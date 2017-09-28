Евгений Ловчев: «Астана», как минимум, не слабее «Славии»

Эксперт ставит на победу «Астаны».



«“Астана” является ярко выраженной домашней командой. 12 матчей кряду казахстанский клуб не проигрывает на своем поле в рамках еврокубков. И в данной ситуации фактор домашнего стадиона является, конечно, определяющим. Здесь стоит отметить, что “Астана” дома играет на искусственном поле, что крайне неудобно для соперника. Рисунок игры примерно ясен: казахстанский клуб будет играть агрессивно, в атаку, а “Славия” сядет в оборону и будет ждать ошибки соперника. Я думаю, что “Астана” выйдет победителем из этого противостояния. Хозяева поля, как минимум, не слабее своего соперника, да еще играют на своем поле, где они долгое время непобедимы», — сказал Ловчев.



Матч «Астана» — «Славия» начнется на «Астана Арене» в 21:00. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекерская контора 1XBET считает фаворитом казахстанский клуб: победа «Астаны» — 2.38, ничья — 3.24, победа «Славии» — 3.46.