Италия вышла на третье место в таблице коэффициентов УЕФА впервые с 2010 года
По итогам второго тура групповой стадии Лиги чемпионов Италия вернулась на третье место в таблице коэффициентов УЕФА, набрав 64,082 балла.
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Это произошло впервые с 2010 года. Из первой тройки вылетела Германия, которая теперь занимает четвёртую позицию (63,988). Россия
Отметим, что Англия, которая располагается на втором месте в таблице, вышла на первое место по коэффициенту в текущем сезоне (6,500). На второй позиции по этому показателю находится Кипр (6,000).
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