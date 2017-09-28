Продлят ли серии Кокорин и Лунев?

Хорошо, что календарь прямо сейчас, после важной победы над «Краснодаром», преподнес «Зениту» самого сложного соперника в группе, а не андердога. Ответственность и сопряженный с ней настрой должны уберечь лидера премьер-лиги от вируса благодушия, который всякий раз нападает на российские клубы, заражая и легионеров, когда у них хорошо идут дела и ладится игра. «Русенборг», а тем более «Вардар», как показывают многолетние наблюдения, на фоне яркого успеха и уверенного лидерства вполне мог зенитовцев расхолодить. «Реал Сосьедад» одним только именем своим этого не допустит.

Интриг у этой встречи немало. Это и спор за первое место в группе, от которого зависит ранг соперника в первом раунде плей-офф. И неприятные воспоминания «Реал Сосьедад» о России: в прошлый приезд, три года тому назад, клуб из Сан-Себастьяна проиграл «Краснодару» — 0:3 и выбыл из Лиги Европы. Можно также добавить, что «Зениту» предыдущее свидание с испанцами, напротив, доставило двойную радость: осенью 2015-го он превзошел в Лиге чемпионов «Валенсию» и на своем поле, и в гостях. Вызывает неподдельный интерес и качество футбола петербуржцев в сопоставлении с заметной, но не превосходной командой из примеры.

Кроме этого, чрезвычайно любопытно, продлят ли свои серии Лунев, Кокорин и Дзюба. Зенитовский голкипер провел 8 сухих матчей подряд, включая выступление за сборную, а последний гол влетел в его ворота еще в середине августа в Утрехте. Лучший российский бомбардир этого сезона наколотил уже 12 мячей и пока не отпускал без своего гола ни одного еврокубкового соперника. Тогда как его напарник по атаке забивает пока избирательно: только в групповых матчах Лиги Европы.

Ближайший преследователь петербуржцев в чемпионате России не отстает от сине-бело-голубых и в Европе. Факт остается фактом: лучшие наши силы собраны сейчас во втором по значимости еврокубке. Соперник у «Локомотива» в очередном матче попроще: «Злин» как минимум не из Испании, и оттого статус этой встречи, пожалуй, наименьший из всех четырех с российским участием на этой неделе. Но это ничуть не упрощает задачу москвичей и не снижает взыскательных требований к ним. Особенно если учесть, что без специальной, дополнительной психологической встряски нынешнему «Локомотиву» нелегко себя взбодрить. Судите сами: лишь в 4 матчах из 14 проведенных с начала сезона железнодорожникам удалось забить больше одного гола. Помните, кому? Да-да: ЦСКА, «Спартаку», оппоненту по финалу прошлогоднего Кубка «Уралу», да «Крыльям» в Кубке нынешнем. В их сетки «Локо» привез 11 мячей. А в остальных 10 встречах забил только 7.

На это можно возразить, что 1:0 — такая же победа, как 3:1 или 4:3, и за нее дают те же 3 очка. С этим аргументом не поспоришь, но все-таки от второй команды чемпионата хочется более частых и емких подтверждений своего класса, чем выборочные, спорадические всплески. Нельзя не заметить к тому же, что пропускает «Локомотив» тоже немало: в 14 матчах уже 15 голов. То есть оправдать синусоиду его результативности оборонительным кредо, склонностью к надежной игре на ноль, не выйдет. Как и кивнуть на временные проблемы в линии атаки, которые, однако, не помешали отгрузить четыре чемпиону.

Сразу напрашивается еще одно строгое замечание: за исключением Суперкубка, все три поражения в сезоне «Локо» потерпел от команд заведомо ниже классом, причем «Тосно» и «Амкару» уступил дома всухую. Эта резкая нестабильность и вынуждает пока относиться к лидерскому статусу «Локомотива» критически, с подозрением. И ожидать матча против «Злина» одновременно с большими претензиями на хорошую игру нашего клуба — и не без тревоги за него.

Группа L

ЗЕНИТ — РЕАЛ СОСЬЕДАД

Сегодня. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 20.00 (19.30 — Матч ТВ).

ПОТЕРИ: Шатов (травм.) — Рауль Навас, Хуанми, Карлос Мартинес (все — травм.), Иньиго Мартинес (под вопросом).

Судья: Марринер (Англия).

РУСЕНБОРГ — ВАРДАР

Сегодня. Тронхейм. Стадион «Леркендал». 20.00.

Группа F

ЛОКОМОТИВ — ЗЛИН

Сегодня. Москва. Стадион «РЖД Арена». 22.05 (22.00 — Матч ТВ).

ПОТЕРИ: Ари, Чорлука (оба — травм.) — .

Судья: Эванс (Уэльс).

ШЕРИФ — КОПЕНГАГЕН

Сегодня. Тирасполь. Стадион «Шериф». 22.05.

Также встречаются:

Группа A. Астана — Славия, Маккаби Т-А — Вильярреал.

Вильярреал, Славия Пр — 3, Маккаби Т-А, Астана — 0.

Группа B. Скендербеу — Янг Бойз, Партизан — Динамо К.

Динамо К — 3, Партизан, Янг Бойз — 1, Скендербеу — 0.

Группа C. Брага — Истанбул ББ, Лудогорец — Хоффенхайм.

Брага — 3, Истанбул ББ, Лудогорец — 1, Хоффенхайм — 0.

Группа D. Милан — Риека, АЕК — Аустрия В.

Милан, АЕК — 3, Риека, Аустрия В — 0.

Группа E. Эвертон — Аполлон, Лион — Аталанта.

Аталанта — 3, Аполлон, Лион — 1, Эвертон — 0.

Группа G. Лугано — Стяуа, Виктория Пл — Хапоэль Б-Ш.

Стяуа, Хапоэль Б-Ш — 3, Лугано, Виктория Пл — 0.

Группа H. БАТЭ — Арсенал, Кельн — Црвена Звезда.

Арсенал — 3, БАТЭ, Црвена Звезда — 1, Кельн — 0.

Группа I. Коньяспор — Гимарайнш, Зальцбург — Марсель.

Марсель — 3, Гимарайнш, Зальцбург — 1, Коньяспор — 0.

Группа J. Эстерсунд — Герта, Атлетик — Заря.

Атлетик — 3, Атлетик, Герта — 1, Заря — 0.