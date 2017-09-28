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28 сентября 2017, 9:31 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Италия вышла на третье место в таблице коэффициентов УЕФА впервые с 2010 года

По итогам второго тура групповой стадии Лиги чемпионов Италия вернулась на третье место в таблице коэффициентов УЕФА, набрав 64,082 балла.

По итогам второго тура групповой стадии Лиги чемпионов Италия вернулась на третье место в таблице коэффициентов <span class=error>УЕФА</span> набрав 64082 балла. Увеличить
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Это произошло впервые с 2010 года. Из первой тройки вылетела Германия, которая теперь занимает четвёртую позицию (63,988). Россия по-прежнему находится на шестом месте (45,582).

Отметим, что Англия, которая располагается на втором месте в таблице, вышла на первое место по коэффициенту в текущем сезоне (6,500). На второй позиции по этому показателю находится Кипр (6,000).
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