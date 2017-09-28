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28 сентября 2017, 9:46 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Месси сравнялся с Пуйолем по количеству матчей за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отыграл весь матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Спортинга» (1:0).

Нападающий Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> отыграл весь матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против <span class=error>Селтика</span>. Увеличить
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Эта встреча стала для аргентинца 593-й в составе каталонцев. По этому показателю он сравнялся с экс-защитником сине-гранатовых Карлесом Пуйолем, игравшим на профессиональном уровне с 1999 по 2014 год.

27.09.2017 21:45 Зрители 48575 Групповой турнир: Группа D Jose Alvalade
Спортинг 0:1 Барселона
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Жезуш Жорже Эрнесто Вальверде
Голы
13 Себастьян Коатес 49′
Составы
Руй Патрисиу (к) 1
53′ Кристиано Пиччини 92
58′ Себастьян Коатес 13
Жереми Матье 22
6′ Желсон Мартинш 77
Бруну Фернандеш 8
Виллиам Карвалью 14
Родриго Батталья 16
26′ 74′ Фабиу Коэнтрау 5
Хонатан Кристиан Сильва 3
48′ 73′ Маркос Акунья 9
Бруну Сезар 11
40′ 44′ Сейду Думбья 88
Бас Дост 28
1 Марк-Андре тер Штеген
2 Нелсон Семеду 69′
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити
4 Иван Ракитич
5 Серхио Бускетс
10 Лионель Месси
20 Серхи Роберто 87′
21 Андре Гомиш
9 Луис Суарес 89′
22 Парреу Алейш Видаль 90+2′
8 Андрес Иньеста (к) 80′
15 Паулинью
Статистика
6 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 5
3 Угловые 4
19 Фолы 12
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Автогол
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