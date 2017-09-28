Мората признан лучшим игроком матча «Атлетико» — «Челси»
Нападающий «Челси» Альваро Мората признан лучшим игроком матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1), сообщает
пресс-служба УЕФА.
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24-летний испанец отыграл 82 минуты и сравнял счет во встрече на 60-й минуте.
Примечателен тот факт, что Миши Батшуайи, заменивший Морату, забил победный гол на 94-й минуте.
|27.09.2017 21:45
|Зрители 60643
|Групповой турнир: Группа C
|Wanda Metropolitano
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Антонио Конте
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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