Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят
Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны. Армейцы ответили голом 19-летнего Кучаева, которому ассистировал 21-летний Головин.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Жозе Моуринью в ослепительно белой рубашке разгуливал по газону «Арены ЦСКА» во время разминки и улыбался. Казалось, он прибыл на праздник. Так, как девять лет назад приезжал в Москву на проводы из футбола Дмитрия Аленичева.
И праздник для Жозе состоялся. Причем не оставляло ощущение, что все издевательство, которое проделывал его «МЮ» над ЦСКА, происходило почти стоя. «Юнайтед», забивая гол за голом одной из сильнейшей российских оборон («Спартак», например, в этом чемпионате пропустил уже на восемь мячей больше), вообще не перенапрягался. При этом то, что Моуринью до игры не допустил разболтанности, было очевидно. И намеренно объявил, что никогда не видел такого сильного ЦСКА. Его психологический ход сработал — манчестерцы вышли на поле совсем не вихляющей походкой.
Команды Особенного обычно работают в энергосберегающем режиме. Быстро забивая, демонстрируют искусство минимализма. Выиграв семь предыдущих матчей у российских клубов из десяти при трех ничьих, его футболисты семь раз забили по одному мячу и дважды — по два. Только «Реал» дома в
Но тут творилось
А ведь Акинфеев еще не один мертвый мяч вытащил. Это напоминало матч «Ливерпуль» — «Спартак» на «Энфилде» в 2002-м — тогда столько же выручал Черчесов. Многие полагали,
Ясно, что все мы хотим феерического футбола, но вряд ли сейчас стоит жить временами 1992 года, когда «Спартак» дважды победил «Ливерпуль», или 1995-го, когда «Ротор» прошел «МЮ». Поляризация в европейском футболе, разрыв в уровне между
Понятно, что сейчас «МЮ» — намного более цельная, сбалансированная и серьезная команда, чем «Ливерпуль». Однако казалось, что ЦСКА, тем более выигравший в 1-м туре в Лиссабоне, ментально лучше готов к своему сопернику, чем «Спартак» — к своему. Но казалось одно, а вышло — другое.
В РФПЛ не так заметен возраст армейских защитников. До такой степени, что все чаще даже специалисты утверждают, что сильнее Игнашевича и Березуцких на их позициях в стране все еще нет. Но вот Лукаку перепрыгивает Игнашевича. Василий Березуцкий промахивается по мячу после обыкновенного прострела Марсьяля на того же Лукаку. После неточного паса того же Игнашевича, причем без сопротивления, начинается атака перед четвертым голом. При этом тот же Джикия днем ранее не дает сделать сверхзвуковому Салаху ничего. Может, при всем огромном уважении к армейским ветеранам, не стоит считать, что на них свет клином сошелся?
И ведь вроде бы не так уныло выглядел ЦСКА впереди,
На 90-й минуте забил 19-летний Кучаев. После прекрасного
Эти 1:4 — не повод для тоски, а просто констатация очевидного. В турнирной ситуации они для ЦСКА мало что изменили. Набирайте четыре очка с «Базелем», не проигрывайте дома «Бенфике» — и с большой вероятностью выход в
|27.09.2017 21:45
|Зрители 29073
|Групповой турнир: Группа A
|Арена ЦСКА
|ЦСКА
|1:4
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:3
|Виктор Гончаренко
|Жозе Моуринью
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|8
|15
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|10
|3
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|5
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Юнас Эрикссон (Швеция)
|Боковой судья
|Матиас Класениус (Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк (Швеция)
|Стефан Юханнессон (Швеция)
|Гленн Нюберг (Швеция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
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- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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