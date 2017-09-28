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28 сентября 2017, 9:27 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят

Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны. Армейцы ответили голом 19-летнего Кучаева, которому ассистировал 21-летний Головин.

Игорь <span class=error>Рабинер</span> — о провале ЦСКА в игре с МЮ. Увеличить
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Жозе Моуринью в ослепительно белой рубашке разгуливал по газону «Арены ЦСКА» во время разминки и улыбался. Казалось, он прибыл на праздник. Так, как девять лет назад приезжал в Москву на проводы из футбола Дмитрия Аленичева.

И праздник для Жозе состоялся. Причем не оставляло ощущение, что все издевательство, которое проделывал его «МЮ» над ЦСКА, происходило почти стоя. «Юнайтед», забивая гол за голом одной из сильнейшей российских оборон («Спартак», например, в этом чемпионате пропустил уже на восемь мячей больше), вообще не перенапрягался. При этом то, что Моуринью до игры не допустил разболтанности, было очевидно. И намеренно объявил, что никогда не видел такого сильного ЦСКА. Его психологический ход сработал — манчестерцы вышли на поле совсем не вихляющей походкой.

Команды Особенного обычно работают в энергосберегающем режиме. Быстро забивая, демонстрируют искусство минимализма. Выиграв семь предыдущих матчей у российских клубов из десяти при трех ничьих, его футболисты семь раз забили по одному мячу и дважды — по два. Только «Реал» дома в плей-офф Лиги чемпионов отправил в ворота ЦСКА четыре.

Но тут творилось что-то для Жозе нехарактерное. Еще получаса не прошло — но вот они забивают второй (при всей неоднозначности пенальти), третий… И как будто даже с ленцой какой-то. В перерыве я уж точно был уверен, что этими 0:3 все закончится. Однако и тут «Манчестер» не насытился. И забить мог еще не раз, так что 1:4 — это еще не худший вариант.

А ведь Акинфеев еще не один мертвый мяч вытащил. Это напоминало матч «Ливерпуль» — «Спартак» на «Энфилде» в 2002-м — тогда столько же выручал Черчесов. Многие полагали, что-то же самое повторится под аналогичной вывеской днем ранее. Но красно-белые, выступавшие, в отличие от ЦСКА, в далеко не оптимальном составе, выгрызли ничью. Да, качество их футбола могло вызывать вопросы, но к тем, кто брюзжал и морщился по этому поводу, на «Арене ЦСКА» был один вопрос — вы этого желали?

Ясно, что все мы хотим феерического футбола, но вряд ли сейчас стоит жить временами 1992 года, когда «Спартак» дважды победил «Ливерпуль», или 1995-го, когда «Ротор» прошел «МЮ». Поляризация в европейском футболе, разрыв в уровне между топ-чемпионатами и прочими усугубляется. Так что игра ЦСКА — «МЮ» подтвердила: «Спартаку» за ничью днем ранее нужно быть только благодарными.

Понятно, что сейчас «МЮ» — намного более цельная, сбалансированная и серьезная команда, чем «Ливерпуль». Однако казалось, что ЦСКА, тем более выигравший в 1-м туре в Лиссабоне, ментально лучше готов к своему сопернику, чем «Спартак» — к своему. Но казалось одно, а вышло — другое.

В РФПЛ не так заметен возраст армейских защитников. До такой степени, что все чаще даже специалисты утверждают, что сильнее Игнашевича и Березуцких на их позициях в стране все еще нет. Но вот Лукаку перепрыгивает Игнашевича. Василий Березуцкий промахивается по мячу после обыкновенного прострела Марсьяля на того же Лукаку. После неточного паса того же Игнашевича, причем без сопротивления, начинается атака перед четвертым голом. При этом тот же Джикия днем ранее не дает сделать сверхзвуковому Салаху ничего. Может, при всем огромном уважении к армейским ветеранам, не стоит считать, что на них свет клином сошелся?

И ведь вроде бы не так уныло выглядел ЦСКА впереди, что-то создавал. Вот только сзади были руины. Армейцы играли так, как в этом чемпионате России — «Спартак». Во 2-м туре Лиги чемпионов две московские команды словно поменялись игрой.

На 90-й минуте забил 19-летний Кучаев. После прекрасного паса-закидушки Головина пробил между ногами де Хеа. Сочетание этих слов и словосочетаний — «Кучаев», «между ногами», «де Хеа» — сюрреалистично. И для парня это, конечно, незабываемый момент, который, даст бог, станет толчком для карьеры очередного армейского воспитанника. Порадуемся хотя бы этому. Даже понимая, что, если бы в этот момент хоть что-то для «МЮ» решалось, гол бы вряд ли состоялся.

Эти 1:4 — не повод для тоски, а просто констатация очевидного. В турнирной ситуации они для ЦСКА мало что изменили. Набирайте четыре очка с «Базелем», не проигрывайте дома «Бенфике» — и с большой вероятностью выход в плей-офф Лиги чемпионов состоится. А для Головина, Кучаева, Чалова, Жамалетдинова то, что случилось, в их нежном возрасте только полезно. Поймут, где и как играют в настоящий футбол. И, может, по-настоящему захотят в него попасть.

27.09.2017 21:45 Зрители 29073 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
ЦСКА 1:4 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Жозе Моуринью
Голы
90′ Константин Кучаев (А. Головин) 89
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль) 4′
11 Антони Марсьяль 19′
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль, Г. Мхитарян) 27′
22 Генрих Мхитарян 57′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
42′ Александр Головин 17
54′ Понтус Вернблум 3
72′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
59′ 84′ Виктор Винисиус Витинью 11
Константин Кучаев 89
67′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
3 Эрик Байи
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
21 Андер Агуэра Эррера
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку
18 Эшли Янг (к) 67′
36 Маттео Дармиан
22 Генрих Мхитарян 60′
14 Джесси Лингард
11 Антони Марсьяль 72′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 8
15 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 10
3 Угловые 7
10 Фолы 5
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Боковой судья Матиас Класениус (Швеция)
Боковой судья Даниэль Вернмарк (Швеция)
  Стефан Юханнессон (Швеция)
  Гленн Нюберг (Швеция)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
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