Смоллинг: МЮ сыграл лучший первый тайм в сезоне в матче с ЦСКА
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» провел лучший первый тайм в сезоне в матче Лиги чемпионов с московским ЦСКА. Такое мнение высказал защитник английского клуба Крис Смоллинг, слова которого приводит Би-би-си.
В среду ЦСКА дома проиграл «Манчестер Юнайтед в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:4. После первого тайма гости вели 3:0.
«Это был наш лучший первый тайм в сезоне, — отметил Смоллинг. — Мы показали, что можем адаптироваться, менять схему и играть по-разному. Мы сделали большой шаг на пути к плей-офф».
В турнирной таблице группы A «Манчестер Юнайтед» занимает первое место с шестью очками, далее идут швейцарский «Базель», ЦСКА (по 3), португальская «Бенфика» (0). В следующем туре 18 октября пройдут матчи ЦСКА — «Базель» и «Бенфика» — «Манчестер Юнайтед».