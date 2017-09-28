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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31150915/
28 сентября 2017, 10:20 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Футболисты БАТЭ сыграют с «Арсеналом» при аншлаге на «Борисов-Арене»

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы между БАТЭ и лондонским «Арсеналом» пройдет при аншлаге на трибунах «Борисов-Арены», вмещающих 13 тыс. зрителей. Встреча начнется сегодня в 20.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 2», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды подошли к поединку в хорошем настроении одержав победы в матчах своих национальных чемпионатов. Футболисты <span class=error>БАТЭ</span> в 23-м туре белорусского первенства разгромили у себя дома гостей из <span class=error>Слуцка</span> со счетом 6:0 причем лучший снайпер <span class=error>борисовчан</span> Михаил Гордейчук оформил <nobr>хет-трик.</nobr> Увеличить
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Обе команды подошли к поединку в хорошем настроении, одержав победы в матчах своих национальных чемпионатов. Футболисты БАТЭ в 23-м туре белорусского первенства разгромили у себя дома гостей из «Слуцка» со счетом 6:0, причем лучший снайпер борисовчан Михаил Гордейчук оформил хет-трик. Лондонская дружина в 6-м туре английской премьер-лиги также на своем поле была сильнее «Вест Бромвича» — 2:0.

Команда Арсена Венгера прибыла в Беларусь накануне во второй половине дня после утренней разминки в Лондоне, решив не тренироваться на поле «Борисов-Арены».

Сегодняшний поединок в Борисове будут освещать более сотни журналистов, среди которых около 30 представителей британских СМИ.

Кроме встречи на «Борисов-Арене», сегодня в группе Н состоится еще один матч — немецкий «Кельн» примет на своем поле белградскую «Црвену Звезду». В стартовом туре БАТЭ сыграл вничью с «Црвеной Звездой» на ее поле — 1:1, а в Лондоне «Арсенал» оказался сильнее «Кельна» — 3:1.

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Новости Еврокубков

В составе «Арсенала» в матче с БАТЭ сыграют несколько молодых футболистов

В составе «Арсенала» в матче с БАТЭ сыграют несколько молодых футболистов

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В составе лондонского «Арсенала» в завтрашнем матче Лиги Европы с борисовским БАТЭ сыграют несколько молодых футболистов. Об этом сегодня в Минске рассказал журналистам главный тренер «канониров» Арсен Венгер, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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