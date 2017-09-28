Смоллинг: МЮ сыграл лучший первый тайм в сезоне в матче с ЦСКА

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В среду ЦСКА дома проиграл «Манчестер Юнайтед в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:4. После первого тайма гости вели 3:0.

«Это был наш лучший первый тайм в сезоне, — отметил Смоллинг. — Мы показали, что можем адаптироваться, менять схему и играть по-разному. Мы сделали большой шаг на пути к плей-офф».

В турнирной таблице группы A «Манчестер Юнайтед» занимает первое место с шестью очками, далее идут швейцарский «Базель», ЦСКА (по 3), португальская «Бенфика» (0). В следующем туре 18 октября пройдут матчи ЦСКА — «Базель» и «Бенфика» — «Манчестер Юнайтед».