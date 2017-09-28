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28 сентября 2017, 1:17 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд посещаемости «ВЭБ-Арены»

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Новый рекорд посещаемости стадиона «ВЭБ-Арена» установлен на встрече второго тура группового раунда Лиги чемпионов между московским ЦСКА и английским «Манчестер Юнайтед» (1:4). Как сообщил журналистам генеральный директор армейцев Роман Бабаев, на матче присутствовало 29072 болельщика.

Матч ЦСКА — Манчестер Юнайтед установил новый рекорд посещаемости ВЭБ-Арены - Фото Увеличить
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До этого рекорд принадлежал московскому дерби между ЦСКА и «Спартаком», которое прошло в рамках 26-го тура чемпионата России сезона-2016/17. Эту игру посетило 27352 зрителя. При этом вместимость арены составляет 30 тыс. человек.

«29072 человека прошли у нас по программе, на входе было зафиксировано такое количество. С учетом того, что гостевой фан-сектор не был заполнен, можно сказать, что стадион был полный, потому что туда мы не продавали билеты. Так что это действительно рекорд, лучший показатель, сегодня были заполнены все вип-ложи и сектора», — сказал Бабаев.

Стадион ЦСКА располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тыс. зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем чемпионата России между ЦСКА и грозненским «Тереком». «Внешэкономбанк» инвестировал в строительство стадиона $240 млн, предоставив ЦСКА кредит (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.

27.09.2017 21:45 Зрители 29073 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
ЦСКА 1:4 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Жозе Моуринью
Голы
90′ Константин Кучаев (А. Головин) 89
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль) 4′
11 Антони Марсьяль 18′
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль, Г. Мхитарян) 26′
22 Генрих Мхитарян 57′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
42′ Александр Головин 17
54′ Понтус Вернблум 3
72′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
59′ 84′ Виктор Винисиус Витинью 11
Константин Кучаев 89
67′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
3 Эрик Байи
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
21 Андер Агуэра Эррера
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку
18 Эшли Янг (к) 67′
36 Маттео Дармиан
22 Генрих Мхитарян 60′
14 Джесси Лингард
11 Антони Марсьяль 72′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 8
15 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 10
3 Угловые 7
10 Фолы 5
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Боковой судья Матиас Класениус (Швеция)
Боковой судья Даниэль Вернмарк (Швеция)
  Стефан Юханнессон (Швеция)
  Гленн Нюберг (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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