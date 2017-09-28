Кавани и Неймар помирились. И по очереди бьют штрафные

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РАЗГРОМ В БАЗЕЛЕ…

Группа А. Базель — Бенфика — 5:0 (Ланг, 2. Оберлен, 20, 69. Ван Вольфсвинкел, 59. Риверос, 76).

«Базель» и «Бенфика», проиграв свои матчи в первом туре, встретились в Швейцарии, чтобы определить, кому после двух игровых дней остаться без набранных очков, а кому — продолжить борьбу за выход из группы. Лиссабонские «орлы» были настроены решительно, но хозяева начали матч увереннее — быстрый гол уже на второй минуте только придал им сил.

«Бенфику» это не смутило — гости провели несколько опасных атак, но результативная ошибка в обороне стоила им еще одного пропущенного мяча. А когда в середине второго тайма прямую красную получил Андре Алмейда, шансов у «орлов» не осталось. В результате — разгромная победа хозяев, которые подходят ко встрече с ЦСКА в приподнятом настроении.

… И В ПАРИЖЕ

Группа В. ПСЖ — Бавария — 3:0 (Дани Алвес, 2. Кавани, 31. Неймар, 63).

Похоже, кризис в отношениях Неймара и Кавани действительно в прошлом. В матче против «Баварии» два звездных нападающих, рассорившихся из-за того, кому бить пенальти, были настроены дружелюбно и миролюбиво по отношению друг к другу. Каждому из них удалось отличиться, и каждый обнял и поздравил другого с успехом. Более того, Кавани тепло подбодрил бразильца после упущенной возможности увеличить счет во втором тайме, а когда дело дошло до пробития штрафных, они приняли соломоново решение: Неймар исполнил первый штрафной, Кавани — второй.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dani Alves, Cavani and Neymar give PSG a three goal advantage against Bayern . Here is the third goal by Neymar and an assist by Mbappe <a href="https://t.co/Jq0CHXQAi3">pic.twitter.com/Jq0CHXQAi3</a></p>— Helagames (@HelagamesKE) <a href="https://twitter.com/HelagamesKE/status/913140412126302209?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Cavani's goal for PSG <a href="https://t.co/G02MHbdQT3">pic.twitter.com/G02MHbdQT3</a></p>— ♥️ Football ツ (@footballpr0n) <a href="https://twitter.com/footballpr0n/status/913141566398705667?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А началось все с того, что Дани Алвес впервые отличился в столице Франции.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">PSG 1-0 Bayern Munich | Dani Alves Goal 2' <a href="https://t.co/AS2DAg5KQh">pic.twitter.com/AS2DAg5KQh</a></p>— ENIGMA Stadium Elite (@E_STADIUMElite) <a href="https://twitter.com/E_STADIUMElite/status/913120316288679936?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СХВАТКА ЗА БРОНЗУ

Группа В. Андерлехт — Селтик — 0:3 (Гриффитс, 38. Мбоджи (автогол), 50. Синклэйр, 90).

Как бы ни было грустно бельгийцам и шотландцам, но реальность такова, что бороться с «ПСЖ» и «Баварией» на равных ни у тех, ни у других сейчас нет средств и сил. Вот и остается бодаться друг с другом за право занять третью строчку в группе и продлить свой путь в еврокубках в Лиге Европы. Большой задел для будущего успеха сделал «Селтик», трижды огорчивший Матца Зельса, вратаря «Андерлехта».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">3-0 win for the bhoys, goals from <a href="https://twitter.com/Leighgriff09?ref_src=twsrc%5Etfw">@Leighgriff09</a> <a href="https://twitter.com/patrick7roberts?ref_src=twsrc%5Etfw">@patrick7roberts</a> and <a href="https://twitter.com/Scotty_Sinclair?ref_src=twsrc%5Etfw">@Scotty_Sinclair</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/celticgoals?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#celticgoals</a> <a href="https://t.co/FYvp8wEnVT">pic.twitter.com/FYvp8wEnVT</a></p>— CelticGoals ☘ (@CelticGoals) <a href="https://twitter.com/CelticGoals/status/913147456803794949?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НЕВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

Группа С. Атлетико — Челси — 1:2 (Гризманн, 40 — Мората, 59. Батшуайи, 90).

Удивительно, как порой нарушаются традиции. Вот не проигрывал «Атлетико» «Челси» в последних четырех встречах (2 победы, 2 ничьи) — а сейчас взял и уступил. При этом вничью «матрасники» сыграли дома, но еще на старом «Висенте Кальдероне». А в этот раз новый «Ваньда Метрополитано» после финального свистка впервые познал горечь поражения, да еще и после решающего гола на последней минуте. Юбилейный, 50-й, матч в Лиге чемпионов Диего Симеоне не смог выиграть — теперь у него 28 побед, 12 ничьих и 10 поражений, разница мячей +72.

