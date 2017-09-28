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28 сентября 2017, 1:33 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Игнашевич — 3,5 за капитуляцию перед Лукаку. ЦСКА — «МЮ». Оценки «СЭ»

Детально разбираем матч армейцев с командой Жозе Моуринью.

Среда. Москва. ЦСКА - Манчестер Юнайтед - 1:4 .Сергей ИГНАШЕВИЧ (справа) не справился с Ромелу ЛУКАКУ. Увеличить
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ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 6,0. Пропустил четыре мяча, но спас ЦСКА от как минимум такого же числа голов.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 4,5. Не до конца восстановился после травмы. Был неактивен впереди и не смог остановить Марсьяля.

ВАСИН — 4,0. Не успевал за нападающими «МЮ». Дал Марсьялю беспрепятственно навесить на Лукаку в моменте с первым голом.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 4,0. Промахнулся мимо мяч, когда Лукаку делал дубль. Да и других ошибок у него хватало.

ИГНАШЕВИЧ — 3,5. Вообще не справился с Лукаку. Проиграл бельгийцу борьбу в моменте с его первым голом и упустил его, когда форвард делал дубль. Мхитарян забил свой мяч после ужасного обреза Игнашевича.

ЩЕННИКОВ — 4,0. Был незаметен в атаке, проигрывал борьбу Янгу в обороне. После его подката под Мхитаряна арбитр назначил пенальти в ворота ЦСКА.

ВЕРНБЛУМ — 4,5. Его непосредственной вины в голах нет, но игроки «МЮ» чувствовали себя очень комфортно перед штрафной ЦСКА.

ГОЛОВИН — 6,0. Неплохо смотрелся в атаке, где пытался придумать что-то едва ли не в одиночку. В конце игры отдал голевой пас Кучаеву.

ДЗАГОЕВ — 5,5. В начале игры имел шанс забить ударом с линии штрафной, но его удар парировал де Хеа.

ЧАЛОВ — 5,0. В конце первого тайма мог получить свою минуту славы, но его опасный удар парировал де Хеа.

ВИТИНЬЮ — 4,5. Пару раз пробил по воротам де Хеа издали. Больше ничем не запомнился.

ЖАМАЛЕТДИНОВ — 5,0. Появился на поле, когда уже все было решено.

МИЛАНОВ — 5,0. Заменил Дзагоева в концовке. Ничем себя не проявил.

КУЧАЕВ — 6,0. Вышел на последних минутах и смог размочить счет.

Генрих МХИТАРЯН (слева) празднует свой гол.
© Спорт-Экспресс

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

ДЕ ХЕА — 6,0. Выручил «МЮ» после ударов Дзагоева и Чалова, а вот с ударом Кучаева в концовке не справился.

ЯНГ — 6,5. Очень часто и продуктивно подключался к атакам.

СМОЛЛИНГ — 6,0. Сыграл в обороне без ошибок. Периодически подключался к атакам.

БАЙИ — 6,0. Был хорош в борьбе в воздухе, но упустил Кучаева в конце игры.

ЛИНДЕЛЕФ — 6,0. Заблокировал потенциально опасный удар Витинью.

БЛИНД — 6,5. Очень активно действовал в атаке.

ЭРРЕРА — 6,5. Здорово перехватил передачу Игнашевича в моменте с четвертым голом. Выполнил массу черновой работы в центре поля.

МАТИЧ — 6,5. Также очень продуктивно сыграл в середине поля.

МХИТАРЯН — 7,0. Регулярно напрягал оборону. Заработал пенальти в первом тайме и забил гол во втором.

МАРСЬЯЛЬ — 8,5. Человек, который уничтожил оборону ЦСКА. Отдал две результативных передачи Лукаку, реализовал пенальти и убежал один на один с Акинфеевым перед голом Мхитаряна.

ЛУКАКУ — 8,0. Рвал и метал. Забил два гола, а мог сделать хет-трик или покер.

ЛИНГАРД — 6,0. Первым касанием едва не забил пятый гол в ворота Акинфеева.

ДАРМИАН — 6,0. Помог «МЮ» спокойно довести дело до крупной победы. Мог забить сам, но не сумел переиграть Акинфеева.

РЭШФОРД — 5,5. Появился на поле в концовке, когда команды уже доигрывали матч.

27.09.2017 21:45 Зрители 29073 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
ЦСКА 1:4 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Жозе Моуринью
Голы
90′ Константин Кучаев (А. Головин) 89
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль) 4′
11 Антони Марсьяль 18′
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль, Г. Мхитарян) 26′
22 Генрих Мхитарян 57′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
42′ Александр Головин 17
54′ Понтус Вернблум 3
72′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
59′ 84′ Виктор Винисиус Витинью 11
Константин Кучаев 89
67′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
3 Эрик Байи
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
21 Андер Агуэра Эррера
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку
18 Эшли Янг (к) 67′
36 Маттео Дармиан
22 Генрих Мхитарян 60′
14 Джесси Лингард
11 Антони Марсьяль 72′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 8
15 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 10
3 Угловые 7
10 Фолы 5
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Боковой судья Матиас Класениус (Швеция)
Боковой судья Даниэль Вернмарк (Швеция)
  Стефан Юханнессон (Швеция)
  Гленн Нюберг (Швеция)
Обозначения
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