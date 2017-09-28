Футболисты БАТЭ сыграют с «Арсеналом» при аншлаге на «Борисов-Арене»

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Обе команды подошли к поединку в хорошем настроении, одержав победы в матчах своих национальных чемпионатов. Футболисты БАТЭ в 23-м туре белорусского первенства разгромили у себя дома гостей из «Слуцка» со счетом 6:0, причем лучший снайпер борисовчан Михаил Гордейчук оформил хет-трик. Лондонская дружина в 6-м туре английской премьер-лиги также на своем поле была сильнее «Вест Бромвича» — 2:0.

Команда Арсена Венгера прибыла в Беларусь накануне во второй половине дня после утренней разминки в Лондоне, решив не тренироваться на поле «Борисов-Арены».

Сегодняшний поединок в Борисове будут освещать более сотни журналистов, среди которых около 30 представителей британских СМИ.

Кроме встречи на «Борисов-Арене», сегодня в группе Н состоится еще один матч — немецкий «Кельн» примет на своем поле белградскую «Црвену Звезду». В стартовом туре БАТЭ сыграл вничью с «Црвеной Звездой» на ее поле — 1:1, а в Лондоне «Арсенал» оказался сильнее «Кельна» — 3:1.