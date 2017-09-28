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28 сентября 2017, 9:34 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Футболист МЮ Лукаку считает, что ЦСКА обладает большим потенциалом

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА обладает большим потенциалом, эту команду было непросто обыграть, заявил нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку после матча Лиги чемпионов с московским клубом. Слова игрока приводятся на русскоязычной версии сайта Союза европейских футбольных ассоциаций.

Среда. Москва. ЦСКА - Манчестер Юнайтед - 1:4. Константин КУЧАЕВ и Игорь АКИНФЕЕВ после матча. Увеличить
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В среду ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл на своем поле МЮ со счетом 1:4. Бельгийский нападающий забил два мяча.

«На самом деле, матч не был для нас таким простым. Была пара эпизодов в каждом из таймов, когда соперник заметно осложнял нам жизнь. У ЦСКА большой потенциал. Чтобы обыграть их на “Олд Траффорд” (домашний стадион МЮ — прим. ТАСС), нам надо будет показать очень хороший футбол и не терять концентрацию», — сказал Лукаку.

«Я по-прежнему стараюсь прогрессировать, учиться на своих ошибках прошлого сезона и прибавлять в игровых качествах. Я хорошо подготовился к сезону, но работы еще много», — добавил форвард.

В другой встрече группы А швейцарский «Базель» на своем поле разгромил португальскую «Бенфику» со счетом 5:0. После двух туров в турнирной таблице лидирует «Манчестер Юнайтед» (6 очков), далее идут «Базель» (3), ЦСКА (3), «Бенфика» (0).

27.09.2017 21:45 Зрители 29073 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
ЦСКА 1:4 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Жозе Моуринью
Голы
90′ Константин Кучаев (А. Головин) 89
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль) 4′
11 Антони Марсьяль 19′
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль, Г. Мхитарян) 27′
22 Генрих Мхитарян 57′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
42′ Александр Головин 17
54′ Понтус Вернблум 3
72′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
59′ 84′ Виктор Винисиус Витинью 11
Константин Кучаев 89
67′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
3 Эрик Байи
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
21 Андер Агуэра Эррера
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку
18 Эшли Янг (к) 67′
36 Маттео Дармиан
22 Генрих Мхитарян 60′
14 Джесси Лингард
11 Антони Марсьяль 72′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 8
15 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 10
3 Угловые 7
10 Фолы 5
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Боковой судья Матиас Класениус (Швеция)
Боковой судья Даниэль Вернмарк (Швеция)
  Стефан Юханнессон (Швеция)
  Гленн Нюберг (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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