Кавани и Неймар помирились. И по очереди бьют штрафные
Обзор «СЭ» — о самом главном из матчей среды второго тура Лиги чемпионов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
РАЗГРОМ В БАЗЕЛЕ…
Группа А. Базель — Бенфика — 5:0 (Ланг, 2. Оберлен, 20, 69. Ван Вольфсвинкел, 59. Риверос, 76).
«Базель» и «Бенфика», проиграв свои матчи в первом туре, встретились в Швейцарии, чтобы определить, кому после двух игровых дней остаться без набранных очков, а кому — продолжить борьбу за выход из группы. Лиссабонские «орлы» были настроены решительно, но хозяева начали матч увереннее — быстрый гол уже на второй минуте только придал им сил.
«Бенфику» это не смутило — гости провели несколько опасных атак, но результативная ошибка в обороне стоила им еще одного пропущенного мяча. А когда в середине второго тайма прямую красную получил Андре Алмейда, шансов у «орлов» не осталось. В результате — разгромная победа хозяев, которые подходят ко встрече с ЦСКА в приподнятом настроении.
… И В ПАРИЖЕ
Группа В. ПСЖ — Бавария — 3:0 (Дани Алвес, 2. Кавани, 31. Неймар, 63).
Похоже, кризис в отношениях Неймара и Кавани действительно в прошлом. В матче против «Баварии» два звездных нападающих, рассорившихся
А началось все с того, что Дани Алвес впервые отличился в столице Франции.
СХВАТКА ЗА БРОНЗУ
Группа В. Андерлехт — Селтик — 0:3 (Гриффитс, 38. Мбоджи (автогол), 50. Синклэйр, 90).
Как бы ни было грустно бельгийцам и шотландцам, но реальность такова, что бороться с «ПСЖ» и «Баварией» на равных ни у тех, ни у других сейчас нет средств и сил. Вот и остается бодаться друг с другом за право занять третью строчку в группе и продлить свой путь в еврокубках в Лиге Европы. Большой задел для будущего успеха сделал «Селтик», трижды огорчивший Матца Зельса, вратаря «Андерлехта».
НЕВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
Группа С. Атлетико — Челси — 1:2 (Гризманн, 40 — Мората, 59. Батшуайи, 90).
Удивительно, как порой нарушаются традиции. Вот не проигрывал «Атлетико» «Челси» в последних четырех встречах (2 победы, 2 ничьи) — а сейчас взял и уступил. При этом вничью «матрасники» сыграли дома, но еще на старом «Висенте Кальдероне». А в этот раз новый «Ваньда Метрополитано» после финального свистка впервые познал горечь поражения, да еще и после решающего гола на последней минуте. Юбилейный, 50-й, матч в Лиге чемпионов Диего Симеоне не смог выиграть — теперь у него 28 побед, 12 ничьих и 10 поражений, разница мячей +72.
Первый гол на новой арене (как и последний — на старой) с пенальти забил Гризманн. Гости отыгрались во втором тайме усилиями Мораты, впервые в своей клубной карьере забившего в ворота «Атлетико» (за семь встреч).
А на 90-й минуте, за секунду до свистка, совершенно неожиданно стадион в Мадриде погрузился в транс. И все
БАКИНСКИЕ КОМИССАРЫ
Группа С. Карабах — Рома — 1:2 (Педро Энрике, 28 — Манолас, 7. Джеко, 15).
Первый в истории Азербайджана матч группового этапа ЛЧ прошел при заполненных трибунах Олимпийского стадиона в Баку и — под дождем. «Карабах» смотрелся неплохо, но пропустил быстрый гол от Маноласа, которого дважды неудачно пытался приобрести «Зенит».
Вскоре отличился Джеко, для которого этот гол стал 30-м в последних 29 матчах за клуб и национальную сборную.
«Карабах» не растерялся — «бакинские комиссары» продолжили атаковать, добившись, в результате, исторического события — пусть и в проигранном матче. Азербайджанский клуб впервые забил на групповом этапе ЛЧ, а автором этого гола стал Педро Энрике.
СКРОМНО И БЕЗ МЕССИ
Группа D. Спортинг — Барселона — 0:1 (Коатес — в свои ворота, 49).
Лионель Месси так и остался на пороге своего сотого мяча в еврокубках. Выездной матч против «Спортинга», первого футбольного дома для Криштиану Роналду, сам по себе отличный раздражитель, но не в этот вечер. Забить удалось только одному человеку и только один раз — Себастьян Коатес отправил мяч в свои ворота. Вообще, если взглянуть на таблицу бомбардиров «Барселоны» в этом сезоне, улыбку сдержать будет трудно: на первом месте Месси (12 мячей), на втором — персонаж, известный как «автогол» (4 мяча).
НЕПРИСТУПНЫЙ ТУРИН
Группа D. Ювентус — Олимпиакос — 2:0 (Игуаин, 69. Манджукич, 80).
«Юве» долго запрягал, но в итоге дважды поразил ворота греков. Туринцы продолжили свою беспроигрышную домашнюю серию в еврокубках. «Ювентус» не уступает на своем поле с апреля 2013 года (0:2 от «Баварии»), всего 23 матча. Счет открыл Гонсало Игуаин.
А удвоил преимущество хозяев вот в такой курьезной манере Марио Манджукич.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter