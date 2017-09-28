Продлят ли серии Кокорин и Лунев?
Сегодня во 2-м туре Лиги Европы «Зенит» примет в
Санкт-Петербурге испанский «Реал Сосьедад», а «Локомотив» сыграет в Москве с чешским «Злином». Мы вправе рассчитывать на победы российских клубов в обоих матчах.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Хорошо, что календарь прямо сейчас, после важной победы над «Краснодаром», преподнес «Зениту» самого сложного соперника в группе, а не андердога. Ответственность и сопряженный с ней настрой должны уберечь лидера
Интриг у этой встречи немало. Это и спор за первое место в группе, от которого зависит ранг соперника в первом раунде
Кроме этого, чрезвычайно любопытно, продлят ли свои серии Лунев, Кокорин и Дзюба. Зенитовский голкипер провел 8 сухих матчей подряд, включая выступление за сборную, а последний гол влетел в его ворота еще в середине августа в Утрехте. Лучший российский бомбардир этого сезона наколотил уже 12 мячей и пока не отпускал без своего гола ни одного еврокубкового соперника. Тогда как его напарник по атаке забивает пока избирательно: только в групповых матчах Лиги Европы.
Ближайший преследователь петербуржцев в чемпионате России не отстает от
На это можно возразить, что 1:0 — такая же победа, как 3:1 или 4:3, и за нее дают те же 3 очка. С этим аргументом не поспоришь, но
Сразу напрашивается еще одно строгое замечание: за исключением Суперкубка, все три поражения в сезоне «Локо» потерпел от команд заведомо ниже классом, причем «Тосно» и «Амкару» уступил дома всухую. Эта резкая нестабильность и вынуждает пока относиться к лидерскому статусу «Локомотива» критически, с подозрением. И ожидать матча против «Злина» одновременно с большими претензиями на хорошую игру нашего клуба — и не без тревоги за него.
Группа L
ЗЕНИТ — РЕАЛ СОСЬЕДАД
Сегодня.
ПОТЕРИ: Шатов (травм.) — Рауль Навас, Хуанми, Карлос Мартинес (все — травм.), Иньиго Мартинес (под вопросом).
Судья: Марринер (Англия).
РУСЕНБОРГ — ВАРДАР
Сегодня. Тронхейм. Стадион «Леркендал». 20.00.
Группа F
ЛОКОМОТИВ — ЗЛИН
Сегодня. Москва. Стадион «РЖД Арена». 22.05 (22.00 — Матч ТВ).
ПОТЕРИ: Ари, Чорлука (оба — травм.) — .
Судья: Эванс (Уэльс).
ШЕРИФ — КОПЕНГАГЕН
Сегодня. Тирасполь. Стадион «Шериф». 22.05.
Также встречаются:
Группа A. Астана — Славия, Маккаби
Вильярреал, Славия Пр — 3, Маккаби
Группа B. Скендербеу — Янг Бойз, Партизан — Динамо К.
Динамо К — 3, Партизан, Янг Бойз — 1, Скендербеу — 0.
Группа C. Брага — Истанбул ББ, Лудогорец — Хоффенхайм.
Брага — 3, Истанбул ББ, Лудогорец — 1, Хоффенхайм — 0.
Группа D. Милан — Риека, АЕК — Аустрия В.
Милан, АЕК — 3, Риека, Аустрия В — 0.
Группа E. Эвертон — Аполлон, Лион — Аталанта.
Аталанта — 3, Аполлон, Лион — 1, Эвертон — 0.
Группа G. Лугано — Стяуа, Виктория Пл — Хапоэль
Стяуа, Хапоэль
Группа H. БАТЭ — Арсенал, Кельн — Црвена Звезда.
Арсенал — 3, БАТЭ, Црвена Звезда — 1, Кельн — 0.
Группа I. Коньяспор — Гимарайнш, Зальцбург — Марсель.
Марсель — 3, Гимарайнш, Зальцбург — 1, Коньяспор — 0.
Группа J. Эстерсунд — Герта, Атлетик — Заря.
Атлетик — 3, Атлетик, Герта — 1, Заря — 0.
Группа K. Ницца — Витесс, Лацио —
Ницца, Лацио — 3, Витесс,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter