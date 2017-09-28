Месси сравнялся с Пуйолем по количеству матчей за «Барселону»

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Эта встреча стала для аргентинца 593-й в составе каталонцев. По этому показателю он сравнялся с экс-защитником сине-гранатовых Карлесом Пуйолем, игравшим на профессиональном уровне с 1999 по 2014 год.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Messi matches Puyol's appearance count for Barcelona <a href="https://t.co/S6nXGuN1hZ">pic.twitter.com/S6nXGuN1hZ</a></p>— Goal (@goal) <a href="https://twitter.com/goal/status/913156564978200576?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>