мы увидели избиение армейцев. Нужно это признать, как бы мне не было обидно об этом говорить.

— Но вы ведь никак не ожидали таких грубых ошибок армейцев в обороне?

— Я бы сейчас не стал заострять внимание на детских ошибках конкретных игроков — Васина, Березуцкого или Игнашевича. Дело не в этом. «Манчестер» заставлял хозяев допускать такие ляпы. Вот и все. Гости шли в отбор при атаках москвичей, контролировали мяч. Манкунианцы постоянно меняли векторы своих атак. Подопечные Моуринью почти все время в любой ситуации принимали верные решения. За доли секунд. В этом и состоит разница.

— То есть вы бы не стали ни кого конкретно обвинять?

— Нет. Под таким давлением «МЮ» ЦСКА волей-неволей допускал эти ошибки. Нужно отдать должное сопернику. Гости были намного сильнее, они все время опережали армейцев в каждом единоборстве, на каждом участке поля. Все время владели мячом.

— Вам не жалко Акинфеева?

— Если бы не сэйвы Игоря, счет вообще был бы неприличным. В составе ЦСКА можно отменить только Акинфеева. ЦСКА сегодня играл против мини-континетальной сборной мира. Сколько в стартовом составе «Манчестера» было англичан?

— Двое. Смоллинг и Янг.

— Вот именно. А все остальные — Лукаку, Мхитарян, Марсьяль, Эррера, Матич и другие — легионеры! Понимаете? Миниконтинентальная сборная мира. То же самое можно сказать про «Реал» и другие топ-клубы. А у нас РФС по-прежнему выступает за лимит на легионеров! Ну как можно играть на равных с лимитом против «МЮ»?! «Спартак» вчера с этим лимитом еле-еле выстоял, ЦСКА разгромлен… А мы все говорим, что надо ужесточить еще и лимит.

— Головин сегодня не убедил, что созрел для лондонского «Арсенала»?

— Опять же не стал бы переходить на личности. Команда проиграла 1:4, по всем статьям. Один футболист тут ничего не решит. Головин старался. Пытался, но против «МЮ» ему было откровенно сложно. Александр проделал большой объем работы, но ведь вся команда должна была показать хороший футбол. В любом случае, такое болезненное поражение может послужить для армейцев хорошим уроком.

— Многие ругали «Спартак» за качество игры с «Ливерпулем». Но ведь красно-белые, в отличие от армейцев, добились ничьей.

— Ну и что? Вот все говорят, что «Спартак» выстоял. Но ведь в таких матчах не стоит задача перетерпеть, выжить. Нужно переигрывать соперника! А мы радуемся, что «Спартак» отстоял ничью.

— Но ведь «Спартаку» противостоял очень серьезный соперник.

— Надо понимать, что Ребров и Селихов порой творили чудеса, выручали. Результат, бесспорно, неплохой, он останется в истории. Но мы же смотрим на качество игры, на футбол. «Спартак» рад ничьей, а «Ливерпуль» расстроился. Улавливаете разницу? Ну как можно играть на равных с лимитом против «МЮ»?! Нужно же всегда ставить самые амбициозные цели. Иначе мы будем радоваться ничьей или достойному поражению… Тогда никакого прогресса не ждите.

Я хочу отметить болельщиков ЦСКА. Они, несмотря на счет и качестов игры, до конца поддерживали свою команду. Вот это было очень приятно. Хочу сказать фанатам большое спасибо.