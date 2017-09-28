Футболист МЮ Лукаку считает, что ЦСКА обладает большим потенциалом

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В среду ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл на своем поле МЮ со счетом 1:4. Бельгийский нападающий забил два мяча.

«На самом деле, матч не был для нас таким простым. Была пара эпизодов в каждом из таймов, когда соперник заметно осложнял нам жизнь. У ЦСКА большой потенциал. Чтобы обыграть их на “Олд Траффорд” (домашний стадион МЮ — прим. ТАСС), нам надо будет показать очень хороший футбол и не терять концентрацию», — сказал Лукаку.

«Я по-прежнему стараюсь прогрессировать, учиться на своих ошибках прошлого сезона и прибавлять в игровых качествах. Я хорошо подготовился к сезону, но работы еще много», — добавил форвард.

В другой встрече группы А швейцарский «Базель» на своем поле разгромил португальскую «Бенфику» со счетом 5:0. После двух туров в турнирной таблице лидирует «Манчестер Юнайтед» (6 очков), далее идут «Базель» (3), ЦСКА (3), «Бенфика» (0).