ЦСКА допустил больше всех потерь на своей половине поля в Лиге чемпионов
Игроки ЦСКА допустили больше всех потерь на своей половине поля по итогам двух туров группового турнира Лиги чемпионов — в среднем 20 за игру.
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По данным InStat, армейцы допустили 18 потерь в своей зоне в матче 2-го тура против «Манчестер Юнайтед» (1:4) и 22 — в игре 1-го тура с «Бенфикой» (2:1). Примечательно, что в чемпионате России ЦСКА реже всех теряет мяч на своей половине (7,3 за матч).
|27.09.2017 21:45
|Зрители 29073
|Групповой турнир: Группа A
|Арена ЦСКА
|ЦСКА
|1:4
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
|Виктор Гончаренко
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|8
|15
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|10
|3
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|5
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Юнас Эрикссон (Швеция)
|Боковой судья
|Матиас Класениус (Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк (Швеция)
|Стефан Юханнессон (Швеция)
|Гленн Нюберг (Швеция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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