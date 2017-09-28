ЦСКА допустил больше всех потерь на своей половине поля в Лиге чемпионов

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По данным InStat, армейцы допустили 18 потерь в своей зоне в матче 2-го тура против «Манчестер Юнайтед» (1:4) и 22 — в игре 1-го тура с «Бенфикой» (2:1). Примечательно, что в чемпионате России ЦСКА реже всех теряет мяч на своей половине (7,3 за матч).