«Бавария» потерпела самое крупное поражение на групповом этапе ЛЧ за 16 лет
«Бавария» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2017/18 на выезде проиграла «ПСЖ».
Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе парижан забитыми голами отметились Дани Алвес (2-я минута), Эдинсон Кавани (31) и Неймар (63).
Это поражение стало для мюнхенцев самым крупным на групповой стадии Лиги чемпионов с 2001 года. Тогда «Бавария» с аналогичным счётом 0:3 проиграла другому французскому клубу — «Лиону».
|27.09.2017 21:45
|Зрители 46252
|Групповой турнир: Группа B
|Parc des Princes
Главные тренеры
|Эмери Унаи
|Карло Анчелотти
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|18
|10
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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