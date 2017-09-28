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ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 6,0. Пропустил четыре мяча, но спас ЦСКА от как минимум такого же числа голов.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 4,5. Не до конца восстановился после травмы. Был неактивен впереди и не смог остановить Марсьяля.

ВАСИН — 4,0. Не успевал за нападающими «МЮ». Дал Марсьялю беспрепятственно навесить на Лукаку в моменте с первым голом.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 4,0. Промахнулся мимо мяч, когда Лукаку делал дубль. Да и других ошибок у него хватало.

ИГНАШЕВИЧ — 3,5. Вообще не справился с Лукаку. Проиграл бельгийцу борьбу в моменте с его первым голом и упустил его, когда форвард делал дубль. Мхитарян забил свой мяч после ужасного обреза Игнашевича.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/ManUtd?ref_src=twsrc%5Etfw">@ManUtd</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛигаЧемпионов</a>. Группа A. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%AE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЦСКАМЮ</a> 0:1 4' Ромелу Лукаку <a href="https://twitter.com/RomeluLukaku9?ref_src=twsrc%5Etfw">@RomeluLukaku9</a> <a href="https://t.co/tWcXbSu3tI">pic.twitter.com/tWcXbSu3tI</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/913115026273259520?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЩЕННИКОВ — 4,0. Был незаметен в атаке, проигрывал борьбу Янгу в обороне. После его подката под Мхитаряна арбитр назначил пенальти в ворота ЦСКА.

ВЕРНБЛУМ — 4,5. Его непосредственной вины в голах нет, но игроки «МЮ» чувствовали себя очень комфортно перед штрафной ЦСКА.

ГОЛОВИН — 6,0. Неплохо смотрелся в атаке, где пытался придумать что-то едва ли не в одиночку. В конце игры отдал голевой пас Кучаеву.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/pfc_cska?ref_src=twsrc%5Etfw">@pfc_cska</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛигаЧемпионов</a>. Группа A. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%AE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЦСКАМЮ</a> 1:4 90' Константин Кучаев <a href="https://t.co/ArkP4TQ98x">pic.twitter.com/ArkP4TQ98x</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/913140602631540736?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДЗАГОЕВ — 5,5. В начале игры имел шанс забить ударом с линии штрафной, но его удар парировал де Хеа.

ЧАЛОВ — 5,0. В конце первого тайма мог получить свою минуту славы, но его опасный удар парировал де Хеа.

ВИТИНЬЮ — 4,5. Пару раз пробил по воротам де Хеа издали. Больше ничем не запомнился.

ЖАМАЛЕТДИНОВ — 5,0. Появился на поле, когда уже все было решено.

МИЛАНОВ — 5,0. Заменил Дзагоева в концовке. Ничем себя не проявил.

КУЧАЕВ — 6,0. Вышел на последних минутах и смог размочить счет.

Генрих МХИТАРЯН (слева) празднует свой гол. Спорт-Экспресс

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

ДЕ ХЕА — 6,0. Выручил «МЮ» после ударов Дзагоева и Чалова, а вот с ударом Кучаева в концовке не справился.

ЯНГ — 6,5. Очень часто и продуктивно подключался к атакам.

СМОЛЛИНГ — 6,0. Сыграл в обороне без ошибок. Периодически подключался к атакам.

БАЙИ — 6,0. Был хорош в борьбе в воздухе, но упустил Кучаева в конце игры.

ЛИНДЕЛЕФ — 6,0. Заблокировал потенциально опасный удар Витинью.

БЛИНД — 6,5. Очень активно действовал в атаке.

ЭРРЕРА — 6,5. Здорово перехватил передачу Игнашевича в моменте с четвертым голом. Выполнил массу черновой работы в центре поля.

МАТИЧ — 6,5. Также очень продуктивно сыграл в середине поля.

МХИТАРЯН — 7,0. Регулярно напрягал оборону. Заработал пенальти в первом тайме и забил гол во втором.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/ManUtd?ref_src=twsrc%5Etfw">@ManUtd</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛигаЧемпионов</a>. Группа A. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%AE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЦСКАМЮ</a> 0:4 57' Генрих Мхитарян <a href="https://twitter.com/HenrikhMkh?ref_src=twsrc%5Etfw">@HenrikhMkh</a> <a href="https://t.co/Sx4pBPwIt4">pic.twitter.com/Sx4pBPwIt4</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/913133351070035969?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МАРСЬЯЛЬ — 8,5. Человек, который уничтожил оборону ЦСКА. Отдал две результативных передачи Лукаку, реализовал пенальти и убежал один на один с Акинфеевым перед голом Мхитаряна.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/ManUtd?ref_src=twsrc%5Etfw">@ManUtd</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛигаЧемпионов</a>. Группа A. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%AE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЦСКАМЮ</a> 0:2 19' Антони Марсьяль (пенальти) <a href="https://twitter.com/AnthonyMartial?ref_src=twsrc%5Etfw">@AnthonyMartial</a> <a href="https://t.co/KNsWC60hqz">pic.twitter.com/KNsWC60hqz</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/913119212029267968?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЛУКАКУ — 8,0. Рвал и метал. Забил два гола, а мог сделать хет-трик или покер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/ManUtd?ref_src=twsrc%5Etfw">@ManUtd</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛигаЧемпионов</a>. Группа A. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%AE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЦСКАМЮ</a> 0:3 27' Ромелу Лукаку (дубль) <a href="https://twitter.com/RomeluLukaku9?ref_src=twsrc%5Etfw">@RomeluLukaku9</a> <a href="https://t.co/wT4Rx6UDIU">pic.twitter.com/wT4Rx6UDIU</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/913121099734568960?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЛИНГАРД — 6,0. Первым касанием едва не забил пятый гол в ворота Акинфеева.

ДАРМИАН — 6,0. Помог «МЮ» спокойно довести дело до крупной победы. Мог забить сам, но не сумел переиграть Акинфеева.

РЭШФОРД — 5,5. Появился на поле в концовке, когда команды уже доигрывали матч.