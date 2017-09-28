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28 сентября 2017, 9:05 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Мората признан лучшим игроком матча «Атлетико» — «Челси»

Нападающий «Челси» Альваро Мората признан лучшим игроком матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1), сообщает пресс-служба УЕФА.

Нападающий <span class=error>Челси</span> <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Мората</span> признан лучшим игроком матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против <span class=error>Атлетико</span> (2:1). Увеличить
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24-летний испанец отыграл 82 минуты и сравнял счет во встрече на 60-й минуте.

Примечателен тот факт, что Миши Батшуайи, заменивший Морату, забил победный гол на 94-й минуте.

27.09.2017 21:45 Зрители 60643 Групповой турнир: Группа C Wanda Metropolitano
Атлетико 1:2 Челси
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Антонио Конте
Голы
40′ Антуан Гризманн 7
9 Альваро Мората (Э. Азар) 60′
23 Миши Батшуайи (М. Алонсо) 90+4′
Составы
Ян Облак 13
Хуанфран 20
Филипе Луис 3
Диего Годин (к) 2
Лукас Эрнандез 19
Коке 6
54′ Антуан Гризманн 7
Ньигес Сауль 8
69′ Янник Феррейра-Карраско 10
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
70′ Анхель Корреа 11
Николас Гайтан 22
47′ 77′ Томас Партей 5
Хосе Хименес 24
13 Тибо Куртуа
24 Гэри Кэйхилл (к)
28 Сесар Аспиликуэта
30 Давид Луиз 39′
15 Виктор Мозес
3 Маркос Алонсо
7 Н`Голо Канте
14 Темуе Бакайоко
9 Альваро Мората 82′
23 Миши Батшуайи
4 Сеск Фабрегас 86′
27 Андреас Кристенсен
10 Эден Азар 82′
22 Виллиан
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 4
3 Угловые 4
14 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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