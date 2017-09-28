К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:4. Встреча прошла в Москве.

«Что касается итогов игры, с одной стороны предсказуемо, потому что “Юнайтед” очень впечатляет. В последнее время это, наверное, лучшая команда с точки зрения организации игры. Но, когда мы допускаем такие ошибки, упрощаем задачу и преподносим подарки для манкунианцев», — сказал Бабаев.

«Но вся борьба впереди, это групповой турнир, и я надеюсь, что с “Базелем” мы сыграем немного по-другому. Мы знаем, как швейцарцы сыграли с “Бенфикой” (португальцы проиграли со счетом 0:5 — прим. ТАСС), и это очень серьезно. Тем серьезней будем готовиться мы, ничего катастрофического не произошло, играем дальше, и у нас будет повод для радости», — отметил гендиректор ЦСКА.

По его мнению, защитники армейцев допускали нехарактерные для команды ошибки. «Но свалить все на волнение не представляется возможным, потому что у нас играют очень опытные ребята в защите. Наверное, немного перегорели, думаю, что тренерский штаб с футболистами разберутся. Но повторю, что такие ошибки допускать неприемлемо, тем более с таким соперником, как “Манчестер Юнайтед”, который просто не прощает», — подчеркнул Бабаев.

В турнирной таблице группы A «Манчестер Юнайтед» занимает первое место с шестью очками, далее идут швейцарский «Базель», ЦСКА (по 3), португальская «Бенфика» (0). В следующем туре 18 октября пройдут матчи ЦСКА — «Базель» и «Бенфика» — «Манчестер Юнайтед».