Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31151436/
28 сентября 2017, 9:23 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Продлят ли серии Кокорин и Лунев?

Сегодня во 2-м туре Лиги Европы «Зенит» примет в Санкт-Петербурге испанский «Реал Сосьедад», а «Локомотив» сыграет в Москве с чешским «Злином». Мы вправе рассчитывать на победы российских клубов в обоих матчах.

В Лиге Европы Зенит примет Реал Сосьедад а Локомотив — чешский <span class=error>Злин</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хорошо, что календарь прямо сейчас, после важной победы над «Краснодаром», преподнес «Зениту» самого сложного соперника в группе, а не андердога. Ответственность и сопряженный с ней настрой должны уберечь лидера премьер-лиги от вируса благодушия, который всякий раз нападает на российские клубы, заражая и легионеров, когда у них хорошо идут дела и ладится игра. «Русенборг», а тем более «Вардар», как показывают многолетние наблюдения, на фоне яркого успеха и уверенного лидерства вполне мог зенитовцев расхолодить. «Реал Сосьедад» одним только именем своим этого не допустит.

Интриг у этой встречи немало. Это и спор за первое место в группе, от которого зависит ранг соперника в первом раунде плей-офф. И неприятные воспоминания «Реал Сосьедад» о России: в прошлый приезд, три года тому назад, клуб из Сан-Себастьяна проиграл «Краснодару» — 0:3 и выбыл из Лиги Европы. Можно также добавить, что «Зениту» предыдущее свидание с испанцами, напротив, доставило двойную радость: осенью 2015-го он превзошел в Лиге чемпионов «Валенсию» и на своем поле, и в гостях. Вызывает неподдельный интерес и качество футбола петербуржцев в сопоставлении с заметной, но не превосходной командой из примеры.

Кроме этого, чрезвычайно любопытно, продлят ли свои серии Лунев, Кокорин и Дзюба. Зенитовский голкипер провел 8 сухих матчей подряд, включая выступление за сборную, а последний гол влетел в его ворота еще в середине августа в Утрехте. Лучший российский бомбардир этого сезона наколотил уже 12 мячей и пока не отпускал без своего гола ни одного еврокубкового соперника. Тогда как его напарник по атаке забивает пока избирательно: только в групповых матчах Лиги Европы.

Ближайший преследователь петербуржцев в чемпионате России не отстает от сине-бело-голубых и в Европе. Факт остается фактом: лучшие наши силы собраны сейчас во втором по значимости еврокубке. Соперник у «Локомотива» в очередном матче попроще: «Злин» как минимум не из Испании, и оттого статус этой встречи, пожалуй, наименьший из всех четырех с российским участием на этой неделе. Но это ничуть не упрощает задачу москвичей и не снижает взыскательных требований к ним. Особенно если учесть, что без специальной, дополнительной психологической встряски нынешнему «Локомотиву» нелегко себя взбодрить. Судите сами: лишь в 4 матчах из 14 проведенных с начала сезона железнодорожникам удалось забить больше одного гола. Помните, кому? Да-да: ЦСКА, «Спартаку», оппоненту по финалу прошлогоднего Кубка «Уралу», да «Крыльям» в Кубке нынешнем. В их сетки «Локо» привез 11 мячей. А в остальных 10 встречах забил только 7.

На это можно возразить, что 1:0 — такая же победа, как 3:1 или 4:3, и за нее дают те же 3 очка. С этим аргументом не поспоришь, но все-таки от второй команды чемпионата хочется более частых и емких подтверждений своего класса, чем выборочные, спорадические всплески. Нельзя не заметить к тому же, что пропускает «Локомотив» тоже немало: в 14 матчах уже 15 голов. То есть оправдать синусоиду его результативности оборонительным кредо, склонностью к надежной игре на ноль, не выйдет. Как и кивнуть на временные проблемы в линии атаки, которые, однако, не помешали отгрузить четыре чемпиону.

Сразу напрашивается еще одно строгое замечание: за исключением Суперкубка, все три поражения в сезоне «Локо» потерпел от команд заведомо ниже классом, причем «Тосно» и «Амкару» уступил дома всухую. Эта резкая нестабильность и вынуждает пока относиться к лидерскому статусу «Локомотива» критически, с подозрением. И ожидать матча против «Злина» одновременно с большими претензиями на хорошую игру нашего клуба — и не без тревоги за него.

Группа L

ЗЕНИТ — РЕАЛ СОСЬЕДАД
Сегодня. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 20.00 (19.30 — Матч ТВ).
ПОТЕРИ: Шатов (травм.) — Рауль Навас, Хуанми, Карлос Мартинес (все — травм.), Иньиго Мартинес (под вопросом).
Судья: Марринер (Англия).

РУСЕНБОРГ — ВАРДАР
Сегодня. Тронхейм. Стадион «Леркендал». 20.00.

Группа F

ЛОКОМОТИВ — ЗЛИН
Сегодня. Москва. Стадион «РЖД Арена». 22.05 (22.00 — Матч ТВ).
ПОТЕРИ: Ари, Чорлука (оба — травм.) — .
Судья: Эванс (Уэльс).

ШЕРИФ — КОПЕНГАГЕН
Сегодня. Тирасполь. Стадион «Шериф». 22.05.

Также встречаются:
Группа A. Астана — Славия, Маккаби Т-А — Вильярреал.
Вильярреал, Славия Пр — 3, Маккаби Т-А, Астана — 0.

Группа B. Скендербеу — Янг Бойз, Партизан — Динамо К.
Динамо К — 3, Партизан, Янг Бойз — 1, Скендербеу — 0.

Группа C. Брага — Истанбул ББ, Лудогорец — Хоффенхайм.
Брага — 3, Истанбул ББ, Лудогорец — 1, Хоффенхайм — 0.

Группа D. Милан — Риека, АЕК — Аустрия В.
Милан, АЕК — 3, Риека, Аустрия В — 0.

Группа E. Эвертон — Аполлон, Лион — Аталанта.
Аталанта — 3, Аполлон, Лион — 1, Эвертон — 0.

Группа G. Лугано — Стяуа, Виктория Пл — Хапоэль Б-Ш.
Стяуа, Хапоэль Б-Ш — 3, Лугано, Виктория Пл — 0.

Группа H. БАТЭ — Арсенал, Кельн — Црвена Звезда.
Арсенал — 3, БАТЭ, Црвена Звезда — 1, Кельн — 0.

Группа I. Коньяспор — Гимарайнш, Зальцбург — Марсель.
Марсель — 3, Гимарайнш, Зальцбург — 1, Коньяспор — 0.

Группа J. Эстерсунд — Герта, Атлетик — Заря.
Атлетик — 3, Атлетик, Герта — 1, Заря — 0.

Группа K. Ницца — Витесс, Лацио — Зюлте-Варегем.
Ницца, Лацио — 3, Витесс, Зюлте-Варегем — 0.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Реал Сосьедад
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Злин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят

Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят

Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны. Армейцы ответили голом 19-летнего Кучаева, которому ассистировал 21-летний Головин.
Еще 7 новостей  Все новости
26 сентября

Ливерпульский блогер оскорбил "Спартак"

"ПСЖ" устроил распродажу

Громкий скандал с российским владельцем "Монако"