Первый гол на новой арене (как и последний — на старой) с пенальти забил Гризманн. Гости отыгрались во втором тайме усилиями Мораты, впервые в своей клубной карьере забившего в ворота «Атлетико» (за семь встреч).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Amazing video of Morata's goal and the Chelsea fans celebrating! ?<br><br>?<a href="https://twitter.com/willfaulks?ref_src=twsrc%5Etfw">@willfaulks</a> <a href="https://t.co/UFLqhumV3r">pic.twitter.com/UFLqhumV3r</a></p>— Chelsea News App (@CFCNewsApp) <a href="https://twitter.com/CFCNewsApp/status/913144015117328385?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А на 90-й минуте, за секунду до свистка, совершенно неожиданно стадион в Мадриде погрузился в транс. И все из-за Батшуайи.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Michy Batshuayi's winning goal vs Atletico Madrid is even better with Titanic music <a href="https://t.co/S9epUQySkY">pic.twitter.com/S9epUQySkY</a></p>— Luke (@ClassicMichy) <a href="https://twitter.com/ClassicMichy/status/913149332232302593?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БАКИНСКИЕ КОМИССАРЫ

Группа С. Карабах — Рома — 1:2 (Педро Энрике, 28 — Манолас, 7. Джеко, 15).

Первый в истории Азербайджана матч группового этапа ЛЧ прошел при заполненных трибунах Олимпийского стадиона в Баку и — под дождем. «Карабах» смотрелся неплохо, но пропустил быстрый гол от Маноласа, которого дважды неудачно пытался приобрести «Зенит».

Вскоре отличился Джеко, для которого этот гол стал 30-м в последних 29 матчах за клуб и национальную сборную.

«Карабах» не растерялся — «бакинские комиссары» продолжили атаковать, добившись, в результате, исторического события — пусть и в проигранном матче. Азербайджанский клуб впервые забил на групповом этапе ЛЧ, а автором этого гола стал Педро Энрике.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Qarabag’s first ever Champions League goal <a href="https://t.co/5MVAVakxcB">pic.twitter.com/5MVAVakxcB</a></p>— ♥️ Football ツ (@footballpr0n) <a href="https://twitter.com/footballpr0n/status/913123538827120641?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СКРОМНО И БЕЗ МЕССИ

Группа D. Спортинг — Барселона — 0:1 (Коатес — в свои ворота, 49).

Лионель Месси так и остался на пороге своего сотого мяча в еврокубках. Выездной матч против «Спортинга», первого футбольного дома для Криштиану Роналду, сам по себе отличный раздражитель, но не в этот вечер. Забить удалось только одному человеку и только один раз — Себастьян Коатес отправил мяч в свои ворота. Вообще, если взглянуть на таблицу бомбардиров «Барселоны» в этом сезоне, улыбку сдержать будет трудно: на первом месте Месси (12 мячей), на втором — персонаж, известный как «автогол» (4 мяча).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Sporting Lisbon vs Barcelona | Own Goal 49' <a href="https://t.co/qCRMu3cTj8">pic.twitter.com/qCRMu3cTj8</a></p>— ENIGMA Stadium Elite (@E_STADIUMElite) <a href="https://twitter.com/E_STADIUMElite/status/913135167534854144?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НЕПРИСТУПНЫЙ ТУРИН

Группа D. Ювентус — Олимпиакос — 2:0 (Игуаин, 69. Манджукич, 80).

«Юве» долго запрягал, но в итоге дважды поразил ворота греков. Туринцы продолжили свою беспроигрышную домашнюю серию в еврокубках. «Ювентус» не уступает на своем поле с апреля 2013 года (0:2 от «Баварии»), всего 23 матча. Счет открыл Гонсало Игуаин.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="in" dir="ltr">Gonzalo Higuain's goal for Juventus <a href="https://t.co/E5nbWKyZmF">pic.twitter.com/E5nbWKyZmF</a></p>— ♥️ Football ツ (@footballpr0n) <a href="https://twitter.com/footballpr0n/status/913139482399997953?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А удвоил преимущество хозяев вот в такой курьезной манере Марио Манджукич.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Fortunate and ugly goal by Mandžukić, but <a href="https://twitter.com/hashtag/Juventus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Juventus</a> lead 2-0 now after being frustrated by <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympiacos?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Olympiacos</a> for long stretches. <a href="https://twitter.com/hashtag/JuveOLY?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#JuveOLY</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UCL</a> <a href="https://t.co/PL8MD4cgJI">pic.twitter.com/PL8MD4cgJI</a></p>— Jason Foster (@JogaBonitoUSA) <a href="https://twitter.com/JogaBonitoUSA/status/913138463469424640?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>