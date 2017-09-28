Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31150218/
28 сентября 2017, 9:35 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Смоллинг: МЮ сыграл лучший первый тайм в сезоне в матче с ЦСКА

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» провел лучший первый тайм в сезоне в матче Лиги чемпионов с московским ЦСКА. Такое мнение высказал защитник английского клуба Крис Смоллинг, слова которого приводит Би-би-си.

Среда. Москва. ЦСКА - Манчестер Юнайтед - 1:4. Константин КУЧАЕВ и Игорь АКИНФЕЕВ после матча. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

В среду ЦСКА дома проиграл «Манчестер Юнайтед в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:4. После первого тайма гости вели 3:0.

«Это был наш лучший первый тайм в сезоне, — отметил Смоллинг. — Мы показали, что можем адаптироваться, менять схему и играть по-разному. Мы сделали большой шаг на пути к плей-офф».

В турнирной таблице группы A «Манчестер Юнайтед» занимает первое место с шестью очками, далее идут швейцарский «Базель», ЦСКА (по 3), португальская «Бенфика» (0). В следующем туре 18 октября пройдут матчи ЦСКА — «Базель» и «Бенфика» — «Манчестер Юнайтед».

27.09.2017 21:45 Зрители 29073 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
ЦСКА 1:4 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Жозе Моуринью
Голы
90′ Константин Кучаев (А. Головин) 89
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль) 4′
11 Антони Марсьяль 19′
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль, Г. Мхитарян) 27′
22 Генрих Мхитарян 57′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
42′ Александр Головин 17
54′ Понтус Вернблум 3
72′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
59′ 84′ Виктор Винисиус Витинью 11
Константин Кучаев 89
67′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
3 Эрик Байи
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
21 Андер Агуэра Эррера
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку
18 Эшли Янг (к) 67′
36 Маттео Дармиан
22 Генрих Мхитарян 60′
14 Джесси Лингард
11 Антони Марсьяль 72′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 8
15 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 10
3 Угловые 7
10 Фолы 5
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Боковой судья Матиас Класениус (Швеция)
Боковой судья Даниэль Вернмарк (Швеция)
  Стефан Юханнессон (Швеция)
  Гленн Нюберг (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости

Матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд посещаемости "ВЭБ-Арены"

Сергей Прядкин: новые требования к легионерам будут жесткими

Клуб НБА "Кливленд" подписал контракт с защитником Дуэйном Уэйдом

Александр Емельяненко заявил, что был уверен в своей победе над дос Сантосом