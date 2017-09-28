Белорусский БАТЭ сыграет с лондонским «Арсеналом» в матче Лиги Европы

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«Милан» является главным фаворитом группы D, на старте турнира разгромив в гостях австрийскую «Аустрию» — 5:1. Однако у серьезно усилившихся летом благодаря китайским инвестициям «красно-черных» возникли немалые проблемы в чемпионате Италии, где «Милан» в шести турах потерпел уже два поражения и занимает шестое место. После неудачи в воскресной встрече с «Сампдорией» (0:2) главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла имел серьезный разговор с руководством, которому не нравятся не только результаты команды, но и игра.

В этой связи ближайший матч Лиги Европы с хорватской «Риекой» представляется для Монтеллы и «Милана» даже менее важным, чем встреча чемпионата страны с «Ромой» в ближайшее воскресенье. Монтелла заявил, что пользуется полной поддержкой команды, что подтвердил и новый лидер обороны Леонардо Бонуччи. Наставник «Милана» также отметил, что «Риека» играет в атлетичный футбол, и его футболистам будет непросто. Но побеждать хорватов миланцы на своем поле обязаны, учитывая, что «Риека» в стартовом матче уступила на своем поле греческому АЕКу.

Матчи группы D пройдут в 22:05 мск. Помимо игры в Милане, в Афинах АЕК сыграет против «Аустрии».

Другой фаворит Лиги Европы английский «Арсенал» приехал в белорусский Борисов, где сыграет с местным БАТЭ. Обеим командам привычнее выступать в Лиге чемпионов, однако на сей раз приходиться играть классом ниже, к тому же в достаточно сложной группе H, где также выступают сербская «Црвена Звезда» и немецкий «Кельн». На старте «Арсенал» и БАТЭ добились положительных результатов — «канониры» обыграли дома «Кельн», а белорусы выстояли в Белграде (1:1), где в августе завершил еврокубковый сезон «Краснодар».

Игра в Борисове и матч между «Кельном» и «Црвеной Звездой» начнутся в 20:00 мск.

Хозяину финала в группе пока сложно

В группе Е пройдет матч между французским «Лионом» и итальянской «Аталантой». На домашней арене лионцев в мае пройдет финальная встреча Лиги Европы, однако команде из приальпийского города будет непросто пробиться даже в 1/16 финала. На старте «Лион» в гостях не сумел обыграть кипрский «Аполлон» (1:1), а впереди — два матча с английским «Эвертоном».

«Аталанта», став открытием прошлого чемпионата Италии, в новом сезоне выступает не так ярко, однако сумела оправиться от двух поражений на старте. Четыре матча подряд бергамаски не проигрывают, а в Лиге Европы подопечные Джан Пьеро Гасперини разгромили «Эвертон» со счетом 3:0.

«Лион» и «Аталанта», а также «Эвертон» и «Аполлон» в Ливерпуле сыграют в 22:05 мск.

В группе В киевское «Динамо» отправится в гости к «Партизану» в роли лидера, победив албанский «Скендебреу» со счетом 3:1. В чемпионате Украины киевляне пока уступают «Шахтеру» два очка, команда Александра Хацкевича также не сумела пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов, однако во втором по значимости еврокубке динамовцы должны выступить успешнее. При этом в Киеве все ждут два следующих матча — со швейцарским «Янг Бойзом», который летом победил «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.

Матч в сербской столице пройдет в 22:05 мск, в это же время в Эльбасане сыграют «Скендебреу» и «Янг Бойз», который в стартовом матче победить дома «Партизан» не сумел (1:1).

«Вильярреал» отправился в Израиль без Черышева

В группе А сыграют казахстанская «Астана» и чешская «Славия» (18:00), а также израильский «Маккаби» из Тель- Авива и испанский «Вильярреал» (22:05), в составе которого выступает российский форвард Денис Черышев. Однако в Израиль он не поехал — новый тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха рассчитывает на набирающего форму после травмы россиянина в ближайшем матче чемпионата Испании с «Эйбаром». Работавший ранее со второй командой «Вильярреала» 39-летний Кальеха в Тель-Авиве дебютирует в новой должности, сменив Франа Эскриба.

В группе С в 22:05 пройдут встречи между португальской «Брагой» и турецким «Истанбул Башакшехиром», а также болгарским «Лудогорцем» и немецким «Хоффенхаймом».

В 20:00 в группе G сыграют швейцарский «Лугано» и румынская «Стяуа», а также чешская «Виктория» из Пльзени и израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева). В группе I турецкий «Коньяспор» проведет матч против португальской «Витории» из Гимарайнша, тогда как австрийский «Зальцбург» сыграет с французским «Марселем». В группе J запланированы матчи между шведским «Эстерсундом» и немецкой «Гертой», а также испанским «Атлетиком» из Бильбао и бронзовым призером чемпионата Украины «Зарей».

Наконец, в группе К французская «Ницца» сыграет с «Витессом» из Нидерландов, тогда как итальянский «Лацио» примет бельгийский «Зюлте-Варегем».

В четверг также сыграют два российских клуба. «Зенит» примет испанский «Реал Сосьедад», а «Локомотив» — чешский «Фастав» из Злина.