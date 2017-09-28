Игнашевич — 3,5 за капитуляцию перед Лукаку. ЦСКА — «МЮ». Оценки «СЭ»
Детально разбираем матч армейцев с командой Жозе Моуринью.
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ЦСКА
АКИНФЕЕВ — 6,0. Пропустил четыре мяча, но спас ЦСКА от как минимум такого же числа голов.
МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 4,5. Не до конца восстановился после травмы. Был неактивен впереди и не смог остановить Марсьяля.
ВАСИН — 4,0. Не успевал за нападающими «МЮ». Дал Марсьялю беспрепятственно навесить на Лукаку в моменте с первым голом.
В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 4,0. Промахнулся мимо мяч, когда Лукаку делал дубль. Да и других ошибок у него хватало.
ИГНАШЕВИЧ — 3,5. Вообще не справился с Лукаку. Проиграл бельгийцу борьбу в моменте с его первым голом и упустил его, когда форвард делал дубль. Мхитарян забил свой мяч после ужасного обреза Игнашевича.
ЩЕННИКОВ — 4,0. Был незаметен в атаке, проигрывал борьбу Янгу в обороне. После его подката под Мхитаряна арбитр назначил пенальти в ворота ЦСКА.
ВЕРНБЛУМ — 4,5. Его непосредственной вины в голах нет, но игроки «МЮ» чувствовали себя очень комфортно перед штрафной ЦСКА.
ГОЛОВИН — 6,0. Неплохо смотрелся в атаке, где пытался придумать
ДЗАГОЕВ — 5,5. В начале игры имел шанс забить ударом с линии штрафной, но его удар парировал де Хеа.
ЧАЛОВ — 5,0. В конце первого тайма мог получить свою минуту славы, но его опасный удар парировал де Хеа.
ВИТИНЬЮ — 4,5. Пару раз пробил по воротам де Хеа издали. Больше ничем не запомнился.
ЖАМАЛЕТДИНОВ — 5,0. Появился на поле, когда уже все было решено.
МИЛАНОВ — 5,0. Заменил Дзагоева в концовке. Ничем себя не проявил.
КУЧАЕВ — 6,0. Вышел на последних минутах и смог размочить счет.
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
ДЕ ХЕА — 6,0. Выручил «МЮ» после ударов Дзагоева и Чалова, а вот с ударом Кучаева в концовке не справился.
ЯНГ — 6,5. Очень часто и продуктивно подключался к атакам.
СМОЛЛИНГ — 6,0. Сыграл в обороне без ошибок. Периодически подключался к атакам.
БАЙИ — 6,0. Был хорош в борьбе в воздухе, но упустил Кучаева в конце игры.
ЛИНДЕЛЕФ — 6,0. Заблокировал потенциально опасный удар Витинью.
БЛИНД — 6,5. Очень активно действовал в атаке.
ЭРРЕРА — 6,5. Здорово перехватил передачу Игнашевича в моменте с четвертым голом. Выполнил массу черновой работы в центре поля.
МАТИЧ — 6,5. Также очень продуктивно сыграл в середине поля.
МХИТАРЯН — 7,0. Регулярно напрягал оборону. Заработал пенальти в первом тайме и забил гол во втором.
МАРСЬЯЛЬ — 8,5. Человек, который уничтожил оборону ЦСКА. Отдал две результативных передачи Лукаку, реализовал пенальти и убежал один на один с Акинфеевым перед голом Мхитаряна.
ЛУКАКУ — 8,0. Рвал и метал. Забил два гола, а мог сделать
ЛИНГАРД — 6,0. Первым касанием едва не забил пятый гол в ворота Акинфеева.
ДАРМИАН — 6,0. Помог «МЮ» спокойно довести дело до крупной победы. Мог забить сам, но не сумел переиграть Акинфеева.
РЭШФОРД — 5,5. Появился на поле в концовке, когда команды уже доигрывали матч.
|27.09.2017 21:45
|Зрители 29073
|Групповой турнир: Группа A
|Арена ЦСКА
|ЦСКА
|1:4
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:3
|Виктор Гончаренко
|Жозе Моуринью
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|8
|15
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|10
|3
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|5
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Юнас Эрикссон (Швеция)
|Боковой судья
|Матиас Класениус (Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк (Швеция)
|Стефан Юханнессон (Швеция)
|Гленн Нюберг (Швеция)
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