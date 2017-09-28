«Бавария» потерпела самое крупное поражение на групповом этапе ЛЧ за 16 лет

Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе парижан забитыми голами отметились Дани Алвес (2-я минута), Эдинсон Кавани (31) и Неймар (63).

Это поражение стало для мюнхенцев самым крупным на групповой стадии Лиги чемпионов с 2001 года. Тогда «Бавария» с аналогичным счётом 0:3 проиграла другому французскому клубу — «Лиону».